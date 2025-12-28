Cine din fotbal face audiență TV Din cele mai vizionate 20 de meciuri în 2025, doar într-unul nu au jucat nici FCSB și nici naționala României +44 foto
alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 28.12.2025, ora 19:31
  • Anul acesta a fost unul cu audiențe bune pentru posturile care au transmis meciurile de fotbal
  • Lider e un meci al naționalei, urmat aproape la egalitate de o partidă europeană a FCSB-ului
  • Unde se plasează în top finala UCL, dar și El Clasico: Real Madrid - Barcelona

Echipa națională de fotbal a României și FCSB e răspunsul la întrebarea din titlul acestui articol. Acestea sunt formațiile care au făcut de fiecare dată audiență mare, foarte mare sau chiar ieșită din comun pe parcursul acestui an.

FCSB și echipa națională au atras românii în fața televizoarelor

De-a lungul lui 2025, după meciuri importante, GOLAZO.ro a prezentat modul în care evenimentele respective au avut impact în rândul telespectatorilor. Acum, la final de an, se poate trage o concluzie.

Din primele 20 de meciuri de fotbal transmise în direct în România pe parcursului lui 2025, în doar unul n-a fost implicată nici FCSB, dar nici prima reprezentativă a României. Meciul respectiv e finala UEFA Champions League, din luna mai: PSG - Inter 5-0.

Acest joc a avut un rating, pe publicul cu vârsta cuprinsă între 21-54 de ani, denumit public comercial, de 6,7%. Nivel pe care l-au atins 3 meciuri disputate de FCSB: cel cu Steaua Roșie Belgrad, 0-1, cel cu CFR (3-2), jucat chiar în duminica Paștelui și derby-ul cu Rapid, 2-2, din turul acestui campionat!

Însă finala UCL e foarte departe de jocurile care au produs cea mai mare audiență. Și care s-au apropiat de 11% rating!

Sunt două partide aproape la egalitate pe primul loc:

  • România - Bosnia 0-1, primul meci din preliminariile CM. S-a jucat în martie și a fost transmis de Antena 1. A înregistrat un rating de 10,8%.
  • FCSB - Manchester United 0-2. Ultimul meci de pe tabloul principal din Europa League, sezonul trecut. S-a jucat în ianuarie și a fost televizat de Digi Sport și Prima Sport. Audiența cumulată: 10,7%.

În afara acestora, un singur joc a mai reușit să treacă de 10% rating, ceea ce înseamnă că unul din zece televizoare existente pe întreg teritoriul României a fost pe meciul respectiv. E vorba despre România-Austria 1-0, din octombrie.

România - Bosnia, foto Raed Krishan, GOLAZO

România - Bosnia, foto Raed Krishan, GOLAZO România - Bosnia, foto Raed Krishan, GOLAZO România - Bosnia, foto Raed Krishan, GOLAZO România - Bosnia, foto Raed Krishan, GOLAZO România - Bosnia, foto Raed Krishan, GOLAZO
Top 20 cele mai vizionate meciuri de fotbal la TV în 2025

MeciRating
1. România - Bosnia 0-1 10,8%
2. FCSB - Manchester United 0-210,7%
3. România - Austria 1-0 10,5%
4. Austria - România 2-1 9,7%
5. FCSB - PAOK 2-0 9,5%
6. FCSB - Lyon 1-3 9,3%
7. Bosnia - România 3-1 8,7%
8. FCSB - Dinamo 2-1 8,7%
9. FCSB - Aberdeen 3-0 8,3%
10. Rapid - FCSB 1-2 8,2%
11. Rapid - FCSB 0-0 8,2%
12. România - Cipru 2-0 8%
13. FCSB - Rapid 2-17,9%
14. FCSB - Drita 3-2 7,3%
15. San Marino - România 1-5 6,8%
16. Steaua Roșie - FCSB 1-0 6,7%
17. Rapid - FCSB 2-26,7%
18. FCSB - CFR 3-2 6,7%
19. PSG - Inter 5-0 6,7%
20. România - San Marino 7-1 6,6%

Rapid e peste Dinamo!

FCSB domină numărul de apariții în TOP 20. Are nu mai puțin de 12 jocuri, în vreme ce naționala României doar 7, dar volumul de meciuri e incomparabil mai mic pentru „tricolori”.

Surpriza e Rapid, formație care apare în top de 4 ori, în vreme ce Dinamo are o singură prezență.

4,6%
a fost ratingul meciului PSG - Real Madrid 4-0, semifinala Campionatului Mondial al Cluburilor, meci transmis de Pro TV aproape în același timp cu partida FCSB - Inter d’Escaldes 3-1, difuzată de Antena 1, care a înregistrat 6,2%

În schimb, meciul internațional considerat cel mai atractiv la nivel mondial, între echipe de club, El Clasico Real - Barcelona, nu prinde top 20. S-a jucat în octombrie și a făcut o audiență de doar 5,8%, sub cea înregistrată la FCSB - Feyenoord 4-3.

Meciul vedetă în 2025 al posturilor TV care au transmis fotbal

Post TVMeciul nr. 1Rating
Pro TVFCSB - Aberdeen 3-08,3%
Antena 1 România - Bosnia 0-1 10,8%
Prima TV Bosnia - România 3-1 8,7%
Digi&Prima Sport FCSB - United 0-2 10,7%
Aberdeen - FCSB, play-off Europa League. Foto - sportpictures (11).jpg

Aberdeen - FCSB, play-off Europa League. Foto - sportpictures (1).jpg Aberdeen - FCSB, play-off Europa League. Foto - sportpictures (2).jpg Aberdeen - FCSB, play-off Europa League. Foto - sportpictures (3).jpg Aberdeen - FCSB, play-off Europa League. Foto - sportpictures (4).jpg Aberdeen - FCSB, play-off Europa League. Foto - sportpictures (5).jpg
echipa nationala a romaniei audienta audienta tv fcsb
Ce l-a marcat pe primarul din New York Cum a descoperit democratul Zohran Mamdani naționala de fotbal care i-a definit copilăria
Campionate
10:09
Ce l-a marcat pe primarul din New York Cum a descoperit democratul Zohran Mamdani naționala de fotbal care i-a definit copilăria
Citește mai mult
Ce l-a marcat pe primarul din New York Cum a descoperit democratul Zohran Mamdani naționala de fotbal care i-a definit copilăria
Chivu îi dă replica Antrenorul lui Inter, mesaj dur pentru marele rival din Serie A: „Nu mă interesează ce spune”
Campionate
09:53
Chivu îi dă replica Antrenorul lui Inter, mesaj dur pentru marele rival din Serie A: „Nu mă interesează ce spune”
Citește mai mult
Chivu îi dă replica Antrenorul lui Inter, mesaj dur pentru marele rival din Serie A: „Nu mă interesează ce spune”
Drăgușin revine în Serie A? Presa din Italia anunță că românul și-a dat acordul! Clubul la care ar putea ajunge
Stranieri
09:42
Drăgușin revine în Serie A? Presa din Italia anunță că românul și-a dat acordul! Clubul la care ar putea ajunge
Citește mai mult
Drăgușin revine în Serie A? Presa din Italia anunță că românul și-a dat acordul! Clubul la care ar putea ajunge
Record de 111 ani, egalat! Secretul lui Aston Villa, revelația Premier League, care îi bate pe toți de 57 de zile: „Geniu tactic”
Campionate
08:58
Record de 111 ani, egalat! Secretul lui Aston Villa, revelația Premier League, care îi bate pe toți de 57 de zile: „Geniu tactic”
Citește mai mult
Record de 111 ani, egalat! Secretul lui Aston Villa, revelația Premier League, care îi bate pe toți de 57 de zile: „Geniu tactic”

