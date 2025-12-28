FCSB sau Rapid? Dinamovistul Cîrjan a închis discuția: „Niciuna, mă las!” + Care e căpitanul lui favorit din istoria roș-albilor +25 foto
Cătălin Cîrjan FOTO: Raed Krishan
Superliga

FCSB sau Rapid? Dinamovistul Cîrjan a închis discuția: „Niciuna, mă las!” + Care e căpitanul lui favorit din istoria roș-albilor

alt-text Gabriel Neagu
Publicat: 28.12.2025, ora 20:34
  • Cătălin Cîrjan (23 de ani), căpitanul celor de la Dinamo, spune că nu are de gând să îi trădeze pe „câini”.
  • Mijlocașul a dezvăluit și dezamăgirile sale din perioada în care evolua pentru Rapid.

Cătălin Cîrjan a ajuns la Dinamo în vara anului trecut, după ce s-a despărțit de rivala Rapid și exclude o posibilă revenire în Giulești.

Cătălin Cîrjan nu vrea să mai audă de rivalele FCSB și Rapid: „Mă las”

Mijlocașul s-a impus rapid în efectivul „câinilor”, devenind căpitanul echipei în acest sezon.

Întrebat unde și-ar continua cariera dacă ar avea oferte doar de la Rapid și de la FCSB, Cătălin Cîrjan nu a ezitat.

Este foarte greu de răspuns. Răspunsul este că nu aș merge la niciuna dintre ele. Mă las!”, a declarat mijlocașul, pentru canalul de YouTube Orange Sport.

Cătălin Cîrjan a fost dezamăgit de perioada în care evolua pentru Rapid și după aceea dorea să se transfere în străinătate. Totuși, oferta propusă de Dinamo l-a făcut să se răzgândească:

„După experiența mea la Rapid îmi doream să plec în străinătate, pentru că nu mai aveam încredere în cuvinte.

Mi-au fost spuse foarte multe cuvinte înainte de venirea la Rapid, că o să joc... Lucrurile nu au mers așa și îmi doream să merg în străinătate.

Dar având această situație, să joc pentru clubul viselor mele, să spun așa, pentru că a fost visul meu să joc la Dinamo, mă bucur că am ajuns aici și totul este bine”.

De asemenea, și în această vară ar fi avut oferte, însă nu a dat curs negocierilor: „Am avut câteva oferte în vară și nici nu am vrut să intru în discuții.

În viitorul apropiat, îmi doresc foarte mult să câștig un trofeu cu Dinamo. După, inevitabil, cred că și-mi doresc să vină un transfer afară și sper spre finalul carierei să mă întorc și să joc din nou la echipa mea de suflet, la Dinamo”.

Cătălin Cîrjan, cu gândul la trofee: „Este un vis”

La primul sezon de la ieșirea din insolvență, Dinamo este una dintre pretendentele pentru titlul de campioană a României.

Parcursul „câinilor” îi dă încredere lui Cătălin Cîrjan, care dorește să cucerească un trofeu la finalul acestui sezon:

Este un vis pentru mine să câștig un trofeu cu Dinamo. Clar, anul ăsta, dacă suntem sus și vom termina acolo, ar fi un vis pentru mine să joc în cupele europene. Asta îmi doresc și sper să se întâmple”.

  • Dinamo e pe locul 4 în campionat și are șanse de a se califica în fazele eliminatorii ale Cupei României. Elevii lui Zeljko Kopic ocupă locul 2, în Grupa D, cu 4 puncte.
  • Ultimul duel din faza principală a competiției îi va aduce pe „câini” în fața celor de la Hermannstadt, liderul grupei, pe 11 februarie 2026.
Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures)
Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures)

Cristiano Ronaldo, modelul lui Cătălin Cîrjan

Cîrjan îl admiră pe Cristiano Ronaldo și spune că ar vrea să fie la fel de longeviv:

„Am 23 de ani și îmi doresc foarte mult să joc până la 40-41 de ani. Așa mi-am propus și nu vreau să mă gândesc la acea zi (n.r. la retragere).

Viața mea este de profesionist, pot să spun așa, de dimineață până seara pentru mine este doar fotbal. Fotbal, recuperare, somn, nutriție, totul este despre fotbal și cred că pot să joc până la acea vârstă.

Cred că exemplul clar este Cristiano Ronaldo, pentru că îl vedem, are 40-41 de ani și încă joacă și dă goluri. Deci el este cel mai bun exemplu”.

La Dinamo au fost niște căpitani extraordinari de-a lungul timpului. Mister Florentin Petre e preferatul meu, pentru că îl am în fiecare zi cu mine la Săftica și îl văd cum este și acum, pentru mine este un exemplu. Mă ajută foarte mult, îmi dă foarte multe sfaturi și e lângă mine din prima zi de când am venit. A vorbit foarte frumos cu mine, mi-a dat foarte multă încredere și îi mulțumesc foarte mult pentru asta Cătălin Cîrjan
Dinamo - Metaloglobus, meci
Dinamo - Metaloglobus, meci

dinamo bucuresti rapid fcsb catalin cirjan superliga
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share