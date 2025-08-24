Donnarumma, la mâna lui Ederson Portarul italian s-a înțeles cu Manchester City , dar mutarea depinde chiar de jucătorul pe care îl va înlocui

Gianluigi Donnarumma (26 de ani) și-a dat acordul de a semna cu Manchester City, a anunțat jurnalistul italian Fabrizio Romano, specializat în mercato.

Totuși, mutarea depinde de Ederson (32 de ani), portarul brazilian al „cetățenilor”. Detalii, mai jos.

Donnarumma și-a luat rămas bun de la gruparea de la PSG, după ce nu a fost păstrat de Luis Enrique în lotul celor de la PSG pentru Supercupa Europei. Vineri, portarul italian a fost prezent pe Parc des Princes, la meciul campioanei Europei cu Angers 1-0.

Și-a luat adio de la fani și le-a mulțumit pentru susținerea acordată în cei patru ani petrecuți în Franța.

Donnarumma și-a dat acordul pentru a semna cu Manchester City. Stă la mâna lui Ederson!

Potrivit jurnalistului italian, Fabrizio Romano, Donnaruma este din ce în ce mai aproape de Manchester City.

Campionul european cu Italia la EURO 2020 a ajuns la un acord cu fosta campioană a Angliei și și-a exprimat dorința de a juca pe Etihad.

Cu toate acestea, transferul lui Donnarumma depinde în continuare de plecarea lui Ederson în această vară. Galatasaray insistă în continuare pentru goalkeeperul brazilian.

„Gigio Donnarumma a ajuns la un acord cu Manchester City în ceea ce privește condițiile personale, fiind dornic să se alăture echipei lui Pep Guardiola.

De asemenea, sunt în curs negocieri între Man City și PSG, suma transferului fiind sub cererea inițială de 50 de milioane de euro.

Tranzacția depinde în continuare de plecarea lui Ederson în această vară, Galatasaray fiind în continuare interesată”, a scris Fabrizio Romano pe rețelele de socializare.

🚨 Gigio Donnarumma has agreed on personal terms with Manchester City, keen on joining Pep Guardiola.



Negotiations are also underway between Man City & PSG, fee will be under initial €50m request.



❗️ Deal still depends on Éderson exit this summer, with Galatasaray still keen. pic.twitter.com/4HYxRZsTRs — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 24, 2025

În acest sezon, Ederson nu a fost păstrat în lot de Pep Guardiola la duelul cu Wolverhampton, din prima etapă din Premier League. La duelul cu Tottenham, portarul brazilian a fost doar rezervă, iar plecarea sa de la City e iminentă.

Ederson a sosit la Manchester City în 2017, pentru 40.000.000 euro. Brazilianul a evoluat 372 de meciuri pentru formația de pe Etihad Stadium. În 168 dintre ele nu a primit gol.

20.000.000 euro este cota de piață a lui Ederson, potrivit Transfermarkt.

