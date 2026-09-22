FCSB vrea să-l deturneze pe Stanciu MM Stoica a reacționat după interesul lui U Cluj: „Am discutat, suntem foarte interesați”
Nicolae Stanciu/ Foto: IMAGO - imagine generată cu AI
Superliga

FCSB vrea să-l deturneze pe Stanciu MM Stoica a reacționat după interesul lui U Cluj: „Am discutat, suntem foarte interesați”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 22.09.2026, ora 22:42
alt-text Actualizat: 22.09.2026, ora 23:28
  • Mihai Stoica (61 de ani), președintele CA de la FCSB, a anunțat că roș-albaștrii vor să-l deturneze pe Nicolae Stanciu (33 de ani) din drumul spre U Cluj.
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Se pare că U Cluj nu este singura echipă interesată de revenirea lui Stanciu în Superliga. Mihai Stoica a dezvăluit că FCSB a intrat și ea pe fir.

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Mihai Stoica: „FCSB e interesată foarte tare de Stanciu”

Oficialul a anunțat că a purtat deja discuții cu fotbalistul, dar decizia finală îi aparține acestuia.

„FCSB e interesată foarte tare de Stanciu. Am discutat cu el despre revenire, dar e privat. N-are sens să vorbesc acum. Trebuie să așteptăm să se întoarcă din China, unde se termină campionatul în noiembrie.

Mi-aș dori foarte mult, dar decizia îi aparține. Dacă va lua decizia să se întoarcă, vom purta discuții”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

Nicolae Stanciu nu este străin de FCSB. În vara lui 2013, Gigi Becali le plătea celor de la FC Vaslui suma de 1.00.000 de euro.

Mijlocașul român a îmbrăcat timp de trei ani tricoul roș-albaștrilor, iar în august 2016 a făcut pasul către Anderlecht. FCSB s-a ales cu 11 milioane de euro în urma mutării.

136 de meciuri
a jucat Stanciu pentru FCSB: a marcat 33 de goluri și a reușit 24 de pase decisive

În perioada petrecută la FCSB, actualul jucător de la Dalian Yingbo a câștigat 6 trofee: două titluri, două Cupe ale Ligii, o Cupă a României și o Supercupă.

De-a lungul carierei, internaționalul român a mai jucat la Anderlecht, Sparta Praga, Al-Ahli, Slavia Praga, Wuhan Three Towns, Damac și Genoa.

1,8 milioane de euro
este cota de piață a lui Nicolae Stanciu, conform Transfermarkt

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