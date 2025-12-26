Șeful ANS, contrat la final de mandat Bogdan Matei, taxat pentru explicațiile date GOLAZO.ro despre baza CS Olimpia: „Nu respecta toate rigorile legii”
Bogdan Matei
Diverse

Șeful ANS, contrat la final de mandat Bogdan Matei, taxat pentru explicațiile date GOLAZO.ro despre baza CS Olimpia: „Nu respecta toate rigorile legii”

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 26.12.2025, ora 17:42
alt-text Actualizat: 26.12.2025, ora 17:42
  • În ultimele zile ale mandatului său, președintele ANS, Bogdan Matei, a transmis un răspuns oficial pentru GOLAZO.ro despre situația tensionată de la CS Olimpia București.
  • Președintele clubului susține însă că explicațiile nu aduc clarificări asupra transferului patrimoniului și a viitorului CS Olimpia.

Situația CS Olimpia București, unul dintre cele mai vechi și reprezentative cluburi de sport din România, rămâne marcată de controverse și incertitudine, pe fondul procesului de descentralizare și reorganizare a patrimoniului și activității clubului.

„Un gest deplasat, lipsit de creier!” Ioan Varga a răbufnit după ce l-a văzut pe Louis Munteanu în tricoul FCSB: „Doar acolo se transferă!”
Citește și
„Un gest deplasat, lipsit de creier!” Ioan Varga a răbufnit după ce l-a văzut pe Louis Munteanu în tricoul FCSB: „Doar acolo se transferă!”
Citește mai mult
„Un gest deplasat, lipsit de creier!” Ioan Varga a răbufnit după ce l-a văzut pe Louis Munteanu în tricoul FCSB: „Doar acolo se transferă!”

Șeful ANS, Bogdan Matei, despre baza CS Olimpia București

Președintele clubului, Traian Goga, s-a plâns recent că nu a primit niciun fel de detalii din partea factorilor decizionali, inclusiv a președintelui ANS, Constantin Bogdan Matei, și a autorităților locale:

Am interpelat pe domnul Bogdan Matei, președintele ANS. Niciun răspuns! Absolut «ignore» complet.
Am interpelat pe domnul primar al Sectorului 2. Niciun fel de răspuns. Am întrebat pe domnul Stelian Bujduveanu, primarul general. Absolut niciun răspuns, niciun detaliu. Nimic!”.

În acest context, GOLAZO.ro a solicitat detalii de la Primăria Capitalei, Agenției Naționale pentru Sport (ANS) și Primăria Sectorului 2.

Primăria Capitalei a confirmat procesul de descentralizare și reorganizare a CS Olimpia București

Din aceste solicitări, PMB a transmis un răspuns, publicat pe 11 decembrie, menționând că demersurile pentru descentralizarea CS Olimpia București au început după ce ANS și-a dat acordul ca bazele Olimpia să fie transferate din domeniul public al statului în domeniul public al Municipiului București și, ulterior, Consiliului Local al Sector 2.

Astfel, Primăria Capitalei a precizat că „Direcția Cultură, Învățământ, Turism, împreună cu Direcția Patrimoniu, a redactat raportul comun de specialitate pentru proiectul HCGMB, prin care se solicită Guvernului României emiterea unei hotărâri privind:

  • Transmiterea imobilelor care alcătuiesc baza materială a Clubului Sportiv Olimpia București din domeniul public al statului în domeniul public al Municipiului București, sub autoritatea Consiliului General al Municipiului București;
  • Preluarea activității și reorganizarea Clubului Sportiv Olimpia București, din instituție publică aflată în subordinea Agenției Naționale pentru Sport în instituție publică organizată la nivelul administrației locale, în subordinea Consiliului Local al Sectorului 2”.

ANS răspuns fără detalii extinse

Acum, ANS a răspuns printr-un document semnat de președintele Constantin Bogdan Matei, în ultimele zile ale mandatului său, înainte de încheierea oficială pe 28 decembrie.

ANS a formulat un răspuns lapidar, fără detalii extinse despre procedurile efective sau justificarea concretă a transferului bazei CS Olimpia București din domeniul public al statului în domeniul public al Municipiului București.

În document, Agenția face doar trimiteri către legislație.

„Trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale se face potrivit art. 292 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ:

«(1) Trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unei unități administrativ-teritoriale se face la cererea consiliului județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz, prin hotărâre a Guvernului, inițiată de autoritățile prevăzute la art. 287 lit. a), care au în administrare bunul respectiv, dacă prin lege nu se dispune altfel. […]

(4) În instrumentul de prezentare și motivare al hotărârii prevăzute la alin. (3) se regăseşte, în mod obligatoriu, justificarea temeinică a uzului sau interesului public județean sau local, după caz”.

„Menținerea destinației sportive este obligatorie. Bunurile pot reveni statului dacă obligațiile nu sunt respectate”

În continuare, în comunicatul semnat de președintele ANS, Bogdan Matei, se mai arată:

„Obligativitatea menţinerii destinației actuale a imobilelor este o condiție prevăzută de art. 78 și 79 din Legea educației fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare.

Totodată, prin justificarea interesului public local, solicitanții specifică scopul solicitării și obligații privind întreținerea imobilului, modernizarea/realizarea investiţiilor într-o anumită perioadă de timp, condiționați de revenirea bunului în domeniul public dacă această obligaţie nu se respectă”.

Reacția CS Olimpia: „Justificarea temeinică și justificarea interesului public local nu există”

Contactat de GOLAZO.ro pentru a comenta explicațiile transmise de ANS, președintele CS Olimpia București, Traian Goga, contestă frontal răspunsul Agenției și susține că documentele adoptate de autoritățile locale nu respectă chiar condițiile legale invocate de ANS.

„Recunosc că nu prea reușesc să înțeleg ce dorește ANS să spună. În orice caz, justificare temeinică eu nu am văzut în Hotărârile Consiliului Local Sector 2 sau în proiectul de hotărâre al Consiliului General al Municipiului București”.

Șeful clubului Olimpia afirmă că nici hotărârile Consiliului Local Sector 2, nici proiectul de hotărâre al Consiliului General al Municipiului București nu conțin justificarea interesului public local, condiție esențială pentru transferul patrimoniului din domeniul public al statului.

„Nici asta nu regăsim în cele două Hotărâri ale Consiliului Local Sector 2 și nici în proiectul de hotărâre al Consiliului General.

Practic, din acest răspuns al ANS pot ajunge la concluzia că nici ei nu știau ce anume fac și că recunosc că au fost de acord cu o solicitare a autorității publice locale în condițiile în care acea solicitare nu respecta toate rigorile legii”, a mai spus Traian Goga.

Viitorul CS Olimpia, în așteptarea noilor decidenți de la ANS și Primăria Capitalei

Incertitudinea privind situația CS Olimpia București este amplificată de schimbările majore produse la nivelul principalilor actori instituționali implicați.

Atât la Agenția Națională pentru Sport, cât și la Primăria Capitalei au avut loc modificări de conducere, care lasă în suspensie decizii esențiale privind viitorul clubului și al patrimoniului său.

În acest context, președintele CS Olimpia București, Traian Goga, așteaptă clarificări din partea noilor decidenți, respectiv primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, și viitorul președinte al ANS, Thomas-Răzvan Moldovan, în privința direcției pe care o va urma dosarul Olimpia.

Avertismentul Sindicatului: „Interesele imobiliare primează

Sindicatul Național Sport și Tineret (SNST) atrage atenția asupra unui risc major: schimbarea destinației bazei sportive Olimpia și transformarea acesteia într-un proiect imobiliar, ceea ce creează incertitudine pentru salariați și sportivi.

„Interesele imobiliare primează în fața sportului și a oamenilor”, avertizează SNST. „Poziția centrală a clubului a atras de-a lungul anilor apetitul grupurilor cu interese speculative, iar «descentralizarea» propusă nu este altceva decât o mască sub care se ascunde intenția reală: dispariția CS Olimpia București”, se arată într-un comunicat al Sindicatului.

„În loc ca această bază sportivă națională să fie consolidată, este împinsă pe drumul desființării, iar salariații riscă să fie lăsați fără locuri de muncă.

Nu vom permite ca oamenii să fie lăsați pe drumuri, iar un club sportiv cu tradiție să fie sacrificat pentru interesele unor grupuri din zona imobiliară”, subliniază SNST.

Citește și

Louis Munteanu, în tricoul FCSB FOTO: Atacantul de la CFR Cluj s-a fotografiat în echipamentul rivalei » Cum s-a întâmplat
Superliga
12:52
Louis Munteanu, în tricoul FCSB FOTO: Atacantul de la CFR Cluj s-a fotografiat în echipamentul rivalei » Cum s-a întâmplat
Citește mai mult
Louis Munteanu, în tricoul FCSB FOTO: Atacantul de la CFR Cluj s-a fotografiat în echipamentul rivalei » Cum s-a întâmplat
„E haotic, nu-l văd jucând acolo” Gică Craioveanu crede că Andrei Rațiu s-a pripit: „Ăsta era cel mai bun pas pentru el”
Stranieri
10:41
„E haotic, nu-l văd jucând acolo” Gică Craioveanu crede că Andrei Rațiu s-a pripit: „Ăsta era cel mai bun pas pentru el”
Citește mai mult
„E haotic, nu-l văd jucând acolo” Gică Craioveanu crede că Andrei Rațiu s-a pripit: „Ăsta era cel mai bun pas pentru el”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Confuzie în satul nigerian, unde Trump a trimis „un cadou de Crăciun” pentru teroriștii ISIS. „Nu am mai văzut niciodată aşa ceva”
Confuzie în satul nigerian, unde Trump a trimis „un cadou de Crăciun” pentru teroriștii ISIS. „Nu am mai văzut niciodată aşa ceva”
Confuzie în satul nigerian, unde Trump a trimis „un cadou de Crăciun” pentru teroriștii ISIS. „Nu am mai văzut niciodată aşa ceva”
Primaria Capitalei ANS Olimpia Bucuresti agentia nationala pentru sport bogdan matei
Știrile zilei din sport
Răspunsul lui Louis Munteanu Cum explică fotbalistul de la CFR Cluj poza în care purta tricoul FCSB: „Un gest uman, nimic mai mult”
Superliga
14:43
Răspunsul lui Louis Munteanu Cum explică fotbalistul de la CFR Cluj poza în care purta tricoul FCSB: „Un gest uman, nimic mai mult”
Citește mai mult
Răspunsul lui Louis Munteanu Cum explică fotbalistul de la CFR Cluj poza în care purta tricoul FCSB: „Un gest uman, nimic mai mult”
UEFA a decis! Când și unde își află România adversarii. Totul despre Liga Națiunilor 2026-2027. Marea noutate a programului
Nationala
11:12
UEFA a decis! Când și unde își află România adversarii. Totul despre Liga Națiunilor 2026-2027. Marea noutate a programului
Citește mai mult
UEFA a decis! Când și unde își află România adversarii. Totul despre Liga Națiunilor 2026-2027. Marea noutate a programului
„Ganea nu menționează asta”  Ungurii au reacționat dur la acuzațiile aduse clubului Ujpest: „Nu-l iubesc din cauză că e român!”
Stranieri
12:44
„Ganea nu menționează asta” Ungurii au reacționat dur la acuzațiile aduse clubului Ujpest: „Nu-l iubesc din cauză că e român!”
Citește mai mult
„Ganea nu menționează asta”  Ungurii au reacționat dur la acuzațiile aduse clubului Ujpest: „Nu-l iubesc din cauză că e român!”
Gigi Becali, pe „mute” în Parlament Statistica finalului de an: de ce tace deputatul Becali, cel mai vorbăreț om din fotbal
Diverse
11:00
Gigi Becali, pe „mute” în Parlament Statistica finalului de an: de ce tace deputatul Becali, cel mai vorbăreț om din fotbal
Citește mai mult
Gigi Becali, pe „mute” în Parlament Statistica finalului de an: de ce tace deputatul Becali, cel mai vorbăreț om din fotbal
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
14:43
Răspunsul lui Louis Munteanu Cum explică fotbalistul de la CFR Cluj poza în care purta tricoul FCSB: „Un gest uman, nimic mai mult”
Răspunsul lui Louis Munteanu Cum explică fotbalistul de la CFR Cluj poza în care purta tricoul FCSB: „Un gest uman, nimic mai mult”
15:49
Surpriză pe axa Trump - Abramovich Pe cine a angajat oligarhul rus să-i salveze banii. La mijloc, 6 miliarde!
Surpriză pe axa Trump - Abramovich Pe cine a angajat oligarhul rus să-i salveze banii. La mijloc, 6 miliarde!
13:51
„Mă întrebam dacă să dau gol sau nu” Lewandowski, despre cererea șocantă pe care i-a făcut-o Barcelona: „Căuta fiecare euro”
„Mă întrebam dacă să dau gol sau nu” Lewandowski, despre cererea șocantă pe care i-a făcut-o Barcelona: „Căuta fiecare euro”
13:07
„Unii n-au pensia în sânge” Un mare antrenor european vorbește despre Mircea Lucescu: „Ei bine, există unul!”
„Unii n-au pensia în sânge” Un mare antrenor european vorbește despre Mircea Lucescu: „Ei bine, există unul!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Top stiri din sport
„Dacă nu fac asta, la revedere”  Patronul FCSB, ultimatum pentru Dennis Politic și Octavian Popescu: „Dacă înțelege, bine! Dacă nu...”
Superliga
11:42
„Dacă nu fac asta, la revedere” Patronul FCSB, ultimatum pentru Dennis Politic și Octavian Popescu: „Dacă înțelege, bine! Dacă nu...”
Citește mai mult
„Dacă nu fac asta, la revedere”  Patronul FCSB, ultimatum pentru Dennis Politic și Octavian Popescu: „Dacă înțelege, bine! Dacă nu...”
Interes pentru Florin Tănase  Golgheterul ar putea pleca în această iarnă de la FCSB: „Mă întreabă foarte multă lume de el”
Superliga
10:12
Interes pentru Florin Tănase Golgheterul ar putea pleca în această iarnă de la FCSB: „Mă întreabă foarte multă lume de el”
Citește mai mult
Interes pentru Florin Tănase  Golgheterul ar putea pleca în această iarnă de la FCSB: „Mă întreabă foarte multă lume de el”
Gest emoționant pe Anfield Moment special pentru Diogo Jota înainte de Liverpool - Wolves: „Sper că le va aduce puțină alinare”
Campionate
26.12
Gest emoționant pe Anfield Moment special pentru Diogo Jota înainte de Liverpool - Wolves: „Sper că le va aduce puțină alinare”
Citește mai mult
Gest emoționant pe Anfield Moment special pentru Diogo Jota înainte de Liverpool - Wolves: „Sper că le va aduce puțină alinare”
Șeful ANS, contrat la final de mandat Bogdan Matei, taxat pentru explicațiile date GOLAZO.ro despre baza CS Olimpia: „Nu respecta toate rigorile legii”
Diverse
26.12
Șeful ANS, contrat la final de mandat Bogdan Matei, taxat pentru explicațiile date GOLAZO.ro despre baza CS Olimpia: „Nu respecta toate rigorile legii”
Citește mai mult
Șeful ANS, contrat la final de mandat Bogdan Matei, taxat pentru explicațiile date GOLAZO.ro despre baza CS Olimpia: „Nu respecta toate rigorile legii”

Echipe/Competiții

fcsb 66 CFR Cluj 13 dinamo bucuresti 24 rapid 35 Universitatea Craiova 13 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 9 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
27.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share