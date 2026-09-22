Africanii sunt furioși Ce au făcut după ce Reghecampf n-a venit la antrenament + FCSB a anunțat când va fi prezentat

Laurențiu Reghecampf (51 de ani) vrea să plece cu orice preț de la Esperance Tunis și să semneze cu FCSB, însă africanii vor să îl pedepsească.

FCSB nu își face probleme și a anunțat deja data când tehnicianul va fi prezentat oficial.

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Esperance Tunis a decis să apeleze la un executor judecătoresc pentru a consemna absența lui Reghecampf, în condițiile în care cele două părți n-au ajuns la un acord pentru rezilierea contractului.

Africanii sunt furioși! Ce au făcut după ce Reghecampf n-a venit la antrenament

„Conducerea clubului Esperance Tunis a demarat marți, 22 septembrie 2026, procedurile legale pentru a constata oficial absența antrenorului român Laurențiu Reghecampf de la cantonamentul echipei.

Această acțiune, realizată prin intermediul unui executor judecătoresc, are rolul de a proteja drepturile clubului, mai ales în contextul în care antrenorul nu a semnat, până în dimineața acestei zile, niciun document de reziliere a contractului său cu clubul.

Este de menționat că Reghecampf s-a întâlnit luni seară cu președintele clubului, Hamdi Meddeb, pentru a discuta posibilitatea unei despărțiri amiabile, în vederea preluării băncii tehnice a celor de la FCSB. Cu toate acestea, ședința s-a încheiat fără a se ajunge la un acord între cele două părți”, au scris cei de la mosaiquefm.net.

2028 este anul în care îi expiră contractul lui Laurențiu Reghecampf cu Esperance Tunis

FCSB anunță că îl va prezenta joi

Prezent marți seară la Prima Sport, MM Stoica, președintele CA de la FCSB, neagă că ar exista probleme legate de venirea lui Reghecampf:

„Fake news, eu știu direct de la el că are o clauză prin care poate rupe contractul dacă plătește 3 salarii. Joi va conduce primul antrenament.

Joi după-amiază va susține o conferință de presă, n-are sens să fie așteptat la aeroport”.

Reghecampf, reacție acidă în Africa după discuțiile cu FCSB: „Fanii nu știu adevărul!”

În dialog cu winwin.com, tehnicianul român susține că discuțiile despre despărțire nu au legătură doar cu oferta venită de la FCSB:

„Fanii sunt cei mai buni, au tot respectul meu, la fel și jucătorii. Ei însă nu știu adevărul… Am discutat despre asta cu conducerea de foarte mult timp. Salariile staff-ului nu au fost plătite de 3 luni. Nu am primit permise de ședere, nu s-au deschis conturi bancare. Sunt foarte multe probleme.

Acum, ei vin cu tot felul de situații… Noi suntem în Tunisia și suntem gata să antrenăm! Dar trebuie să își facă treaba. Am informat deja clubul că nu vom merge în cantonament și, până în acest moment, nu ne-au răspuns”.

Reghecampf o mai antrenase pe Esperance Tunis între noiembrie 2024 și martie 2025, când a câștigat Supercupa Tunisiei și a ajuns până în sferturile Ligii Campionilor.

Acesta a mai condus-o pe FCSB în două mandate, 2012-2014 și 2015-2017, cucerind două titluri, o Supercupă și Cupa Ligii.

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