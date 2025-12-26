Șeful ANS, contrat la final de mandat Bogdan Matei, taxat pentru explicațiile date GOLAZO.ro despre baza CS Olimpia: „Nu respecta toate rigorile legii”

În ultimele zile ale mandatului său, președintele ANS, Bogdan Matei , a transmis un răspuns oficial pentru GOLAZO.ro despre situația tensionată de la CS Olimpia București.

, a transmis un răspuns oficial pentru GOLAZO.ro despre situația tensionată de la CS Olimpia București. Președintele clubului susține însă că explicațiile nu aduc clarificări asupra transferului patrimoniului și a viitorului CS Olimpia.

Situația CS Olimpia București, unul dintre cele mai vechi și reprezentative cluburi de sport din România, rămâne marcată de controverse și incertitudine, pe fondul procesului de descentralizare și reorganizare a patrimoniului și activității clubului.

Șeful ANS, Bogdan Matei, despre baza CS Olimpia București

Președintele clubului, Traian Goga, s-a plâns recent că nu a primit niciun fel de detalii din partea factorilor decizionali, inclusiv a președintelui ANS, Constantin Bogdan Matei, și a autorităților locale:

„Am interpelat pe domnul Bogdan Matei, președintele ANS. Niciun răspuns! Absolut «ignore» complet.

Am interpelat pe domnul primar al Sectorului 2. Niciun fel de răspuns. Am întrebat pe domnul Stelian Bujduveanu, primarul general. Absolut niciun răspuns, niciun detaliu. Nimic!”.

În acest context, GOLAZO.ro a solicitat detalii de la Primăria Capitalei, Agenției Naționale pentru Sport (ANS) și Primăria Sectorului 2.

Primăria Capitalei a confirmat procesul de descentralizare și reorganizare a CS Olimpia București

Din aceste solicitări, PMB a transmis un răspuns, publicat pe 11 decembrie, menționând că demersurile pentru descentralizarea CS Olimpia București au început după ce ANS și-a dat acordul ca bazele Olimpia să fie transferate din domeniul public al statului în domeniul public al Municipiului București și, ulterior, Consiliului Local al Sector 2.

Astfel, Primăria Capitalei a precizat că „Direcția Cultură, Învățământ, Turism, împreună cu Direcția Patrimoniu, a redactat raportul comun de specialitate pentru proiectul HCGMB, prin care se solicită Guvernului României emiterea unei hotărâri privind:

Transmiterea imobilelor care alcătuiesc baza materială a Clubului Sportiv Olimpia București din domeniul public al statului în domeniul public al Municipiului București, sub autoritatea Consiliului General al Municipiului București;

din domeniul public al statului în domeniul public al Municipiului București, sub autoritatea Consiliului General al Municipiului București; Preluarea activității și reorganizarea Clubului Sportiv Olimpia București, din instituție publică aflată în subordinea Agenției Naționale pentru Sport în instituție publică organizată la nivelul administrației locale, în subordinea Consiliului Local al Sectorului 2”.

ANS răspuns fără detalii extinse

Acum, ANS a răspuns printr-un document semnat de președintele Constantin Bogdan Matei, în ultimele zile ale mandatului său, înainte de încheierea oficială pe 28 decembrie.

ANS a formulat un răspuns lapidar, fără detalii extinse despre procedurile efective sau justificarea concretă a transferului bazei CS Olimpia București din domeniul public al statului în domeniul public al Municipiului București.

În document, Agenția face doar trimiteri către legislație.

„Trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale se face potrivit art. 292 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ:

«(1) Trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unei unități administrativ-teritoriale se face la cererea consiliului județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz, prin hotărâre a Guvernului, inițiată de autoritățile prevăzute la art. 287 lit. a), care au în administrare bunul respectiv, dacă prin lege nu se dispune altfel. […]

(4) În instrumentul de prezentare și motivare al hotărârii prevăzute la alin. (3) se regăseşte, în mod obligatoriu, justificarea temeinică a uzului sau interesului public județean sau local, după caz”.

„Menținerea destinației sportive este obligatorie. Bunurile pot reveni statului dacă obligațiile nu sunt respectate”

În continuare, în comunicatul semnat de președintele ANS, Bogdan Matei, se mai arată:

„Obligativitatea menţinerii destinației actuale a imobilelor este o condiție prevăzută de art. 78 și 79 din Legea educației fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare.

Totodată, prin justificarea interesului public local, solicitanții specifică scopul solicitării și obligații privind întreținerea imobilului, modernizarea/realizarea investiţiilor într-o anumită perioadă de timp, condiționați de revenirea bunului în domeniul public dacă această obligaţie nu se respectă”.

Reacția CS Olimpia: „Justificarea temeinică și justificarea interesului public local nu există”

Contactat de GOLAZO.ro pentru a comenta explicațiile transmise de ANS, președintele CS Olimpia București, Traian Goga, contestă frontal răspunsul Agenției și susține că documentele adoptate de autoritățile locale nu respectă chiar condițiile legale invocate de ANS.

„Recunosc că nu prea reușesc să înțeleg ce dorește ANS să spună. În orice caz, justificare temeinică eu nu am văzut în Hotărârile Consiliului Local Sector 2 sau în proiectul de hotărâre al Consiliului General al Municipiului București”.

Șeful clubului Olimpia afirmă că nici hotărârile Consiliului Local Sector 2, nici proiectul de hotărâre al Consiliului General al Municipiului București nu conțin justificarea interesului public local, condiție esențială pentru transferul patrimoniului din domeniul public al statului.

„Nici asta nu regăsim în cele două Hotărâri ale Consiliului Local Sector 2 și nici în proiectul de hotărâre al Consiliului General.

Practic, din acest răspuns al ANS pot ajunge la concluzia că nici ei nu știau ce anume fac și că recunosc că au fost de acord cu o solicitare a autorității publice locale în condițiile în care acea solicitare nu respecta toate rigorile legii”, a mai spus Traian Goga.

Viitorul CS Olimpia, în așteptarea noilor decidenți de la ANS și Primăria Capitalei

Incertitudinea privind situația CS Olimpia București este amplificată de schimbările majore produse la nivelul principalilor actori instituționali implicați.

Atât la Agenția Națională pentru Sport, cât și la Primăria Capitalei au avut loc modificări de conducere, care lasă în suspensie decizii esențiale privind viitorul clubului și al patrimoniului său.

În acest context, președintele CS Olimpia București, Traian Goga, așteaptă clarificări din partea noilor decidenți, respectiv primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, și viitorul președinte al ANS, Thomas-Răzvan Moldovan, în privința direcției pe care o va urma dosarul Olimpia.

Avertismentul Sindicatului: „Interesele imobiliare primează”

Sindicatul Național Sport și Tineret (SNST) atrage atenția asupra unui risc major: schimbarea destinației bazei sportive Olimpia și transformarea acesteia într-un proiect imobiliar, ceea ce creează incertitudine pentru salariați și sportivi.

„Interesele imobiliare primează în fața sportului și a oamenilor”, avertizează SNST. „Poziția centrală a clubului a atras de-a lungul anilor apetitul grupurilor cu interese speculative, iar «descentralizarea» propusă nu este altceva decât o mască sub care se ascunde intenția reală: dispariția CS Olimpia București”, se arată într-un comunicat al Sindicatului.

„În loc ca această bază sportivă națională să fie consolidată, este împinsă pe drumul desființării, iar salariații riscă să fie lăsați fără locuri de muncă.

Nu vom permite ca oamenii să fie lăsați pe drumuri, iar un club sportiv cu tradiție să fie sacrificat pentru interesele unor grupuri din zona imobiliară”, subliniază SNST.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport