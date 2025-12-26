David Popovici, în elită Inclus în top 3 într-o ierarhie selectă din 2025

David Popovici (21 de ani), campion olimpic, european și mondial, a fost inclus în topul celor mai tari momente din înotul mondial în 2025.

a fost inclus în topul celor mai tari momente din înotul mondial în 2025. Anul acesta, înotătorul român a devenit dublu campion mondial la 100 și 200 metri liber, la Campionatele Mondiale de la Singapore.

Cursa prin care David a cucerit aurul la 100 de metri, cu un timp de 46,51 a fost inclusă de jurnaliștii americani de la swimmingworldmagazine.com pe locul 3, într-un top al celor mai tari momente ale anului din înotul mondial.

Performanța lui Popovici a fost depășită doar de recordul lui Leon Marchand din cursa de la 200 de metri mixt din semifinalele de la Mondiale şi cel al lui Lukas Martens la 400 de metri liber de la Swim Open Stokholm

„La începutul lui 2025, Popovici nu mai era reperul absolut la 100 liber. Acest titlu îi aparținea chinezului Pan Zhanle, după incredibilul său 46,40 din finala olimpică, care a spulberat recordul mondial.

Totuși, Pan nu a fost la cea mai bună formă în 2025, ratând calificarea în finala mondială la 100 liber.

Chiar și așa, Popovici a trebuit să se lupte cu Alexy, după ce americanul a înotat 46,81 în semifinale, devenind al treilea performer din istorie.

În finală, Popovici era al patrulea la borna de 50 m, cu 22,49, în timp ce sportivul neutru Egor Kornev, brazilianul Gui Caribe și Alexy afișau mai multă viteză. Din nou, abilitățile sale extraordinare pe final au ieșit la iveală.

Cu un ultim 50 m în 24,02, românul a trecut în forță prin pluton și a atins peretele în 46,51. Timpul a fost al doilea cel mai rapid din istorie, la doar 0,11 de recordul mondial al lui Pan.

Remarcabil este faptul că Popovici a înotat cu o secundă mai repede decât în drumul său spre bronzul olimpic cu un an înainte”, au notat cei de la swimmingworldmagazine.com.

VIDEO. Cursa de 100 de metri în care David Popovici a cucerit medalia de aur la Campioantele Mondiale de înot

David Popovici turns on the afterburners on the back half and secures his win on the 100m Freestyle! 👀



Two days after winning the 200m Freestyle💥🥇#AQUASingapore25 #Swimming pic.twitter.com/5CKOsQYUo6 — World Aquatics (@WorldAquatics) July 31, 2025

