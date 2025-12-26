David Popovici, în elită Inclus în top 3 într-o ierarhie selectă din 2025 +19 foto
David Popovici/ Foto: Raed Krishan - GOLAZO.ro
Înot

David Popovici, în elită Inclus în top 3 într-o ierarhie selectă din 2025

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 26.12.2025, ora 20:43
alt-text Actualizat: 26.12.2025, ora 20:55
  • David Popovici (21 de ani), campion olimpic, european și mondial, a fost inclus în topul celor mai tari momente din înotul mondial în 2025.
  • Anul acesta, înotătorul român a devenit dublu campion mondial la 100 și 200 metri liber, la Campionatele Mondiale de la Singapore.

Cursa prin care David a cucerit aurul la 100 de metri, cu un timp de 46,51 a fost inclusă de jurnaliștii americani de la swimmingworldmagazine.com pe locul 3, într-un top al celor mai tari momente ale anului din înotul mondial.

Cum făcea Eric bani în Brazilia VIDEO. La 16 ani era la Flamengo, dar mergea și la muncă: „Mă făceau «maimuță» până am început să fac bani
Citește și
Cum făcea Eric bani în Brazilia VIDEO. La 16 ani era la Flamengo, dar mergea și la muncă: „Mă făceau «maimuță» până am început să fac bani
Citește mai mult
Cum făcea Eric bani în Brazilia VIDEO. La 16 ani era la Flamengo, dar mergea și la muncă: „Mă făceau «maimuță» până am început să fac bani

David Popovici, în topul celor mai tari momente din înotul mondial în 2025

Performanța lui Popovici a fost depășită doar de recordul lui Leon Marchand din cursa de la 200 de metri mixt din semifinalele de la Mondiale şi cel al lui Lukas Martens la 400 de metri liber de la Swim Open Stokholm

„La începutul lui 2025, Popovici nu mai era reperul absolut la 100 liber. Acest titlu îi aparținea chinezului Pan Zhanle, după incredibilul său 46,40 din finala olimpică, care a spulberat recordul mondial.

Totuși, Pan nu a fost la cea mai bună formă în 2025, ratând calificarea în finala mondială la 100 liber.

Chiar și așa, Popovici a trebuit să se lupte cu Alexy, după ce americanul a înotat 46,81 în semifinale, devenind al treilea performer din istorie.

David Popovici, aur la 100 m liber FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro
David Popovici, aur la 100 m liber FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (19 imagini)

David Popovici, aur la 100 m liber FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro David Popovici, aur la 100 m liber FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro David Popovici, aur la 100 m liber FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro David Popovici, aur la 100 m liber FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro David Popovici, aur la 100 m liber FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro
+19 Foto
labels.photo-gallery

În finală, Popovici era al patrulea la borna de 50 m, cu 22,49, în timp ce sportivul neutru Egor Kornev, brazilianul Gui Caribe și Alexy afișau mai multă viteză. Din nou, abilitățile sale extraordinare pe final au ieșit la iveală.

Cu un ultim 50 m în 24,02, românul a trecut în forță prin pluton și a atins peretele în 46,51. Timpul a fost al doilea cel mai rapid din istorie, la doar 0,11 de recordul mondial al lui Pan.

Remarcabil este faptul că Popovici a înotat cu o secundă mai repede decât în drumul său spre bronzul olimpic cu un an înainte”, au notat cei de la swimmingworldmagazine.com.

VIDEO. Cursa de 100 de metri în care David Popovici a cucerit medalia de aur la Campioantele Mondiale de înot

Citește și

„Povestea s-a încheiat” Iuliu Mureșan, anunț tranșant după ce Louis Munteanu a apărut în tricoul FCSB » Decizia luată de CFR
Superliga
19:47
„Povestea s-a încheiat” Iuliu Mureșan, anunț tranșant după ce Louis Munteanu a apărut în tricoul FCSB » Decizia luată de CFR
Citește mai mult
„Povestea s-a încheiat” Iuliu Mureșan, anunț tranșant după ce Louis Munteanu a apărut în tricoul FCSB » Decizia luată de CFR
„Am luat o țeapă mare!” Momente de coșmar pentru Cristi Balaj: „Am fost furat de români! M-am trezit cu apartamentul scos la vânzare”
Superliga
18:52
„Am luat o țeapă mare!” Momente de coșmar pentru Cristi Balaj: „Am fost furat de români! M-am trezit cu apartamentul scos la vânzare”
Citește mai mult
„Am luat o țeapă mare!” Momente de coșmar pentru Cristi Balaj: „Am fost furat de români! M-am trezit cu apartamentul scos la vânzare”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Confuzie în satul nigerian, unde Trump a trimis „un cadou de Crăciun” pentru teroriștii ISIS. „Nu am mai văzut niciodată aşa ceva”
Confuzie în satul nigerian, unde Trump a trimis „un cadou de Crăciun” pentru teroriștii ISIS. „Nu am mai văzut niciodată aşa ceva”
Confuzie în satul nigerian, unde Trump a trimis „un cadou de Crăciun” pentru teroriștii ISIS. „Nu am mai văzut niciodată aşa ceva”
inot david popovici campionatele mondiale de natatie singapore
Știrile zilei din sport
Răspunsul lui Louis Munteanu Cum explică fotbalistul de la CFR Cluj poza în care purta tricoul FCSB: „Un gest uman, nimic mai mult”
Superliga
14:43
Răspunsul lui Louis Munteanu Cum explică fotbalistul de la CFR Cluj poza în care purta tricoul FCSB: „Un gest uman, nimic mai mult”
Citește mai mult
Răspunsul lui Louis Munteanu Cum explică fotbalistul de la CFR Cluj poza în care purta tricoul FCSB: „Un gest uman, nimic mai mult”
UEFA a decis! Când și unde își află România adversarii. Totul despre Liga Națiunilor 2026-2027. Marea noutate a programului
Nationala
11:12
UEFA a decis! Când și unde își află România adversarii. Totul despre Liga Națiunilor 2026-2027. Marea noutate a programului
Citește mai mult
UEFA a decis! Când și unde își află România adversarii. Totul despre Liga Națiunilor 2026-2027. Marea noutate a programului
„Ganea nu menționează asta”  Ungurii au reacționat dur la acuzațiile aduse clubului Ujpest: „Nu-l iubesc din cauză că e român!”
Stranieri
12:44
„Ganea nu menționează asta” Ungurii au reacționat dur la acuzațiile aduse clubului Ujpest: „Nu-l iubesc din cauză că e român!”
Citește mai mult
„Ganea nu menționează asta”  Ungurii au reacționat dur la acuzațiile aduse clubului Ujpest: „Nu-l iubesc din cauză că e român!”
Gigi Becali, pe „mute” în Parlament Statistica finalului de an: de ce tace deputatul Becali, cel mai vorbăreț om din fotbal
Diverse
11:00
Gigi Becali, pe „mute” în Parlament Statistica finalului de an: de ce tace deputatul Becali, cel mai vorbăreț om din fotbal
Citește mai mult
Gigi Becali, pe „mute” în Parlament Statistica finalului de an: de ce tace deputatul Becali, cel mai vorbăreț om din fotbal
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
14:43
Răspunsul lui Louis Munteanu Cum explică fotbalistul de la CFR Cluj poza în care purta tricoul FCSB: „Un gest uman, nimic mai mult”
Răspunsul lui Louis Munteanu Cum explică fotbalistul de la CFR Cluj poza în care purta tricoul FCSB: „Un gest uman, nimic mai mult”
15:49
Surpriză pe axa Trump - Abramovich Pe cine a angajat oligarhul rus să-i salveze banii. La mijloc, 6 miliarde!
Surpriză pe axa Trump - Abramovich Pe cine a angajat oligarhul rus să-i salveze banii. La mijloc, 6 miliarde!
13:51
„Mă întrebam dacă să dau gol sau nu” Lewandowski, despre cererea șocantă pe care i-a făcut-o Barcelona: „Căuta fiecare euro”
„Mă întrebam dacă să dau gol sau nu” Lewandowski, despre cererea șocantă pe care i-a făcut-o Barcelona: „Căuta fiecare euro”
13:07
„Unii n-au pensia în sânge” Un mare antrenor european vorbește despre Mircea Lucescu: „Ei bine, există unul!”
„Unii n-au pensia în sânge” Un mare antrenor european vorbește despre Mircea Lucescu: „Ei bine, există unul!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Top stiri din sport
„Dacă nu fac asta, la revedere”  Patronul FCSB, ultimatum pentru Dennis Politic și Octavian Popescu: „Dacă înțelege, bine! Dacă nu...”
Superliga
11:42
„Dacă nu fac asta, la revedere” Patronul FCSB, ultimatum pentru Dennis Politic și Octavian Popescu: „Dacă înțelege, bine! Dacă nu...”
Citește mai mult
„Dacă nu fac asta, la revedere”  Patronul FCSB, ultimatum pentru Dennis Politic și Octavian Popescu: „Dacă înțelege, bine! Dacă nu...”
Interes pentru Florin Tănase  Golgheterul ar putea pleca în această iarnă de la FCSB: „Mă întreabă foarte multă lume de el”
Superliga
10:12
Interes pentru Florin Tănase Golgheterul ar putea pleca în această iarnă de la FCSB: „Mă întreabă foarte multă lume de el”
Citește mai mult
Interes pentru Florin Tănase  Golgheterul ar putea pleca în această iarnă de la FCSB: „Mă întreabă foarte multă lume de el”
Gest emoționant pe Anfield Moment special pentru Diogo Jota înainte de Liverpool - Wolves: „Sper că le va aduce puțină alinare”
Campionate
26.12
Gest emoționant pe Anfield Moment special pentru Diogo Jota înainte de Liverpool - Wolves: „Sper că le va aduce puțină alinare”
Citește mai mult
Gest emoționant pe Anfield Moment special pentru Diogo Jota înainte de Liverpool - Wolves: „Sper că le va aduce puțină alinare”
Șeful ANS, contrat la final de mandat Bogdan Matei, taxat pentru explicațiile date GOLAZO.ro despre baza CS Olimpia: „Nu respecta toate rigorile legii”
Diverse
26.12
Șeful ANS, contrat la final de mandat Bogdan Matei, taxat pentru explicațiile date GOLAZO.ro despre baza CS Olimpia: „Nu respecta toate rigorile legii”
Citește mai mult
Șeful ANS, contrat la final de mandat Bogdan Matei, taxat pentru explicațiile date GOLAZO.ro despre baza CS Olimpia: „Nu respecta toate rigorile legii”

Echipe/Competiții

fcsb 66 CFR Cluj 13 dinamo bucuresti 24 rapid 35 Universitatea Craiova 13 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 9 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
27.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share