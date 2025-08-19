Suspiciuni la tragerea la sorți  FRF reacționează după ce a fost acuzată că a manipulat play-off-ul Cupei: „Admitem că urna era prea mică”

FRF a emis un comunicat despre tragerea la sorți a play-off-ul Cupei României, care a avut loc azi, și care a ridicat mai multe semne de întrebare

Tragerea la sorți a fost efectuată de de Gabriel Bodescu, secretar general adjunct al FRF, și Mihai Andrieș, reprezentantul departamentului competiții, din două urne.

În prima urnă se aflau cele 8 echipe de prima ligă, iar în a doua 24, cele calificate din turul 3.

Bodescu, cel care a gestionat urna cu 24 de echipe, a manevrat bilele, înainte de a o extrage pe cea care conținea Corvinul, într-un mod considerat ciudat de către microbiști, care au postat comentarii la live-ul de la tragerea la sorți .

Aceștia au acuzat un comportament suspect din partea oficialului FRF și au criticat strategia de a înghesui 24 de bile într-o urnă mult prea mică, în care nu puteau fi amestecate.

VIDEO Momentul în care sunt extrase Farul și Corvinul din urnă, la 7:22

Comunicat oficial FRF despre tragerea la sorți din Cupa României

„Federația Română de Fotbal dorește să clarifice situația generată în social media și în mass media în urma tragerii la sorți a meciurilor din Play-Off-ul Cupei României Betano, desfășurată marți, 19 august 2025, la Casa Fotbalului.

Tragerea la sorți a fost coordonată de către secretarul general adjunct, domnul Gabriel Bodescu, și domnul Mihai Andrieș, reprezentant al departamentului competiții.

Urnele folosite au fost împărțite conform regulamentului competițional: Urna A conținând cele 8 echipe din SuperLiga, iar Urna B – celelalte 24 de echipe calificate din tururile precedente.

FRF admite că dimensiunea urnei utilizate pentru extrageri a fost mai mică decât ar fi fost ideal pentru a asigura o amestecare mai facilă a bilelor.

Totuși, acest aspect nu a afectat în niciun fel corectitudinea procesului, întrucât amestecarea și extragerea au fost realizate cu respectarea procedurilor, în fața reprezentanților unora dintre cluburile participante în această fază și în direct la FRF TV, garantând transparența și imparțialitatea.

Federația Română de Fotbal respinge categoric orice încercare de a crea impresia că ar fi existat vreo favoritizare sau aranjament în cadrul extragerii, punctual meciul Corvinul Hunedoara – Farul Constanța, și rămâne dedicată principiilor integrității, transparenței și echității în organizarea competițiilor naționale, stând ferm împotriva oricărei sugestii nefondate privitoare la manipulări!”.

Programul complet al play-off -ului din Cupa României

FC Corvinul – Farul Constanța

FC Voluntari – Csikszereda

Politehnica Iași – Petrolul

Steaua București – UTA Arad

CSM Unirea Alba Iulia – FC Botoșani

FC Câmpulung-Muscel 2022 – Metaloglobus

Sănătatea Cluj – Unirea Slobozia

Agricola Borcea – FC Argeș

CSO Băicoi – CS Gloria Bistrița

Sporting Liești – CS Afumați

Vulturii Fărcășești – Concordia Chiajna

Metalul Buzău – Ceahlăul Piatra Neamț

CSC Dumbrăvița – FC Bihor Oradea

CSM Olimpia Satu Mare – CSM Slatina

Politehnica Timișoara – CS Dinamo București

Șoimii Gura Humorului – Sepsi OSK

Program Cupa României 2025-2026

Play-off: 27 august 2025

27 august 2025 Faza grupelor, etapa 1: 29 octombrie 2025

29 octombrie 2025 Faza grupelor, etapa 2: 3 decembrie 2025

3 decembrie 2025 Faza grupelor, etapa 3: 17 decembrie 2025

17 decembrie 2025 Sferturi de finală: 4 martie 2026

4 martie 2026 Semifinale: 22 aprilie 2026

22 aprilie 2026 Finala: 13 mai 2026

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport