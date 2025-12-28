Plecarea lui Stanciu, iminentă  Ce scrie presa din Italia despre situația românului de la Genoa » Schimbări drastice la clubul lui Șucu
Nicolae Stanciu
Stranieri

Plecarea lui Stanciu, iminentă Ce scrie presa din Italia despre situația românului de la Genoa » Schimbări drastice la clubul lui Șucu

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 28.12.2025, ora 17:13
alt-text Actualizat: 28.12.2025, ora 17:13
  • Genoa ar urma să renunțe la serviciile lui Nicolae Stanciu (32 de ani) în această iarnă.
  • Clubul patronat de Dan Șucu (62 de ani) va efectua mai multe schimbări în cadrul lotului în perioada de transferuri.

Nicolae Stanciu a fost transferat de Genoa în această vară de la Damac și are un contract valabil până în 2027.

Evoluțiile internaționalului român nu au impresionat, iar acum „grifonii” ar fi gata să renunțe la mijlocaș.

Nicolae Stanciu, pe picior de plecare de la Genoa

Genoa ar dori să cedeze cel puțin 6 jucători în această perioadă de transferuri.

Printre fotbaliștii care ar urma să părăsească clubul italian în această iarnă s-ar afla și internaționalul român Nicolae Stanciu, anunță Il Secolo XIX, potrivit calciogenoa.it.

Toți fotbaliștii aflați pe „lista neagră” a lui Genoa au dezamăgit în puținele momente în care au fost trimiși pe teren, mai scrie sursa citată.

În afară de Stanciu, clubul patronat de Dan Șucu ar dori să-i vândă și pe Albert Gronbaek (24 de ani), Valentin Carboni (20 de ani) și pe Jean Onana (25 de ani).

Genoa ar dori să-i împrumute pe tinerii Hugo Cuenca (20 de ani) și Lorenzo Venturino (19 ani) pentru a avea oportunitatea să bifeze mai multe minute.

În acest sezon, Stanciu și Gronbaek au evoluat doar în 6 partide, în timp ce Onana este accidentat și a jucat în doar 2 meciuri pentru „grifoni”. Valentin Carboni este jucătorul cu cele mai multe apariții (15) dintre cei care ar urma să plece.

408
minute a adunat Nicolae Stanciu în tricoul echipei Genoa. A marcat un gol, în meciul cu L.R. Vincenza din Cupa Italiei, scor 3-0

Nicolae Stanciu, un singur meci în ultimele 3 luni

De la finalul lunii septembrie și până în prezent, mijlocașul român a mai apărut pe teren doar într-un meci: 0-4 cu Atalanta, pe 3 decembrie, în Cupa Italiei.

Stanciu a jucat 71 de minute, fiind înlocuit de Hugo Martinez, atunci când scorul era 2-0 în favoarea formației din Bergamo. Deși a primit a doua cea mai mare notă din echipa sa (7), conform sofascore.com, evoluția românului a fost una ștearsă.

Ultima dată când Stanciu a evoluat pentru Genoa în Serie A a fost pe 29 septembrie, în duelul pierdut cu Lazio, 0-3, din etapa 5. În acel meci, fotbalistul naționalei a jucat doar 23 de minute. De atunci, a fost accidentat timp de patru etape, iar apoi lăsat pe bancă.

2 milioane de euro
este cota de piață a lui Nicolae Stanciu, conform Transfermarkt

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share