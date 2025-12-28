Carles Vilarrubi, fost vicepreședinte la FC Barcelona în perioada 1 iulie 2010 - 7 octombrie 2017, a decedat la 71 de ani.

Cauza morții nu a fost încă anunțată.

Vestea tragică a fost anunțată chiar de gruparea catalană printr-un comunicat pe rețelele de socializare.

Vilarrubi a avut legătură cu Barcelona încă din tinerețe, atunci când a fost jucător de hochei pe gheață al clubului.

Dincolo de fotbal, a fost un antreprenor de succes și un pasionat al gastronomiei, fiind decorat cu Crucea Sfântului Gheorghe. De altfel, Carles a condus și Academia Catalană de Gastronomie și Nutriție.

„FC Barcelona, președintele și Consiliul Director doresc să își exprime cele mai sincere condoleanțe în urma trecerii în neființă a lui Carles Vilarrubi, vicepreședinte instituțional al clubului în perioada 1 iulie 2010 – 1 octombrie 2017.

Implicat în viața Barcelonei încă din tinerețe, el a fost și jucător de hochei pe gheață al clubului, înainte de a-și asuma un rol de lungă durată ca director.

Om de afaceri și pasionat de gastronomie, a fost distins cu Creu de Sant Jordi (n.r. Crucea Sfântului Gheorghe) și a fost președinte al Academiei Catalane de Gastronomie și Nutriție.

Clubul dorește să își exprime întregul sprijin și toată căldura față de familia și prietenii săi.

Odihnească-se în pace”, se arată în comunicatul celor de la FC Barcelona.

FC Barcelona, the president and the Board of Directors would like to express their most sincere condolences in light of the passing of Carles Vilarrubí, institutional vice president for the Club from 1 July 2010 to 1 October 2017.



Involved with Barça since his youth, he also… — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 28, 2025

Motivul pentru care a demisionat de la Barcelona

Carles Vilarrubi nu a plecat în cele mai bune condiții de la Barcelona.

Acesta a demisionat pe 1 octombrie 2017, nefiind de acord cu decizia clubului de a juca meciul de campionat împotriva lui Las Palmas chiar în ziua referendumului catalan.

În cele din urmă, duelul dintre Barcelona și Las Palmas avea să se joace cu porțile închise și să se încheie cu o victorie categorică a catalanilor, scor 3-0.

