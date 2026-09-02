Cătălin Cîrjan (23 de ani), căpitanul lui Dinamo, s-a accidentat în meciul cu Sporting Liești, din Cupa României, și a fost schimbat înainte de pauză.

Mijlocașul ar putea rata derby-ul cu FCSB de sâmbătă.

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Probleme pentru Dinamo la primul meci din grupele Cupei României.

FOTO. Dinamo, în alertă! Cîrjan s-a accidentat și poate rata Derby de România

În minutul 41, la scorul de 3-0 pentru „câini”, Cîrjan s-a întins pe gazon când jocul era oprit. Mijlocașul a acuzat dureri la coapsa stângă și a primit îngrijiri medicale pe teren.

Deși s-a ridicat rapid și a făcut semn că totul este OK și că își dorește să încerce să joace și ultimele minute ale primei reprize, Nuno Campos nici n-a vrut să audă.

L-a înlocuit imediat cu Tarbă pentru ca leziunea resimțită de mijlocaș să nu se agraveze. Emoțiile sunt mari la Dinamo, mai ales că sâmbătă urmează Derby de România, un meci care îi găsește pe „câini” pe primul loc în Superliga.

În timp ce înconjura terenul pentru a ajunge la banca de rezervă, Cîrjan a fost asaltat de copiii de la Tribuna a 2-a, dar și de copiii de mingi pentru poze.

Imediat după meci, Cîrjan i-a liniștit pe suporterii lui Dinamo.

„Planul era să joc până la pauză. Am avut acea lovitură oarbă, am simțit ceva la mușchi, la genunchi, în primele minute. Mister a decis să mă scoată și cred că e mai OK așa. E doar o lovitură. Stau cu gheață în seara asta și o să fie totul bine”, a spus Cîrjan după meci la Prima Sport.

Cîrjan, dorit în MLS

Căpitanul „câinilor” ar putea fi la ultimul meci în tricoul alb-roșu. Minnesota United și-l dorește în MLS și negociază în aceste zile pentru un transfer.

Clubul bucureștean a primit marți o ofertă concretă pentru mijlocaș, însă termenii propuși de americani nu i-au convins pe conducătorii „câinilor”.

Clubul din MLS vrea să îl împrumute inițial pe Cîrjan, iar în 2027 să aibă opțiune de transfer definitiv pentru aproximativ 2,9 milioane de euro, conform fanatik.ro.

Suma ar urma să fie plătită în mai multe tranșe, ultima dintre ele abia în 2029.

Dinamo nu este de acord, în acest moment, cu formula propusă și pregătește o contraofertă.

Minnesota United trebuie să se miște repede dacă vrea să obțină semnătura lui Cîrjan, pentru că perioada de transferuri din MLS se închide joi, 3 septembrie, la 07:00, ora României.

2 pase decisive și un gol are CÎrjan în primele 7 etape ale noului sezon din Superliga

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