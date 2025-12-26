Eric de Oliveira (40 de ani), cel mai bun marcator străin din istoria campionatului nostru, a povestit în podcastul TOP LEVEL cum reușea să facă rost de bani pentru a ieși cu iubita în oraș.

Brazilianul a fost invitatul podcastului TOP LEVEL, realizat de jurnaliștii GOLAZO.ro Cătălin Țepelin și Dan Udrea.

Brazilianul a copilărit într-o familie modestă din Nova Iguacu, o suburbie a metropolei Rio de Janeiro și a fost nevoit să lucreze încă din adolescență.

Eric de Oliveira, despre cum reușea să își scoată iubita în oraș

Fostul fotbalist care s-a consacrat la Gaz Metan Mediaș a fost selectat în academia celor de la Flamengo, una dintre cele mai puternice echipe din țară, deși era suporterul unei rivale.

Din cauza situației financiare complicate din familie, Eric de Oliveira nu a putut să se concentreze numai pe fotbal.

Pentru a-și permite să o scoată în oraș pe iubita lui de la acel moment, a fost nevoit să vândă butelii prin Nova Iguacu.

La Flamengo când ai ajuns?

La Flamengo am ajuns în probe în 2002.

Ce vârstă aveai?

16. Înainte să fac 16 am dat probe. (...) Eu țineam cu Vasco da Gama. Mie nu îmi convenea că eram la Flamengo… E o rivalitate, ca Steaua - Dinamo. (...)

Și în afară de fotbal în anii aia de adolescență, de juniorat, mai făceai și altceva? Făceai școală sau lucrai?

Vindeam butelii de gaz. Aveam un cărucior cu trei butelii în picioare și două în lateral. Am avut o gagică, era alba, și părinții ei - taică-su, bunică-sa, vorbeau foarte urât de mine, mă făceau „maimuță”. „Eu nu o să-ți dau bani să mănânci în oraș cu fiica mea”. Și atunci m-am dus să muncesc... Am început să vând butelii de gaz. Uneori, ca să scap mai repede să mă întâlnesc cu ea, dădeam și la un preț mai jos. (...) Până la urmă, ea a devenit lesbiană, după aia s-a făcut și escortă. No, uite cum e viața… După aia, eram cel mai frumos, nu mai eram maimuță…

VIDEO Episodul complet cu Eric din podcastul TOP LEVEL

