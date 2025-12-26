„Un gest deplasat, lipsit de creier!” Ioan Varga a răbufnit după ce l-a văzut pe Louis Munteanu în tricoul FCSB: „Doar acolo se transferă!”

Ioan Varga (66 de ani), patronul clubului CFR Cluj, a avut o ieșire nervoasă după ce a aflat că Louis Munteanu (23 de ani) a purtat tricoul celor de la FCSB.

Dorit cu insistență de Gigi Becali, atacantul echipei CFR Cluj a participat recent la un meci amical jucat într-o sală din Vaslui. Și s-a îmbrăcat în echipamentul rivalei!

Ioan Varga, reacție acidă după ce Louis Munteanu a purtat tricoul FCSB

Finanțatorul grupării din Gruia a văzut imaginile cu starul său și a răbufnit. A explicat că Munteanu nu va fi transferat în România.

„E un gest deplasat, lipsit de creier. Nu știu la ce s-a gândit și cine i-a zis că e o idee bună. Nu mi-a picat deloc bine, sunt supărat. Nu vreau să zic mai multe, că e Crăciunul. O să vorbesc cu el.

De plecat la FCSB nu se pune problema. Se transferă doar în străinătate și doar dacă suma e una pe care o consider mulțumitoare”, a spus Ioan Varga, citat de gsp.ro.

Louis Munteanu, în tricoul rivalei FCSB

Louis Munteanu s-a îmbrăcat în tricoul rivalei FCSB la o partidă de fotbal în sală disputată la Vaslui, orașul său natal.

La partida dintre ACS Ivacec Vaslui și cei mai valoroși fotbaliști originari din Vaslui au mai participat Andrei Borza și Marian Aioani, jucătorii Rapidului, Ovidiu Perianu, mijlocaș la CFR Cluj, dar și Rareș Munteanu. Fratele lui Louis este fundaș dreapta la Ceahlăul Piatra Neamț, în Liga 2.

„La fel ca în anii precedenți, familia Munteanu dă curs invitației noastre la mișcare și ne onorează cu prezența. Le dorim mult succes lui Louis și Rareș Munteanu, iar lui Ovidiu Perianu recuperare ușoară și să revină cât mai repede pe teren”, au transmis cei de la ACS Ivacec Vaslui.

În altă fotografie, Louis Munteanu apare îmbrăcat în echipamentul de portar al clubului Rapid.

