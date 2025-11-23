CCA surprinde din nou! Încă o decizie de arbitraj din Liga 1 e considerată eronată de către forul lui Vassaras » Care este explicația

Comisia Centrală a Arbitrilor a intervenit după golul anulat din partida UTA Arad - U Cluj 0-2.

În minutul 24, golul arădenilor a fost anulat pentru un ofsaid la limită, la cornerul bătut de Alin Roman.

După ce în etapa precedentă Kyros Vassaras a transmis că Dinamo a primit penalty în mod incorect în partida cu Csikszereda, 4-0, CCA vine acum cu precizări legate de altă fază controversată, petrecută sâmbătă la Arad.

Comisia Centrală a Arbitrilor: „Golul trebuia validat”

Golul prin care Marius Coman a deschis scorul sâmbătă la Arad a fost anulat pe motiv de ofsaid la un corner anterior, bătut de Alin Roman.

Faza a fost analizată timp de 5 minute în camera VAR, iar acum CCA a transmis că reușita anulată ar fi trebuit, de fapt, să fie validată, însă liniile nu au fost trasate corespunzător.

Precizările făcute de CCA, potrivit frf.ro:

După analizarea incidentului, Comisia Centrală de Arbitri clarifică faptul că arbitrii VAR nu ar fi trebuit să intervină în cazul acestei decizii factuale de offside.

Din cauza dificultății identificării piciorului stâng al fundașului pe gazon și a piciorului drept al atacantului aflat în aer, arbitrii VAR au fost ghidați către o decizie greșită.

După redesenarea liniilor, am concluzionat că atacantul se află aproape pe aceeași linie cu penultimul apărător și, prin urmare, golul echipei UTA Arad ar fi trebuit validat.

Ulterior, clujenii au reușit să marcheze de două ori și au întors soarta partidei, plecând acasă cu toate cele trei puncte.

