Jurnaliștii din Cipru au rămas cu gura căscată când au aflat salariul pe care Elias Charalambous (45 de ani) îl încasează la FCSB.

Cipriotul ar fi cel mai bine plătit tehnician din țara sa natală.

Elias Charalambous a ajuns la FCSB în martie 2023, pentru un salariu de 5.000 de euro, însă, în urma performanțelor realizate, sumele încasate au crescut considerabil.

Presa din Cipru, șocată de salariul lui Elias Charalambous

În prezent, tehnicianul campioanei României încasează 500.000 de euro pe an, de aproape 8 ori mai mult decât câștiga la începutul colaborării.

La aflarea acestei vești, presa din Cipru a rămas uimită și susține că Charalambous este cel mai bine plătit antrenor din țară.

„ O sumă de neimaginat. Charalambous este cu siguranță cel mai bine plătit antrenor cipriot, iar asta la o distanță uriașă! ”, au scris jurnaliștii de la Cyprus Times, conform sport.ro.

Omul a venit cu salariu de 5.000 de euro pe lună. A luat 75.000 în primul an. După aia, anul trecut, a luat vreo 500.000. Anul ăsta, încă 500-600.000 de euro. Omul ia bani, îl interesează pe el ce zice lumea? Gigi Becali, patron FCSB

Elias Charalambous este primul antrenor cipriot care s-a calificat în primăvara europeană. Parcursul celor de la FCSB s-a încheiat în șaisprezecimile Europa League, când a fost eliminată de Olympique Lyon, 1-7 la general.

De asemenea, cipriotul a cucerit două titluri de campioană alături de FCSB, în sezoanele 2023-2024 și 2024-2025.

1.82 puncte per meci este media lui Elias Charalambous la FCSB, arată transfermarkt.com

Gigi Becali: „Ne va califica la anul în Liga Campionilor”

Patronul celor de la FCSB are mare încredere că Elias Charalambous este antrenorul potrivit pentru campiona României și prevestește o plecare a cipriotului în fotbalul arab.

„El ne va califica la anul în Liga Campionilor și vin arabii, care vor vedea ce a câștigat, dar și că e băiat bun. «Ai văzut ce făcea Becali? Deci mai putem să ne băgăm și noi». Îi vor da un milion în plus pentru că se pot băga.

Vrei pe unul cu două calități sau cu una? El are două calități - e și antrenor super, și ascultător. Dacă e doar super și nu e ascultător, nu e în regulă”, a spus Gigi Becali, potrivit digisport.ro.

