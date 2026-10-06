Liga Națiunilor Campioana mondială a dat lovitura în prelungiri și rămâne neînvinsă. Albania evită rușinea la ultima fază

Croația - Spania 1-2. „Dubla” lui Merino salvează campioana mondială.

Mai jos, toate rezultatele și clasamentele după runda #4 din Liga Națiunillor.

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Spania a rămas neînvinsă cu maximum de puncte în Liga Națiunilor, în timp ce Anglia s-a impus fără emoții cu Cehia și ajunge la 9 puncte.

San Marino a fost aproape de un rezultat uriaș în Albania, însă Asllani și-a salvat echipa în prelungiri, din penalty.

Liga A, grupa 3

Croația - Spania 1-2

Au marcat: Perisic (17) / Merino (61, 88)

Arbitru: Erik Lambrechts (Belgia)

Anglia - Cehia 3-0

Au marcat: Coufal (27 autogol), Kane (40, 57)

Arbitru: Serdar Gozubuyuk (Olandez)

Clasamentul în Liga A, grupa 3

Loc/Echipă Meciuri Puncte 1. Spania 4 12 2. Anglia 4 9 3. Croația 4 3 4. Cehia 4 0

Liga B, grupa 1

Scoția - Slovenia 1-2

Au marcat: Christie (31) / Matko (57), Sturm (71)

Arbitru: Jose Maria Sanchez (Spania)

Elveția - Macedonia 3-0

Au marcat: Rieder (43), Manzambi (74), Ndoye (81)

Arbitru: Edgars Malcevs (Letonia)

Clasamentul în Liga B, grupa 1

Loc/Echipă Meciuri Puncte 1. Elveția 4 12 2. Slovenia 4 7 3. Scoția 4 4 4. Macedonia 4 0

Liga C, grupa 1

Albania - San Marino 2-1

Au marcat: Asllani (11, 90+3 pen.) / Lazzari (66)

Arbitru: Mehmet Turkmen (Turcia)

Belarus - Finlanda 1-0

A marcat: Shumansky (1)

Arbitru: Sascha Stegemann (Germania)

Clasamentul în Liga C, grupa 1

Loc/Echipă Meciuri Puncte 1. Albania 4 9 2. Belarus 4 7 3. Finlanda 4 7 4. San Marino 4 0

Liga C, grupa 3

Kazahstan - Feroe 2-2

Au marcat: Maliy (68), Alip (76) / Knudsen (22), Turi (63)

Arbitru: Kristo Tohver (Estonia)

Moldova - Slovacia 0-4

Au marcat: Strelec (8), Suslov (44), Hancko (60), Haraslin (75)

Arbitru: Yigal Frid (Israel)

Loc/Echipă Meciuri Puncte 1. Slovacia 4 10 2. Feroe 4 4 3. Moldova 4 4 4. Kazahstan 4 2

Liga C, grupa 4

Estonia - Islanda 0-0

Arbitru: David Dickinson (Scoția)

Luxemburg - Bulgaria 0-2

Au marcat: Balov (19), Iliev (34)

Arbitru: Andris Treimanis (Letonia)

Clasamentul în Liga C, grupa 4

Loc/Echipă Meciuri Puncte 1. Islanda 4 8 2. Estonia 4 6 3. Bulgaria 4 4 4. Luxemburg 4 3

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