Îl înțeapă pe Dan Petrescu Andrea Mandorlini, înainte de a prelua oficial CFR Cluj: „O echipă importantă nu primește atâtea goluri” +12 foto
Andrea Mandorlini FOTO: IMAGO
Îl înțeapă pe Dan Petrescu Andrea Mandorlini, înainte de a prelua oficial CFR Cluj: „O echipă importantă nu primește atâtea goluri”

  • Antrenorul italian Andrea Mandorlini (65 de ani) a vorbit despre revenirea sa la CFR Cluj.

După umilința din Suedia, 2-7 cu Hacken, Dan Petrescu a demisionat din funcția de antrenor al CFR-ului. Nelu Varga, finanțatorul ardelenilor, a decis să îl readucă la echipă pe tehnicianul italian.

Andrea Mandorlini, despre revenirea la CFR Cluj: „Sunt foarte fericit să mă întorc”

Italianul recunoaște că echipa este într-un moment greu și spune că va fi nevoie de multă muncă pentru ca situația să revină la normal.

„Încă nu este nimic semnat, dar da, sunt foarte fericit să mă întorc. N-am fost de ceva vreme în România, dar am fost tot timpul un suporter al echipei. Îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat cu Dan Petrescu, care a făcut atât de mult pentru club… Dar, așa este fotbalul. Nu este un moment ușor.

Timpul este foarte scurt. Poate va sta Hoban pe bancă sau altcineva (n.r. - la următorul meci). Am venit la Brăila și aștept echipa. Sper ca mâine după masă să putem face un antrenament”, a declarat Andrea Mandorlini, pentru prosport.ro.

Cred că au fost erori (n.r. în mandatele anterioare), unele recunoscute, dar eu sunt împăcat. Acum, am răspuns acestei solicitări pentru că mereu am urmărit echipa, am rămas foarte apropiat și lucrurile s-au schimbat foarte repede, aseară primind telefonul, după ce Dan a anunțat că pleacă. Andrea Mandorlini

Mandorlini: „O echipă importantă nu primește atâtea goluri”

Tehnicianul a vorbit despre înfrângerea cu Hacken, dar și despre relația da cu Ciprian Deac.

„Nu îmi permit să vorbesc, pentru că nu știu ce s-a întâmplat. Fotbalul este imprevizibil. Dar, am observat că s-au încasat aproape tot timpul câte 2-3 goluri pe meci. O echipă importantă nu primește atât de multe goluri.

Trebuie să luăm lucrurile pas cu pas. Nu putem să ne gândim prea departe, pentru că echipa a suferit mult”, a adăugat italianul.

Hacken - CFR Cluj, play-off Conference League. Foto - sportpictures (1).jpg
Hacken - CFR Cluj, play-off Conference League. Foto - sportpictures (1).jpg

Hacken - CFR Cluj, play-off Conference League. Foto - sportpictures (1).jpg Hacken - CFR Cluj, play-off Conference League. Foto - sportpictures (2).jpg Hacken - CFR Cluj, play-off Conference League. Foto - sportpictures (3).jpg Hacken - CFR Cluj, play-off Conference League. Foto - sportpictures (4).jpg Hacken - CFR Cluj, play-off Conference League. Foto - sportpictures (5).jpg
CFR Cluj liga 1 Dan Petrescu andrea mandorlini
