Nicolescu n-are liniște VIDEO. Fanii lui Dinamo l-au înjurat din nou pe președintele clubului
Foto: GOLAZO.ro
Cupa Romaniei

Nicolescu n-are liniște VIDEO. Fanii lui Dinamo l-au înjurat din nou pe președintele clubului

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 02.09.2026, ora 20:10
alt-text Actualizat: 02.09.2026, ora 20:10
  • Sporting Liești - Dinamo. Andrei Nicolescu (50 de ani), președintele „câinilor”, a fost din nou înjurat de fanii echipei, în meciul din grupa D din Cupa României.
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Relația dintre galerie și Andrei Nicolescu s-a înrăutățit după ce Dinamo a decis să își schimbe sigla, una care nu a fost pe placul fanilor.

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VIDEO. Andrei Nicolescu, înjurat din nou de fanii lui Dinamo

Dinamo a fost susținută de mai mulți fani în tribunele stadionului de la Galați, în meciul cu Sporting Liești, iar unii dintre ei l-au taxat și de această dată pe Andrei Nicolescu.

Câțiva suporterii din Peluza „Cătălin Hîldan” au scandat „Nicolescu, m**e Nicolescu”.

La intrarea în stadion, Peluza Sud Dinamo au început scandările împotriva conducerii clubului și l-au înjurat pe Andrei Nicolescu.

Președintele dinamovist a mai fost ținta fanilor și în meciul cu U Cluj din etapa 6, câștigat de „câini” cu scorul de 2-1.

Ultrașii au început atunci să-l înjure pe Nicolescu, dar acesta a fost apărat de alți fani prezenți în tribune, care i-au huiduit pe cei care începuseră scandările.

Suporterii au încercat și a doua oară să-l jignească pe oficial, dar reacția a fost aceeași. Au fost acoperiți din nou de fluierături. Scurta „ceartă” s-a încheiat cu întreg stadionul scandând: „Dinamo, Dinamo”.

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