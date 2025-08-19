Suspiciuni la tragerea la sorți  FRF reacționează după ce a fost acuzată că a manipulat play-off-ul Cupei: „Admitem că urna era prea mică”

- FRF a emis un comunicat despre tragerea la sorți a play-off-ul Cupei României, care a avut loc azi, și care a ridicat mai multe semne de întrebare
Tragerea la sorți a fost efectuată de de Gabriel Bodescu, secretar general adjunct al FRF, și Mihai Andrieș, reprezentantul departamentului competiții, din două urne.
În prima urnă se aflau cele 8 echipe de prima ligă, iar în a doua 24, cele calificate din turul 3.
Bodescu, cel care a gestionat urna cu 24 de echipe, a manevrat bilele, înainte de a o extrage pe cea care conținea Corvinul, într-un mod considerat ciudat de către microbiști, care au postat comentarii la live-ul de la tragerea la sorți.
Aceștia au acuzat un comportament suspect din partea oficialului FRF și au criticat strategia de a înghesui 24 de bile într-o urnă mult prea mică, în care nu puteau fi amestecate.
VIDEO Momentul în care sunt extrase Farul și Corvinul din urnă, la 7:22
Comunicat oficial FRF despre tragerea la sorți din Cupa României
„Federația Română de Fotbal dorește să clarifice situația generată în social media și în mass media în urma tragerii la sorți a meciurilor din Play-Off-ul Cupei României Betano, desfășurată marți, 19 august 2025, la Casa Fotbalului.
Tragerea la sorți a fost coordonată de către secretarul general adjunct, domnul Gabriel Bodescu, și domnul Mihai Andrieș, reprezentant al departamentului competiții.
Urnele folosite au fost împărțite conform regulamentului competițional: Urna A conținând cele 8 echipe din SuperLiga, iar Urna B – celelalte 24 de echipe calificate din tururile precedente.
FRF admite că dimensiunea urnei utilizate pentru extrageri a fost mai mică decât ar fi fost ideal pentru a asigura o amestecare mai facilă a bilelor.
Totuși, acest aspect nu a afectat în niciun fel corectitudinea procesului, întrucât amestecarea și extragerea au fost realizate cu respectarea procedurilor, în fața reprezentanților unora dintre cluburile participante în această fază și în direct la FRF TV, garantând transparența și imparțialitatea.
Federația Română de Fotbal respinge categoric orice încercare de a crea impresia că ar fi existat vreo favoritizare sau aranjament în cadrul extragerii, punctual meciul Corvinul Hunedoara – Farul Constanța, și rămâne dedicată principiilor integrității, transparenței și echității în organizarea competițiilor naționale, stând ferm împotriva oricărei sugestii nefondate privitoare la manipulări!”.
Programul complet al play-off-ului din Cupa României
- FC Corvinul – Farul Constanța
- FC Voluntari – Csikszereda
- Politehnica Iași – Petrolul
- Steaua București – UTA Arad
- CSM Unirea Alba Iulia – FC Botoșani
- FC Câmpulung-Muscel 2022 – Metaloglobus
- Sănătatea Cluj – Unirea Slobozia
- Agricola Borcea – FC Argeș
- CSO Băicoi – CS Gloria Bistrița
- Sporting Liești – CS Afumați
- Vulturii Fărcășești – Concordia Chiajna
- Metalul Buzău – Ceahlăul Piatra Neamț
- CSC Dumbrăvița – FC Bihor Oradea
- CSM Olimpia Satu Mare – CSM Slatina
- Politehnica Timișoara – CS Dinamo București
- Șoimii Gura Humorului – Sepsi OSK
Program Cupa României 2025-2026
- Play-off: 27 august 2025
- Faza grupelor, etapa 1: 29 octombrie 2025
- Faza grupelor, etapa 2: 3 decembrie 2025
- Faza grupelor, etapa 3: 17 decembrie 2025
- Sferturi de finală: 4 martie 2026
- Semifinale: 22 aprilie 2026
- Finala: 13 mai 2026