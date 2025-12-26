„Povestea s-a încheiat” Iuliu Mureșan, anunț tranșant după ce Louis Munteanu a apărut în tricoul FCSB » Decizia luată de CFR +3 foto
Louis Munteanu FOTO: Facebook
„Povestea s-a încheiat" Iuliu Mureșan, anunț tranșant după ce Louis Munteanu a apărut în tricoul FCSB » Decizia luată de CFR

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 26.12.2025, ora 19:47
alt-text Actualizat: 26.12.2025, ora 19:47
  • Iuliu Mureșan, președintele celor de la CFR Cluj, anunță Louis Munteanu (23 de ani) nu va ajunge sub nicio formă la FCSB.

Louis Munteanu a participat la un eveniment al echipei ACS Ivacec, care a disputat un meci împotriva unei formații formate din fotbaliști originari din Vaslui.

Cu această ocazie, Louis Munteanu a îmbrăcat tricoul celor de la FCSB, iar imaginile cu vârful celor de la CFR Cluj s-au viralizat.

Louis Munteanu are interzis la FCSB: „Povestea s-a încheiat”

După apariția imaginilor, președintele celor de la CFR Cluj a anunțat că echipa sa nu va mai discuta cu FCSB pentru un eventual transfer.

„Putea să apară şi în tricoul Sportului Studenţesc. La FCSB sigur nu ajunge. Deloc! Povestea cu FCSB s-a încheiat”, a spus Iuliu Mureșan, potrivit as.ro.

Galerie foto (3 imagini)

Louis Munteanu, în tricoul FCSB-ului / FOTO: Facebook: ASC Ivacec Vaslui Louis Munteanu, în tricoul FCSB-ului / FOTO: Facebook: ASC Ivacec Vaslui Louis Munteanu, în tricoul FCSB-ului / FOTO: Facebook: ASC Ivacec Vaslui
+3 Foto
Oficialul „feroviarilor” susține că Louis Munteanu ar fi curtat de mai multe echipe din străinătate:

„A fost la un moment dat, dar acum avem alte piste din afară. Pentru mine nu are nicio semnificaţie gestul lui. Nu are nicio legătură cu nimic. Avem ceva oferte de afară”.

4.500.000 de euro
este cota de piață a lui Louis Munteanu, arată transfermarkt.com

Ioan Varga, reacție acidă după ce Louis Munteanu a purtat tricoul FCSB

Finanțatorul grupării din Gruia a văzut imaginile cu golgheterul sezonului trecut și a explicat că Munteanu nu va fi transferat în România.

„E un gest deplasat, lipsit de creier. Nu știu la ce s-a gândit și cine i-a zis că e o idee bună. Nu mi-a picat deloc bine, sunt supărat. Nu vreau să zic mai multe, că e Crăciunul. O să vorbesc cu el.

De plecat la FCSB nu se pune problema. Se transferă doar în străinătate și doar dacă suma e una pe care o consider mulțumitoare”, a spus Ioan Varga, citat de gsp.ro.

Un câștigător al CCE l-a nominalizat pe Louis Munteanu drept atacantul anului în Liga 1

Câștigătorul Cupei Campionilor Europeni alături de Steaua în 1986, a analizat prestațiile jucătorilor din Liga 1.

Fostul mijlocaș a realizat un top cu cei mai buni atacanți din campionatul intern în anul 2025, iar în vârful listei se află Louis Munteanu.

L-aș numi pe primul loc pe Louis Munteanu, a fost golgheterul campionatului. Dar are acum un tur de campionat destul de modest.

Locul 2, Baiaram, care, chiar dacă nu e un număr 9, e al doilea atacant, dar îmi place cel mai mult dintre toți atacanții în momentul ăsta. Și pe locul 3, pe Bîrligea”, a spus Gabi Balint, conform gsp.ro.

21 de goluri
a marcat Louis Munteanu, în toate cele 46 de meciuri în care a jucat în 2025

CFR Cluj Iuliu Muresan fcsb superliga louis munteanu nelu varga
