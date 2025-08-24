Donnarumma, la mâna lui Ederson Portarul italian s-a înțeles cu Manchester City , dar mutarea depinde chiar de jucătorul pe care îl va înlocui
Gianluigi Donnarumma/ FOTO: IMAGO
Campionate

Donnarumma, la mâna lui Ederson Portarul italian s-a înțeles cu Manchester City, dar mutarea depinde chiar de jucătorul pe care îl va înlocui

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 24.08.2025, ora 16:25
alt-text Actualizat: 24.08.2025, ora 16:25
  • Gianluigi Donnarumma (26 de ani) și-a dat acordul de a semna cu Manchester City, a anunțat jurnalistul italian Fabrizio Romano, specializat în mercato.
  • Totuși, mutarea depinde de Ederson (32 de ani), portarul brazilian al „cetățenilor”. Detalii, mai jos.

Donnarumma și-a luat rămas bun de la gruparea de la PSG, după ce nu a fost păstrat de Luis Enrique în lotul celor de la PSG pentru Supercupa Europei. Vineri, portarul italian a fost prezent pe Parc des Princes, la meciul campioanei Europei cu Angers 1-0.

Și-a luat adio de la fani și le-a mulțumit pentru susținerea acordată în cei patru ani petrecuți în Franța.

Dani Coman, încrezător Președintele de la FC Argeș , înainte de meciul cu FCSB: „Sunt favoriți, dar ne jucăm șansa”
Citește și
Dani Coman, încrezător Președintele de la FC Argeș, înainte de meciul cu FCSB: „Sunt favoriți, dar ne jucăm șansa”
Citește mai mult
Dani Coman, încrezător Președintele de la FC Argeș , înainte de meciul cu FCSB: „Sunt favoriți, dar ne jucăm șansa”

Donnarumma și-a dat acordul pentru a semna cu Manchester City. Stă la mâna lui Ederson!

Potrivit jurnalistului italian, Fabrizio Romano, Donnaruma este din ce în ce mai aproape de Manchester City.

Campionul european cu Italia la EURO 2020 a ajuns la un acord cu fosta campioană a Angliei și și-a exprimat dorința de a juca pe Etihad.

Cu toate acestea, transferul lui Donnarumma depinde în continuare de plecarea lui Ederson în această vară. Galatasaray insistă în continuare pentru goalkeeperul brazilian.

„Gigio Donnarumma a ajuns la un acord cu Manchester City în ceea ce privește condițiile personale, fiind dornic să se alăture echipei lui Pep Guardiola.

De asemenea, sunt în curs negocieri între Man City și PSG, suma transferului fiind sub cererea inițială de 50 de milioane de euro.

Tranzacția depinde în continuare de plecarea lui Ederson în această vară, Galatasaray fiind în continuare interesată”, a scris Fabrizio Romano pe rețelele de socializare.

În acest sezon, Ederson nu a fost păstrat în lot de Pep Guardiola la duelul cu Wolverhampton, din prima etapă din Premier League. La duelul cu Tottenham, portarul brazilian a fost doar rezervă, iar plecarea sa de la City e iminentă.

Ederson a sosit la Manchester City în 2017, pentru 40.000.000 euro. Brazilianul a evoluat 372 de meciuri pentru formația de pe Etihad Stadium. În 168 dintre ele nu a primit gol.

20.000.000 euro
este cota de piață a lui Ederson, potrivit Transfermarkt.

VIDEO. „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

Când voia să plece, de fapt, Petrescu  Cristi Balaj, dezvăluiri despre demisia antrenorului de la CFR:  „Își reproșa că nu s-a oprit”
Superliga
15:43
Când voia să plece, de fapt, Petrescu Cristi Balaj, dezvăluiri despre demisia antrenorului de la CFR: „Își reproșa că nu s-a oprit”
Citește mai mult
Când voia să plece, de fapt, Petrescu  Cristi Balaj, dezvăluiri despre demisia antrenorului de la CFR:  „Își reproșa că nu s-a oprit”
U Craiova, transfer ratat! Motivul incredibil pentru care Laurențiu Popescu n-a mai plecat în Iran, deși totul era pregătit
Superliga
15:18
U Craiova, transfer ratat! Motivul incredibil pentru care Laurențiu Popescu n-a mai plecat în Iran, deși totul era pregătit
Citește mai mult
U Craiova, transfer ratat! Motivul incredibil pentru care Laurențiu Popescu n-a mai plecat în Iran, deși totul era pregătit

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Achiziție spectaculoasă a firmei profesorului român din SUA Ion Stoica, după ce tocmai a fost cotată la peste 100 de miliarde de dolari
Achiziție spectaculoasă a firmei profesorului român din SUA Ion Stoica, după ce tocmai a fost cotată la peste 100 de miliarde de dolari
Achiziție spectaculoasă a firmei profesorului român din SUA Ion Stoica, după ce tocmai a fost cotată la peste 100 de miliarde de dolari
Manchester City transfer PSG gianluigi donnarumma ederson
Știrile zilei din sport
Rădoi, o nouă reacție violentă VIDEO+FOTO. Tehnicianul Craiovei, ținut cu greu de staff! Scandal cu suporterii + gest șocant pe bancă
Superliga
24.08
Rădoi, o nouă reacție violentă VIDEO+FOTO. Tehnicianul Craiovei, ținut cu greu de staff! Scandal cu suporterii + gest șocant pe bancă
Citește mai mult
Rădoi, o nouă reacție violentă VIDEO+FOTO. Tehnicianul Craiovei, ținut cu greu de staff! Scandal cu suporterii + gest șocant pe bancă
Haos în apărarea FCSB VIDEO: Gol superb marcat de FC Argeș pe Arena Națională, după mari erori ale campioanei
Superliga
24.08
Haos în apărarea FCSB VIDEO: Gol superb marcat de FC Argeș pe Arena Națională, după mari erori ale campioanei
Citește mai mult
Haos în apărarea FCSB VIDEO: Gol superb marcat de FC Argeș pe Arena Națională, după mari erori ale campioanei
Boicot?! Motivul pentru care  Louis Munteanu ar fi refuzat să joace cu Oțelul
Superliga
24.08
Boicot?! Motivul pentru care Louis Munteanu ar fi refuzat să joace cu Oțelul
Citește mai mult
Boicot?! Motivul pentru care  Louis Munteanu ar fi refuzat să joace cu Oțelul
Probleme cu Baiaram Panică mare la Craiova! Atacantul a fost dus la spital imediat după meci: „Mă doare, am simțit cum fuge genunchiul!”
Superliga
24.08
Probleme cu Baiaram Panică mare la Craiova! Atacantul a fost dus la spital imediat după meci: „Mă doare, am simțit cum fuge genunchiul!”
Citește mai mult
Probleme cu Baiaram Panică mare la Craiova! Atacantul a fost dus la spital imediat după meci: „Mă doare, am simțit cum fuge genunchiul!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:05
De ce nu e roșu la Ngezana FOTO. Stoperul campioanei l-a lovit cu gheata în cap pe Tudose. Trebuia eliminat?
De ce nu e roșu la Ngezana FOTO. Stoperul campioanei l-a lovit cu gheata în cap pe Tudose.  Trebuia eliminat?
10:37
Charalambous a răbufnit Și-a criticat dur jucătorii după eșecul cu FC Argeș: „E prima dată când spun asta: nu am arătat nimic!”
Charalambous a răbufnit Și-a criticat dur jucătorii după eșecul cu FC Argeș: „E prima dată când spun asta: nu am arătat nimic!”
11:31
Grealish s-a dezlănțuit la Everton Jucătorul împrumutat de la Manchester City a impresionat la primul meci ca titular
Grealish s-a dezlănțuit la Everton Jucătorul împrumutat de la Manchester City a impresionat la primul meci ca titular
11:36
Vingegaard, lider în la Vuelta Cum arată clasamentul după primele două etape + Ce cicliști lipsesc de la Turul Spaniei
Vingegaard, lider în la Vuelta Cum arată clasamentul după primele două etape + Ce cicliști lipsesc de la Turul Spaniei
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe
Un om important

Cristian Geambașu: Un om important

Cristian Geambașu: Un om important
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: <span>Lăsați-i</span> în pace pe baschetbaliști
Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Top stiri din sport
FCSB sau Karagumruk? Fost jucător al campioanei, sfat pentru Ianis Hagi : „E diferență mare între România și Turcia”
Stranieri
24.08
FCSB sau Karagumruk? Fost jucător al campioanei, sfat pentru Ianis Hagi: „E diferență mare între România și Turcia”
Citește mai mult
FCSB sau Karagumruk? Fost jucător al campioanei, sfat pentru Ianis Hagi : „E diferență mare între România și Turcia”
Închisoare pentru rasism Semenyo cere pedepse mai dure, după ce a fost victima  abuzurilor rasiste în meciul cu Liverpool: „E inacceptabil!”
Campionate
24.08
Închisoare pentru rasism Semenyo cere pedepse mai dure, după ce a fost victima abuzurilor rasiste în meciul cu Liverpool: „E inacceptabil!”
Citește mai mult
Închisoare pentru rasism Semenyo cere pedepse mai dure, după ce a fost victima  abuzurilor rasiste în meciul cu Liverpool: „E inacceptabil!”
Lucescu, mesaj ferm Selecționerul îl avertizează pe Ianis Hagi înainte de transferul în Turcia: „Să nu piardă timpul! E ca o boală”
Stranieri
24.08
Lucescu, mesaj ferm Selecționerul îl avertizează pe Ianis Hagi înainte de transferul în Turcia: „Să nu piardă timpul! E ca o boală”
Citește mai mult
Lucescu, mesaj ferm Selecționerul îl avertizează pe Ianis Hagi înainte de transferul în Turcia: „Să nu piardă timpul! E ca o boală”
De ce l-a schimbat pe Dennis Man Antrenorul lui PSV a spus motivul înlocuirii „tricolorului” la pauză. „E excelent, dar...” » Concluzia presei din Olanda
Stranieri
24.08
De ce l-a schimbat pe Dennis Man Antrenorul lui PSV a spus motivul înlocuirii „tricolorului” la pauză. „E excelent, dar...” » Concluzia presei din Olanda
Citește mai mult
De ce l-a schimbat pe Dennis Man Antrenorul lui PSV a spus motivul înlocuirii „tricolorului” la pauză. „E excelent, dar...” » Concluzia presei din Olanda

Echipe/Competiții

fcsb 108 CFR Cluj 54 dinamo bucuresti 13 rapid 21 Universitatea Craiova 20 petrolul ploiesti 9 Poli Iasi 1 uta arad 5 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
25.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share