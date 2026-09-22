Al doilea antrenor demis din Superliga Clubul a oficializat despărțirea de tehnician

Oțelul Galați a anunțat despărțirea de antrenorul Stjepan Tomas (50 de ani).

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Luni, gălățenii au fost învinși pe teren propriu de Corvinul Hunedoara, scor 2-3, în etapa a 10-a din Superliga, iar eșecul i-a fost fatal tehnicianul croat.

Oțelul a anunțat despărțirea de Tomas printr-un comunicat oficial pe site-ul clubului.

Oțelul Galați s-a despărțit de Stjepan Tomas

„SC Oțelul Galați și antrenorul Stjepan Tomas au convenit astăzi, de comun acord, încheierea relațiilor contractuale.

Clubul nostru îi mulțumește lui Stjepan Tomas pentru munca depusă în perioada petrecută la Galați, pentru profesionalismul și implicarea de care a dat dovadă și pentru tot ceea ce a făcut, alături de staff-ul său, pentru echipa roș-alb-albastră.

Odată cu Stjepan Tomas, își încheie colaborarea cu SC Oțelul Galați și membrii staffului său: Vlado Smit – antrenor secund, Vlada Avramov – antrenor de portari și Lidio Melis – preparator fizic.

Le mulțumim tuturor pentru profesionalism, pentru implicare și pentru perioada petrecută împreună la SC Oțelul Galați.

Mult succes în continuare!”, a anunțat Oțelul.

Stjepan Tomas fusese numit pe banca Oțelului în luna martie a acestui an, după demisia lui Laszlo Balint.

La finalul sezonului trecut, tehnicianul croat semnase prelungirea contractului până la sfârșitul stagiunii curente.

Antalyaspor, Rizespor, Goztepe, Osijek și Al-Okhdood sunt echipele pe care Tomas le pregătise înainte de a ajunge la Galați.

În acest moment, Oțelul este pe locul 14, cu 10 puncte.

19 meciuri a rezistat Tomas pe banca grupării de la malul Dunării. A adunat 6 victorii, 6 egaluri și 7 înfrângeri

Stjepan Tomas este al doilea antrenor demis oficial în acest sezon de Superliga, după Antonio Folha de la CFR Cluj.

Marius Baciu (FCSB) și Istvan Szabo (Csikszereda) sunt și ei așteptați să plece în această pauză competițională.

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