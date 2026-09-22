Reghecampf, la FIFA? Probleme privind rezilierea contractului în Tunisia! Suma uriașă cerută de Esperance antrenorului

Jurnaliștii din Tunisia anunță că rezilierea contractului lui Laurențiu Reghecampf (51 de ani) cu echipa Esperance este departe de a fi realizată.

Dacă românul nu va ajunge la o înțelegere cu formația tunisiană, atunci cazul ar putea ajunge și pe masa FIFA.

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Gigi Becali a anunțat, luni, că s-a înțeles definitiv cu antrenorul pentru a prelua FCSB și că a făcut toate demersurile pentru achitarea datoriei tehnicianului față de Universitatea Craiova.

Laurențiu Reghecampf nu a ajuns încă la o înțelegere cu Esperance

Deși a semnat cu Esperance Tunis în luna iunie a acestui an, Laurențiu Reghecampf urmează să o preia pe FCSB. Totuși, presa din Tunisia a anunțat că actualul club are pretenții financiare ridicate pentru a-i lăsa cale liberă.

Antrenorul român a propus conducerii clubului achitarea clauzei de 150.000 de dolari pentru a putea pleca la FCSB, dar nu s-a ajuns la o înțelegere.

Președintele Hamdi Meddeb vrea ca Reghecampf să plătească valoarea totală a contractului său, valabil până în 2028, dacă vrea să plece acum.

1,2 milioane de dolari e suma pe care Laurențiu Reghecampf ar trebui să o plătească pentru a se putea despărți de Esperance

Jurnalistul Nazih Karshawi a oferit acum mai multe detalii despre negocierile dintre Reghecampf și club privind rezilierea contractului.

„Există un motiv simplu pentru care Esperance n-a anunțat, deocamdată, plecarea lui Reghecampf. Pe scurt, părțile nu s-au înțeles în privința rezilierii contractului.

Antrenorul român a refuzat să plece cu echipa în cantonamentul de la Ayn Darahim, iar șefii lui Esperance i-au pecetluit soarta: mandatul lui s-a încheiat.

Acum, rămâne să vedem cine va câștiga acest război pentru reziliere. Pentru că părțile implicate sunt departe de un acord”, a transmis acesta, citat de sport.ro.

Nazih Karshawi a mai adăugat că, dacă nu se va ajunge la o înțelegere, cazul poate ajunge la FIFA.

„E clar că Reghecampf se va întoarce în România. El și-a delegat avocatul să negocieze cu conducerea clubului Esperance.

Dacă tratativele vor eșua și nu se va ajunge la o înțelegere, atunci cazul va ajunge la FIFA. Exact așa cum s-a întâmplat și la precedenta plecare a lui Reghecampf de la Esperance, în martie 2025”.

Reghecampf a mai pregătit FCSB în două mandate, mai 2012 - mai 2014, respectiv decembrie 2015 - mai 2017.

În perioada petrecută la formația roș-albastră, Reghecampf a cucerit patru trofee: două titluri (2013, 2014), o Supercupă (2014) și o Cupă a Ligii (2016).

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