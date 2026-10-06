Liga Națiunilor Campioana mondială a dat lovitura în prelungiri și rămâne neînvinsă. Albania evită rușinea la ultima fază

- Croația - Spania 1-2. „Dubla” lui Merino salvează campioana mondială.
- Mai jos, toate rezultatele și clasamentele după runda #4 din Liga Națiunillor.
Spania a rămas neînvinsă cu maximum de puncte în Liga Națiunilor, în timp ce Anglia s-a impus fără emoții cu Cehia și ajunge la 9 puncte.
San Marino a fost aproape de un rezultat uriaș în Albania, însă Asllani și-a salvat echipa în prelungiri, din penalty.
Liga A, grupa 3
Croația - Spania 1-2
- Au marcat: Perisic (17) / Merino (61, 88)
- Arbitru: Erik Lambrechts (Belgia)
Anglia - Cehia 3-0
- Au marcat: Coufal (27 autogol), Kane (40, 57)
- Arbitru: Serdar Gozubuyuk (Olandez)
Clasamentul în Liga A, grupa 3
|Loc/Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1. Spania
|4
|12
|2. Anglia
|4
|9
|3. Croația
|4
|3
|4. Cehia
|4
|0
Liga B, grupa 1
Scoția - Slovenia 1-2
- Au marcat: Christie (31) / Matko (57), Sturm (71)
- Arbitru: Jose Maria Sanchez (Spania)
Elveția - Macedonia 3-0
- Au marcat: Rieder (43), Manzambi (74), Ndoye (81)
- Arbitru: Edgars Malcevs (Letonia)
Clasamentul în Liga B, grupa 1
|Loc/Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1. Elveția
|4
|12
|2. Slovenia
|4
|7
|3. Scoția
|4
|4
|4. Macedonia
|4
|0
Liga C, grupa 1
Albania - San Marino 2-1
- Au marcat: Asllani (11, 90+3 pen.) / Lazzari (66)
- Arbitru: Mehmet Turkmen (Turcia)
Belarus - Finlanda 1-0
- A marcat: Shumansky (1)
- Arbitru: Sascha Stegemann (Germania)
Clasamentul în Liga C, grupa 1
|Loc/Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1. Albania
|4
|9
|2. Belarus
|4
|7
|3. Finlanda
|4
|7
|4. San Marino
|4
|0
Liga C, grupa 3
Kazahstan - Feroe 2-2
- Au marcat: Maliy (68), Alip (76) / Knudsen (22), Turi (63)
- Arbitru: Kristo Tohver (Estonia)
Moldova - Slovacia 0-4
- Au marcat: Strelec (8), Suslov (44), Hancko (60), Haraslin (75)
- Arbitru: Yigal Frid (Israel)
|Loc/Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1. Slovacia
|4
|10
|2. Feroe
|4
|4
|3. Moldova
|4
|4
|4. Kazahstan
|4
|2
Liga C, grupa 4
Estonia - Islanda 0-0
- Arbitru: David Dickinson (Scoția)
Luxemburg - Bulgaria 0-2
- Au marcat: Balov (19), Iliev (34)
- Arbitru: Andris Treimanis (Letonia)
Clasamentul în Liga C, grupa 4
|Loc/Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1. Islanda
|4
|8
|2. Estonia
|4
|6
|3. Bulgaria
|4
|4
|4. Luxemburg
|4
|3