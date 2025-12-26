„Un fel de sufocare reglabilă” Sportivul purta un dispozitiv controversat în momentul în care a fost găsit mort în camera de hotel

Ies la iveală noi detalii cu privire la moartea surprinzătoare a biatlonistului Sivert Guttorm Bakken (27 de ani).

Norvegianul a fost găsit fără suflu în camera sa de hotel din Italia, unde se pregătea în speranța că va face parte din delegația țării sale pentru Jocurile Olimpice de iarnă.

În momentul în care a fost găsit mort, biatlonistul norvegian purta o mască de antrenament la altitudine, cunoscută sub acronimul ETM (Elevation Training Mask), conform gazzetta.it.

Masca ETM este folosită pentru antrenamentul respirației și reduce cantitatea de oxigen inhalată. Scopul acesteia este să facă organismul să se adapteze la un aport mai mic de oxigen, asemănător condițiilor de la mare altitudine.

Potrivit producătorilor și comercianților online, acest dispozitiv îmbunătățește capacitatea respiratorie, crește capacitatea pulmonară și crește rezistența la hipoxie. „Un fel de sufocare reglabilă”, menționează sursa citată.

Deși este popular printre sportivi, dispozitivul este considerat a fi controversat, prezentând anumite riscuri pentru purtător, precum creșterea presiunii intraoculare, disconfort respirator și hipoxemie, anxietate sau probleme de concentrare.

În prezent, nu cunoaștem circumstanțele achiziționării și utilizării acestei măști. Poliția și medicii legiști vor clarifica desfășurarea evenimentelor și cauza decesului. De îndată ce vom avea mai multe informații, vom informa presa. Federația Norvegiană de Biatlon

Cine a fost Sivert Bakken

Bakken a devenit cunoscut în lumea sportului în perioada 2021-2022, atunci când a reușit să obțină patru victorii la Cupa Mondială, înainte ca miocardita să îi afecteze decisiv cariera.

A câștigat micul Glob de Cristal la proba de start în masă, câștigând competiția finală a sezonului 2021/22.

Pe 19 decembrie 2025, norvegianul a obținut locul 5 în proba de sprint la Cupa Mondială de la Annecy - Le Grand Bornand. Bakken s-a clasat pe locul 13 în clasamentul general al sezonului.

