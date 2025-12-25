Tamaș, chin după gratii Care ar fi de fapt motivul pentru care a fost arestat în Israel: „Au crezut că am făcut-o fraudulos”

Gabriel Tamaș (42 de ani) a vorbit despre perioada petrecută în arest în Israel, în 2019, pe vremea când evolua pentru Hapoel Haifa.

În noaptea de 26 martie 2019, fostul internațional român era prins băut la volan în Israel în timp ce conducea cu 205 km/h (limita de viteză fiind de 90 km/h).

El avea o alcoolemie de 0.77 g/l alcool pur în aerul expirat, de 3 ori mai mare decât limita legală în Israel.

Gabriel Tamaș, despre perioada petrecută în arest în Israel

Tamaș a stat în spatele gratiilor aproximativ şapte zile, după care a fost arestat la domiciliu, dar susține că nu condusul în stare de ebrietate l-a dus după gratii.

„Eu am fost oprit pentru condus sub influența alcoolului, dar nu m-au arestat pentru asta. Deci eu n-am fost arestat pentru asta.

Foto:sport1.maariv.co.il

Când am intrat în Israel, am intrat pe un pașaport temporar. I-am spus președintelui să nu-mi pună viza pe ăsta, pentru că trebuie să-mi vină cel pe 10 ani.

M-am dus la Consulatul României în Israel, la Tel Aviv, am predat pașaportul temporar, mi l-a dat pe cel nou și mi-a pus viza de muncă pe ăla.

La Tribunal, ei nu mă mai găseau în sistem. Eu aveam alt pașaport acolo. Cei de la poliție au zis că am intrat fraudulos în țară. Și atunci judecătorul și-a schimbat deja părerea și opinia. Pac, până la clarificare”, a declarat Tamaș, conform gsp.ro

66 de meciuri a jucat Tamaș pentru Hapoel Haifa: a marcat 5 goluri și a reușit două pase decisive

Gabriel Tamaș: „Am mâncat 4 felii de pâine în șapte zile și beam cafea”

Fostul jucător de la Dinamo sau FCSB a vorbit și despre condițiile grele din pușcărie.

„Am stat șapte zile... Ei aveau arestul la tribunal jos și te duceau direct în pușcărie. Un pat, un duș. Dușul era o gaură în perete și de abia se prelingea apa pe perete.

N-am putut să mănânc. Am mâncat 4 felii de pâine în șapte zile și beam cafea. Mi-aduceau gardienii cafea și beam cafea. Ieșeam la plimbare, mă scoteau, dar nu cu ceilalți deținuți. Mă scotea singur dacă vreau să ies la plimbare prin curtea instituției” a concluzionat Tamaș pentru sursa citată.

La acea vreme, Tamaș a fost obligat să efectueze și două luni de muncă în folosul comunității.

