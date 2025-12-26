Louis Munteanu (23 de ani), atacantul celor de la CFR Cluj, ar urma să fie amendat cu 2.100 de euro, echivalentul a 10% din salariul său, după ce s-a afișat purtând tricoul celor de la FCSB.

Dorit cu insistență de patronul campioanei en-titre din Liga 1, Munteanu s-a îmbrăcat în echipamentul rivalei FCSB, recent, la o partidă jucată într-o sală din Vaslui.

Ce pedeapsă ar fi primit Louis Munteanu după ce a îmbrăcat tricoul FCSB

După ce imaginile s-au viralizat, atât Ioan Varga, patronul formației din Gruia, cât și președintele clubului, Iuliu Mureșan au răbufnit, iar acum atacantul și-ar fi aflat pedeapsa pentru gestul său.

Louis ar urma să primească o amendă de 10% din salariul lunar, conform regulamentului de ordine interioară al clubului CFR Cluj, dacă nu se va schimba nimic până la reunirea lotului, informează gsp.ro.

21.000 de euro este salariul lunar încasat de Louis Munteanu la CFR Cluj

Ioan Varga, reacție acidă după ce Louis Munteanu a purtat tricoul FCSB

Finanțatorul grupării din Gruia a văzut imaginile cu golgheterul sezonului trecut și a explicat că Munteanu nu va fi transferat în România.

„E un gest deplasat, lipsit de creier. Nu știu la ce s-a gândit și cine i-a zis că e o idee bună. Nu mi-a picat deloc bine, sunt supărat. Nu vreau să zic mai multe, că e Crăciunul. O să vorbesc cu el.

De plecat la FCSB nu se pune problema. Se transferă doar în străinătate și doar dacă suma e una pe care o consider mulțumitoare”, a spus Ioan Varga, potrivit sursei citate.

Louis Munteanu, în tricoul rivalei FCSB

Louis Munteanu s-a îmbrăcat în tricoul rivalei FCSB la o partidă de fotbal în sală disputată la Vaslui, orașul său natal.

La partida dintre ACS Ivacec Vaslui și cei mai valoroși fotbaliști originari din Vaslui au mai participat Andrei Borza și Marian Aioani, jucătorii Rapidului, Ovidiu Perianu, mijlocaș la CFR Cluj, dar și Rareș Munteanu. Fratele lui Louis este fundaș dreapta la Ceahlăul Piatra Neamț, în Liga 2.

„La fel ca în anii precedenți, familia Munteanu dă curs invitației noastre la mișcare și ne onorează cu prezența. Le dorim mult succes lui Louis și Rareș Munteanu, iar lui Ovidiu Perianu recuperare ușoară și să revină cât mai repede pe teren”, au transmis cei de la ACS Ivacec Vaslui.

În altă fotografie, Louis Munteanu apare îmbrăcat în echipamentul de portar al clubului Rapid.

