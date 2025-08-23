Se umple Arena Națională? Câte bilete s-au vândut pentru meciul crucial FCSB - Aberdeen » Apelul lui Mihai Stoica

Partida retur a „dublei” dintre FCSB și Aberdeen din play-off-ul Europa League a stârnit mult interes printre fanii campioanei.

FCSB - Aberdeen se joacă joi, de la 21:30, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Pro TV.

FCSB a fost la doar câteva minute de a obține o victorie mare în Scoția, în condițiile în care a evoluat mai mult de o repriză în inferioritate numerică, după eliminarea lui Cisotti.

Mobilizare totală pentru FCSB - Aberdeen

Atmosfera de pe Arena Națională la ora meciului se anunță a fi una de-a dreptul incendiară.

Suporterii campioanei au luat cu asalt platforma de unde se pot achiziționa biletele. Potrivit fanatik.ro, până vineri seara s-au vândut aproximativ 14.000 de tichete.

Interesul pentru partida care o poate califica pe FCSB în faza principală a Europa League este uriaș, iar la meci sunt așteptați peste 40.000 de suporteri.

Prețurile biletelor pentru FCSB - Aberdeen:

PELUZA - INEL 2 - 40 LEI

PELUZA - INEL 1 - 50 LEI

TRIBUNA 2 - INEL 2 - 70 LEI

TRIBUNA 2 - INEL 1 - 80 LEI

VIP 3 - 175 LEI

VIP 2 - 250 LEI

VIP 1 - 300 LEI

Mihai Stoica, apel la suporteri: „Sper să avem 40.000 de suporteri pe stadion”

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, a făcut un apel la suporteri imediat după meciul din Scoția.

„Sper ca joi să avem 40.000 de suporteri care să facă o atmosferă de două ori mai tare decât aici. E clar că duelul retur va fi schimbat total. Trebuie să marcăm și să câștigăm.

Anul trecut am făcut 1-1 cu LASK Linz, apoi am câștigat la București în prelungiri, 1-0. Indiferent cum, noi trebuie să câștigăm. Va fi un meci nu foarte ușor, dar putem să ni-l facem ușor”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

