„Căpitanul meu!”  Radu Drăgușin, mesaj emoționant pentru Heung-min Son: „Ai fost mereu un exemplu”
Radu Drăgușin și Heung-min Son FOTO: IMAGO
„Căpitanul meu!" Radu Drăgușin, mesaj emoționant pentru Heung-min Son: „Ai fost mereu un exemplu"

alt-text Publicat: 08.08.2025, ora 23:47
alt-text Actualizat: 08.08.2025, ora 23:47
  • Radu Drăgușin (23 de ani), fundașul naționalei României, a publicat un mesaj pentru fostul său coleg, Heung-min Son (33 de ani), după ce acesta a plecat de la Tottenham.

Heung-min Son a semnat cu Los Angeles FC, după 10 ani petrecuți la formația londoneză.

Radu Drăgușin, mesaj de adio pentru Heung-min Son: „Căpitanul meu”

Radu Drăgușin și Heung-min Son au fost colegi la Tottenham începând cu luna ianuarie 2024, atunci când fundașul român a ajuns la formația din capitala Angliei.

Cei doi par să fi avut o relație apropiată, dovadă fiind postarea făcută de Radu Drăgușin. Acesta a postat mai multe poze alături de fotbalistul sud-coreean, alături de câteva rânduri emoționante.

„Căpitanul meu, când am ajuns la Spurs ai fost printre primii care m-au primit și m-au ajutat să mă integrez rapid în echipă.

Ai fost mereu un exemplu, nu te-ai plâns niciodată și, cel mai important, ne-ai motivat constant, pe mine și pe colegii noștri, să atingem următorul nivel.

Ești o persoană cu adevărat specială, unică, și unul dintre cei mai buni din acest sport. Îți doresc tot ce e mai bun în noul capitol al vieții tale”, a scris Radu Drăgușin pe Instagram.

Heung-min Son a semnat cu Los Angeles FC, fiind cel mai scump transfer din istoria MLS, 22 de milioane de euro.

