Nereguli în „Microbuzul groazei” ISCTR pentru GOLAZO.ro după accidentul echipei Dinamo 2 : 19 persoane în vehiculul cu 15 locuri și documente lipsă +5 foto
Accidentul în care a fost implicată echipa Dinamo 2 s-a produs cu un microbuz închiriat de la o firmă locală de transport FOTO Evenimentul Muscelean
Diverse

Nereguli în „Microbuzul groazei” ISCTR pentru GOLAZO.ro după accidentul echipei Dinamo 2: 19 persoane în vehiculul cu 15 locuri și documente lipsă

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 19.08.2026, ora 19:13
alt-text Actualizat: 19.08.2026, ora 20:37
  • Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR) a răspuns solicitării GOLAZO.ro după accidentul în care a murit maseurul echipei Dinamo 2, Constantin Covaciu (58 de ani).
  • ISCTR a descoperit mai multe nereguli și a sancționat atât firma de transport, cât și șoferul.
  • Microbuzul transporta 19 persoane, deși avea 15 locuri.
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Pe 31 iulie 2026, la Câmpulung Muscel, microbuzul în care se afla echipa secundă a lui Dinamo a fost implicat într-un grav accident rutier.

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Concluziile ISCTR după accidentul în care a murit maseurul echipei Dinamo 2, Constantin Covaciu

Constantin Covaciu, maseurul formației, a murit, iar mai mulți membri ai echipei au fost răniți. Printre aceștia s-a aflat și antrenorul Adrian Ropotan.

Microbuzul, închiriat de la ALINDO IMPEX SRL, era condus de un șofer în vârstă de 83 de ani.

La aproape trei săptămâni de la accident, Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR) a transmis GOLAZO.ro rezultatele controalelor efectuate asupra transportatorului și microbuzului AG-69-LIN.

ISCTR arată că Inspectoratul de Control Județean Argeș a fost solicitat să efectueze un control chiar în ziua accidentului și a întocmit un „Raport de eveniment grav de circulație”.

Potrivit comunicatului, inspectorii au constatat și sancționat lipsa documentului de transport valabil pentru cursa efectuată, dar și „nefuncționalitatea tahografului în timpul cursei ocazionale efectuate”.

Ulterior, pe 13 august, ISCTR a făcut un control de fond la sediul ALINDO IMPEX. Au urmat alte sancțiuni, inclusiv pentru lipsa avizelor medicale și psihologice și pentru depășirea numărului de locuri autorizate.

19 persoane într-un microbuz cu 15 locuri

Una dintre cele mai importante constatări vizează numărul de persoane transportate.

„Numărul de locuri (persoane) care pot fi transportate, cel înscris în certificatul de înmatriculare/cartea de identitate a vehiculului, în cazul de față este de 15 locuri.

Totodată, menționăm faptul că, la momentul producerii evenimentului rutier, în mijlocul de transport se aflau 19 persoane”, precizează ISCTR.

Pentru această abatere a fost sancționat conducătorul auto, pentru nerespectarea obligației de a efectua transportul „numai în limita numărului de locuri înscris în certificatul de înmatriculare/certificatul de clasificare”.

Dacă sancțiunea va rămâne definitivă, șoferului îi va fi suspendat și certificatul de competență profesională.

Șoferul microbuzului a fost transportat în stare de inconștiență, cu un elicopter SMURD, la Spitalul Floreasca din București, unde se află și în prezent în stare gravă.

Galerie foto (5 imagini)

Microbuzul lui Dinamo 2, implicat într-un accident rutier grav FOTO ISU Argeș Microbuzul lui Dinamo 2, implicat într-un accident rutier grav FOTO ISU Argeș Microbuzul lui Dinamo 2, implicat într-un accident rutier grav FOTO ISU Argeș Microbuzul lui Dinamo 2, implicat într-un accident rutier grav FOTO ISU Argeș Microbuzul lui Dinamo 2, implicat într-un accident rutier grav FOTO ISU Argeș
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Cursa pentru Dinamo, fără documentul de control pentru transport ocazional

ISCTR precizează că transportul efectuat pentru clubul Dinamo a fost încadrat drept „transport rutier de persoane prin servicii ocazionale”.

Pentru această cursă, inspectorii au constatat că operatorul nu avea documentul de control obligatoriu pentru transportul ocazional.

„La momentul accidentului, operatorul de transport efectua transport de persoane prin servicii ocazionale, fără ca operatorul să deţină documentul de transport valabil, specific tipului de transport efectuat - document de control în cazul transportului de persoane prin servicii ocazionale”, se arată în răspunsul transmis GOLAZO.ro.

Documentul de control este documentul care trebuie să însoțească o cursă de transport rutier de persoane prin servicii ocazionale. Acesta indică în baza cărui serviciu este efectuat transportul și permite autorităților să verifice legalitatea cursei.

Pentru această abatere a fost aplicată măsura suspendării dreptului de utilizare pentru o perioadă de 6 luni a microbuzului implicat în accident.

Firma care a dominat transportul „maxi-taxi” din Câmpulung

Inspectoratul face însă o precizare importantă: ALINDO IMPEX avea documentele generale necesare pentru transportul de persoane.

Operatorul de transport deținea, însă, copie conformă valabilă pentru transportul rutier de persoane pentru numărul de înmatriculare AG 69 LIN”, precizează ISCTR.

Alindo Impex SRL, societate înființată în anul 1993, administrată de Dumitru Colonescu, gestionează de ani de zile serviciul urban de tip „maxi-taxi” prin prelungiri repetate ale contractelor cu autoritățile locale, adesea în absența unei concurențe reale la licitațiile publice organizate de Primăria Câmpulung.

Dinamo tace

Dinamo nu a răspuns solicitării GOLAZO.ro din 4 august, privind modul în care a fost organizat transportul echipei secunde cu microbuzul implicat în accidentul din 31 iulie.

Clubul a fost întrebat despre închirierea microbuzului de la ALINDO IMPEX, contract, costuri, procedura de selecție a transportatorului și eventualele verificări interne după accident.

Tahograful nu funcționa

În raportul privind controlul efectuat în ziua accidentului, ISCTR menționează și „nefuncționalitatea tahografului în timpul cursei ocazionale efectuate”.

Operatorul de transport a fost sancționat și pentru această abatere, în baza legislației privind transportul rutier.

ISCTR: „Șoferul nu avea aviz medical și psihologic valabil”

La controlul de fond efectuat pe 13 august, inspectorii au constatat și probleme legate de documentele medicale ale șoferului.

Firma a fost sancționată pentru „utilizarea, la efectuarea transportului rutier de persoane de către operatorul de transport, a unui conducător auto fără aviz medical și psihologic valabil”.

Galerie foto (21 imagini)

Priveghi Constantin Covaciu FOTO GOLAZO.ro Priveghi Constantin Covaciu FOTO GOLAZO.ro Priveghi Constantin Covaciu FOTO GOLAZO.ro Priveghi Constantin Covaciu FOTO GOLAZO.ro Priveghi Constantin Covaciu FOTO GOLAZO.ro
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Conducătorul microbuzului avea certificat profesional

ISCTR precizează că, în momentul accidentului, conducătorul auto avea documentul profesional necesar.

La momentul accidentului, conducătorul auto deținea certificat de competență profesională pentru tipul de transport efectuat, eliberat de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.”, se arată în răspuns.

În același timp, instituția afirmă că nu a identificat verificări anterioare asupra microbuzului.

„În evidența I.S.C.T.R. nu sunt menționate verificări efectuate în trafic, asupra microbuzului cu numărul de înmatriculare AG-69-LIN, anterior producerii evenimentului rutier”, precizează inspectoratul.

De asemenea, în perioada 1 ianuarie 2024 - 31 iulie 2026, ISCTR nu a aplicat sancțiuni contravenționale operatorului ALINDO IMPEX SRL.

Microbuzul era fabricat în 2005

Potrivit ISCTR, microbuzul implicat în accident era fabricat în anul 2005. Vehiculul avea, astfel, o vechime de 21 de ani.

Inspectoratul nu a precizat și câți kilometri avea la bord, menționând că verificarea tehnică a microbuzului nu a putut fi însă finalizată.

Verificarea microbuzului nu a putut fi efectuată în totalitate, întrucât acesta a fost pus sub sechestru de către I.P.J. Argeș până la definitivarea cercetărilor”, precizează ISCTR.

Surse GOLAZO.ro: Microbuzul a fost evaluat preliminar

Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, cercetările privind cauza producerii accidentului nu au fost finalizate.

Celelalte autorități implicate în verificări, inclusiv Inspectoratul Teritorial de Muncă Argeș, nu au transmis încă toate informațiile solicitate de organele de anchetă.

În cazul microbuzului a fost realizată doar o evaluare preliminară de către un expert autorizat, a cărui activitate este încă în desfășurare.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs accidentul.

Familia lui Constantin Covaciu, maseurul echipei Dinamo 2 care și-a pierdut viața în accidentul de la Câmpulung Muscel, intenționează să dea în judecată firma care a asigurat transportul formației.

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