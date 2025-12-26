Egipt merge în optimi „Faraonii” sunt primii calificați în faza eliminatorie la Cupa Africii! Salah, din nou decisiv

- Egipt - Africa de Sud 1-0. „Faraonii” sunt primii calificați în faza eliminatorie a Cupei Africii.
- Siyabonga Ngezana, fundașul FCSB, a fost titular la sud-africani.
Angola și Zimbabwe au remizat, 1-1, iar Egipt a profitat și a obținut calificarea matematică în optimile competiției, după numai 2 meciuri disputate în grupe.
Egipt - Africa de Sud 1-0. „Faraonii” se califică în optimile Cupei Africii
„Faraonii” au început partida mai deciși și au pus presiune pe poarta sud-africanilor încă din primele minute ale duelului.
Prima ocazie periculoasă a egiptenilor a venit în minutul 22, când Marmoush a executat o lovitură liberă de la marginea careului, dar balonul a trecut puțin pe lângă poarta apărată de Ronwen Williams.
Hamdi, Trezeguet și Attia au încercat să deschidă scorul în favoarea egiptenilor, însă fără succes.
Totuși, în minutul 39, Mohamed Salah a căzut în careu după un contact cu Khuliso Mudau. Deși jocul fusese lăsat să continue, Egipt a beneficiat de un penalty după intervenția VAR.
Același Mohamed Salah a tras puternic, pe centrul porții și a transformat lovitura de pedeapsă.
În repriza secundă, Africa de Sud a încercat să egaleze, însă fără succes.
Salah a adus victoria și în primul meci cu Zimbabwe, 2-1, când a marcat golul decisiv în minutul 90+1.
Egipt a acumulat 6 puncte în două meciuri și este matematic calificată în optimile de finală ale Cupei Africii.
În duelul cu Angola, ce va avea loc luni, 29 decembrie, în etapa #3 din faza grupelor Cupei Africii, Egipt va lupta pentru a-și asigura prima poziție.
La sud-africani a jucat și Ngezana, fundașul FCSB.
Clasamentul Grupei B
|Poziție / Echipă
|Meciuri (golaveraj)
|Punctaj
|1. Egipt
|2 (3-1)
|6
|2. Africa de Sud
|2 (2-2)
|3
|3. Zimbabwe
|2 (2-3)
|1
|4. Angola
|2 (2-3)
|1