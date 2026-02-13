CIO este un for antipatizat de opinia publică, dar președintele Ucrainei greșește când îl acuză pentru că un sportiv ucrainean a fost eliminat din cauza mesajelor de pe cască.

Unul dintre secretele triste ale Jocurilor Olimpice este atmosfera extraordinară de care se poate bucura oricine. Nu doar în arene, ci și în afara lor, bucuria spectatorilor este autentică. Ceea ce trăiești este de neuitat.

Dacă vă gândiți să vă oferiți un dar pe care cuvintele nu-l pot anticipa și descrie, o experiență pentru voi, copii, încercați să ajungeți un viitor la o ediție a Jocurilor Olimpice.

Oamenii care abia se văd

Și de ce e acesta un secret amar? Pentru că, printre spectatori, se strecoară, cu șepci pe cap, aproape fără nicio inscripție, oamenii de la Comitetul Internațional Olimpic.

Voluntarii sunt mândri de ce fac, șefii sau angajații CIO se pierd intenționat în peisaj. I-am văzut la mai multe Jocuri Olimpice. „Boșii Olimpiadei” sunt discreți pentru că știu că publicul are o impresie profund negativă despre CIO, din cauza multiplelor scandaluri de corupție.

Dar ceea ce se întâmplă acum contra organizatorilor Jocurilor Olimpice nu e OK. Indiferent ce credem despre CIO, ei au procedat corect când au eliminat de la Milano-Cortina 2026 un sportiv ucrainean care și-a lipit abțibilduri cu victime ale războiului pe cască.

Vladyslav Heraskevych și casca sa comemorativă FOTO Imago

Zelenski a atacat CIO. „Mișcarea olimpică ar trebui să contribuie la oprirea războaielor, nu să facă jocul agresorilor”, a spus președintele Ucrainei.

Nu, mișcarea olimpică nu trebuie să se implice în oprirea războaielor. Nu e posibil și, de fapt, e contraproductiv. Pentru că, dacă nu rămâne atât cât de omenește posibil neutru, sportul își pierde avantajul de „numitor comun” pe baza căruia, când războiul se va opri, oamenii se pot reconcilia.

Sportul își va păstra capacitatea de a vindeca

Când rușii și ucrainenii vor începe să-și dea mâna, meciurile de hochei, de fotbal sau de baschet vor fi unele dintre primele spații ale regăsirii. Vom vedea. În mod normal, așa a fost de-a lungul istoriei. Sportul a generat printre primele momentele simbolice ale refacerii conexiunilor dintre țări.

CIO și-a făcut treaba când a eliminat Rusia și Belarus de la Jocurile Olimpice după invazia Federației Ruse contra Ucrainei, din 2022. Comitetele olimpice naționale de la Moscova și Minsk au protestat. Guvernele lor au amenințat. Ca de obicei, Rusia a zis că nu ea a început războiul, ci extratereștrii. Dar lumea olimpică s-a ținut tare.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski FOTO Imago

Rusia și Belarus au lipsit de la Paris 2024. Ele lipsesc și acum, de la Milano-Cortina 2026. Măsura a fost corectă. E vorba inclusiv despre siguranța sportivilor. Orice se putea întâmpla. În tribune sunt și victime ale acelui război cinic, pornit de guvernarea lui Vladimir Putin împotriva oricărei reguli internaționale.

Dar pacea are nevoie de sport. Zelenski greșește. Nu poate primi niciun fel de armă din partea Jocurilor Olimpice. Nici una emoțională, niciun avantaj. Pentru că totul s-ar întoarce inclusiv împotriva Ucrainei când va fi pace. Când sadismul lui Putin va fi un coșmar al trecutului. Și va fi.