Descalificat de CIO! Visul olimpic al ucraineanului Vladyslav Heraskevych, interzis! Skeletonistul anunță: „Voi merge la TAS!”

Skeletonistul ucrainean Vladyslav Heraskevych (27 de ani) a fost descalificat pentru casca sa comemorativă purtată la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026, de la Milano-Cortina.

Comitetul Internațional Olimpic (CIO) a anunțat luni seara că acea cască nu va fi permisă în competiție, invocând o regulă care interzice declarațiile politice pe terenul de joc olimpic.

Heraskevych a refuzat cererea Comitetului Internațional Olimpic de a folosi o altă cască decât cea care onorează sportivii uciși în timpul invaziei Rusiei în țara sa.

Președinta CIO, Kirsty Coventry, l-a așteptat pe Heraskevych la capătul pistei când acesta a sosit joi dimineață, cu aproximativ 75 de minute înainte de începerea cursei masculine de skeleton.

Cei doi au discutat pentru scurtă vreme, dar Coventry nu a reușit să-l facă pe Heraskevych să se răzgândească.

Sportivul a fost anunțat de președinta CIO, Kirsty Coventry, că a fost descalificat.

„Nu trebuia să fiu aici, dar am considerat că era foarte important să vin și să vorbesc cu el față în față.

Nimeni, în special eu, nu este în dezacord cu mesajul, este un mesaj puternic, un mesaj de comemorare, de amintire.

Provocarea a fost să găsim o soluție pentru terenul de joc. Din păcate, nu am reușit să găsim acea soluție.

Chiar voiam să-l văd concurând. A fost o dimineață plină de emoții”, a spus Coventry, conform Reuters.

CIO i-a oferit posibilitatea ucraineanului de a-și expune cască de comemorare, pe care apar 24 de imagini ale compatrioților decedați, înainte de startul și după finalul cursei de joi de la Jocurile Olimpice, permițându-i totodată să poarte o banderolă neagră în timpul competiției.

Heraskevych merge la TAS

Vladyslav Heraskevych a anunțat în fața reporterilor că va face apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv.

„Sunt descalificat din cursă. Nu voi avea parte de momentul meu olimpic. Casca nu încalcă nicio regulă a CIO”, a declarat Heraskevych, citat de Sky Sports.

Competiția de skeleton începe azi.

Comunicatul CIO, după descalificarea ucraineanului Vladyslav Heraskevych

„După ce i s-a acordat o ultimă șansă, pilotul de skeleton Vladylsav Heraskevych din Ucraina nu va putea lua startul în cursa de la Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026 în această dimineață.

Decizia a fost luată în urma refuzului său de a respecta Ghidul CIO privind exprimarea sportivilor. Aceasta a fost luată de juriul Federației Internaționale de Bob și Skeleton (IBSF) pe baza faptului că intenționa să poarte o cască neconformă cu regulile.

Comitetul Internațional Olimpic (CIO) a decis, prin urmare, cu regret, să îi retragă acreditarea pentru Jocurile Olimpice Milano Cortina 2026.

În ciuda numeroaselor discuții și întâlniri față în față între CIO și domnul Heraskevych, ultima dintre ele având loc în această dimineață cu președinta CIO, Kirsty Coventry, acesta nu a luat în considerare niciun compromis.

CIO era foarte interesat ca domnul Heraskevych să participe la competiție. De aceea, CIO s-a întâlnit cu el pentru a găsi cea mai respectuoasă modalitate de a răspunde dorinței sale de a-și comemora colegii sportivi care și-au pierdut viața în urma invaziei Rusiei în Ucraina.

Esența acestui caz nu ține de mesajul în sine, ci de locul în care dorea să îl exprime”.

