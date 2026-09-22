Reghecampf, la FIFA? Probleme privind rezilierea contractului în Tunisia! Suma uriașă cerută de Esperance antrenorului
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Superliga

Reghecampf, la FIFA? Probleme privind rezilierea contractului în Tunisia! Suma uriașă cerută de Esperance antrenorului

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 22.09.2026, ora 15:32
  • Jurnaliștii din Tunisia anunță că rezilierea contractului lui Laurențiu Reghecampf (51 de ani) cu echipa Esperance este departe de a fi realizată.
  • Dacă românul nu va ajunge la o înțelegere cu formația tunisiană, atunci cazul ar putea ajunge și pe masa FIFA.
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Gigi Becali a anunțat, luni, că s-a înțeles definitiv cu antrenorul pentru a prelua FCSB și că a făcut toate demersurile pentru achitarea datoriei tehnicianului față de Universitatea Craiova.

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Laurențiu Reghecampf nu a ajuns încă la o înțelegere cu Esperance

Deși a semnat cu Esperance Tunis în luna iunie a acestui an, Laurențiu Reghecampf urmează să o preia pe FCSB. Totuși, presa din Tunisia a anunțat că actualul club are pretenții financiare ridicate pentru a-i lăsa cale liberă.

Antrenorul român a propus conducerii clubului achitarea clauzei de 150.000 de dolari pentru a putea pleca la FCSB, dar nu s-a ajuns la o înțelegere.

Președintele Hamdi Meddeb vrea ca Reghecampf să plătească valoarea totală a contractului său, valabil până în 2028, dacă vrea să plece acum.

1,2 milioane de dolari
e suma pe care Laurențiu Reghecampf ar trebui să o plătească pentru a se putea despărți de Esperance

Jurnalistul Nazih Karshawi a oferit acum mai multe detalii despre negocierile dintre Reghecampf și club privind rezilierea contractului.

„Există un motiv simplu pentru care Esperance n-a anunțat, deocamdată, plecarea lui Reghecampf. Pe scurt, părțile nu s-au înțeles în privința rezilierii contractului.

Antrenorul român a refuzat să plece cu echipa în cantonamentul de la Ayn Darahim, iar șefii lui Esperance i-au pecetluit soarta: mandatul lui s-a încheiat.

Acum, rămâne să vedem cine va câștiga acest război pentru reziliere. Pentru că părțile implicate sunt departe de un acord”, a transmis acesta, citat de sport.ro.

Nazih Karshawi a mai adăugat că, dacă nu se va ajunge la o înțelegere, cazul poate ajunge la FIFA.

„E clar că Reghecampf se va întoarce în România. El și-a delegat avocatul să negocieze cu conducerea clubului Esperance.

Dacă tratativele vor eșua și nu se va ajunge la o înțelegere, atunci cazul va ajunge la FIFA. Exact așa cum s-a întâmplat și la precedenta plecare a lui Reghecampf de la Esperance, în martie 2025”.

Reghecampf a mai pregătit FCSB în două mandate, mai 2012 - mai 2014, respectiv decembrie 2015 - mai 2017.

În perioada petrecută la formația roș-albastră, Reghecampf a cucerit patru trofee: două titluri (2013, 2014), o Supercupă (2014) și o Cupă a Ligii (2016).

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