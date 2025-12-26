Transferuri de marcă  Medaliata de la CM 2025  a semnat cu o echipă din România + A venit și „una dintre cele mai promițătoare jucătoare”
Marie-Helene Sajka FOTO: IMAGO
Handbal

Transferuri de marcă Medaliata de la CM 2025 a semnat cu o echipă din România + A venit și „una dintre cele mai promițătoare jucătoare”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 26.12.2025, ora 14:29
alt-text Actualizat: 26.12.2025, ora 14:29
  • Marie-Helene Sajka (28 de ani), interul dreapta al naționalei Franței, a semnat cu SCM Râmnicu Vâlcea.
  • La echipa din Liga Florilor a ajuns și Sarah Dekker (24 de ani), componentă a naționalei Țărilor de Jos.

La finalul anului 2025, SCM Râmnicu Vâlcea ocupă locul 5 în prima ligă a României, cu 11 puncte din 10 meciuri jucate. Primele poziții sunt ocupate de Gloria Bistrița (20p, 11 mj) și CSM București (18p, 9mj).

Marie-Helene Sajka a semnat cu SCM Râmnicu Vâlcea

Ultima dată la Nice, Sajka ajunge în această iarnă pentru prima dată la o formație din România.

Medaliată cu bronz la Campionatul Mondial de Handbal Feminin alături de naționala Franței, aceasta joacă pe postul de inter dreapta și are o înălțime de 1,85 metri.

De-a lungul carierei sale, Sajka a mai jucat la Metz, Paris 92, Nykobing Falster și Nantes.

„Jucătoarea franceză Marie-Helene Sajka, componentă a lotului național al Franței, se alătură oficial clubului nostru cu începutul sezonului următor. Sajka evoluează pe postul de inter dreapta, are 185 cm și este o sportivă cu mare experiență în competițiile internaționale.

Ea are în palmares formații de top european, printre care enumerăm Metz Handball, Nykøbing Falster HK sau Neptunes de Nantes, iar în acest final de an, a câștigat medalia de bronz la Campionatul Mondial alături de naționala tării sale”, a transmis SCM Râmnicu Vâlcea.

Aștept cu încredere noul sezon să joc pentru Vâlcea. Cunosc atmosfera creată de fani în arenă deoarece am jucat acolo în urmă cu 3 ani, motiv pentru care vreau să-i cunosc, astfel că voi încerca să învăț limba română pentru o adaptare cât mai rapidă. Marie-Helene Sajka, jucătoare SCM Râmnicu Vâlcea

Sarah Dekker a semnat cu SCM Râmnicu Vâlcea

Anterior, Vâlcea mai realizase un transfer, chiar în ziua de Crăciun. SCM a prezentat-o și pe Sarah Dekker, extrema dreaptă a celor de la Esbjerg și jucătoare din naționala Olandei.

Înțelegerea dintre cele două părți este valabilă până în anul 2028.

„Sarah Dekker, în vârstă de 24 de ani, este una dintre cele mai promițătoare jucătoare ale handbalului olandez. Componentă a naționalei Olandei, care joacă pe poziția de extremă dreapta, se alătură formației noastre după ce a evoluat la Team Esbjerg, unul dintre cele mai puternice cluburi din Europa.

Cu experiență în lotul național al țării de origine și un parcurs bun în handbalul german (HSG Bensheim/Auerbach) și danez (Team Esbjerg), Sarah se remarcă prin viteză, finalizare sigură și inteligență în joc”, preciează gruparea vâlceană.

După câțiva ani interesanți petrecuți la Esbjerg, aștept cu nerăbdare noile provocări, în special noua aventură de la Vâlcea. Sunt entuziasmată de această mutare și am să dau totul împreună alături de echipă, cu scopul de a obține realizări împreună. Sarah Dekker, jucătoare SCM Râmnicu Vâlcea

handbal feminin scm ramnicu valcea marie-helene sajka sarah dekker
