Cîrjan, nedumerit Căpitanul lui Dinamo, după victoria cu Metaloglobus: „Nu știu ce s-a întâmplat cu noi”

METALOGLOBUS - DINAMO 0-1. Cătălin Cîrjan (22 de ani) a vorbit despre victoria obținută de echipa sa în deplasarea de la Clinceni.

În urma victoriei cu Metaloglobus, Dinamo a acumulat 8 puncte și a urcat pe locul 5 în clasamentul provizoriu al etapei.

METALOGLOBUS - DINAMO. Cătălin Cîrjan, după meci: „Am avut puțin noroc la gol”

Căpitanul lui Dinamo a vorbit despre jocul prestat de „câini”, dar și despre golul superb pe care l-a marcat. De asemenea, acesta a declarat că, pentru început, echipa trebuie să se gândească doar la calificarea în play-off, iar apoi la eventuala calificare în cupele europene.

„Suntem fericiți că am câștigat în această seară, deoarece a fost un meci greu. Am început bine, am marcat, dar după nu știu ce s-a întâmplat cu noi. Așa e la fotbal, am suferit dar am reușit să câștigăm și suntem bucuroși.

La gol am avut puțin noroc, a fost o minge deviată. În startul acesta de sezon am avut puțin ghinion în execuții, dar mă bucur că în seara asta a intrat mingea în poartă și am reușit să marchez.

Trebuie să fim concentrați, din păcate astăzi nu am reușit cel mai bun meci, dar ne bucurăm că am câștigat. Primul nostru gând este play-off-ul, iar apoi o luăm pas cu pas.

Suporterii noștri sunt incredibili, am jucat ca acasă în seara asta. Îi așteptăm și la meciul cu UTA, vrem să îi facem fericiți.

Dedic golul din această seară familiei mele, dar și colegului nostru care s-a operat, Casian Soare. Îmi doresc să ajungem cât mai sus. Avem un lot bun, o bancă bună, iar față de sezonul trecut cred că putem face lucruri importante”, a declarat Cătălin Cîrjan, la Digi Sport.

VIDEO. Golul marcat de Cătălin Cîrjan în Metaloglobus - Dinamo 0-1

