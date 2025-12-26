Egipt merge în optimi „Faraonii” sunt primii calificați în faza eliminatorie la Cupa Africii! Salah, din nou decisiv
Mohammed Salah FOTO: IMAGO
Egipt merge în optimi „Faraonii” sunt primii calificați în faza eliminatorie la Cupa Africii! Salah, din nou decisiv

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 26.12.2025, ora 22:40
alt-text Actualizat: 26.12.2025, ora 22:42
  • Egipt - Africa de Sud 1-0. „Faraonii” sunt primii calificați în faza eliminatorie a Cupei Africii.
  • Siyabonga Ngezana, fundașul FCSB, a fost titular la sud-africani.

Angola și Zimbabwe au remizat, 1-1, iar Egipt a profitat și a obținut calificarea matematică în optimile competiției, după numai 2 meciuri disputate în grupe.

Egipt - Africa de Sud 1-0. „Faraonii” se califică în optimile Cupei Africii

„Faraonii” au început partida mai deciși și au pus presiune pe poarta sud-africanilor încă din primele minute ale duelului.

Prima ocazie periculoasă a egiptenilor a venit în minutul 22, când Marmoush a executat o lovitură liberă de la marginea careului, dar balonul a trecut puțin pe lângă poarta apărată de Ronwen Williams.

Hamdi, Trezeguet și Attia au încercat să deschidă scorul în favoarea egiptenilor, însă fără succes.

Totuși, în minutul 39, Mohamed Salah a căzut în careu după un contact cu Khuliso Mudau. Deși jocul fusese lăsat să continue, Egipt a beneficiat de un penalty după intervenția VAR.

Același Mohamed Salah a tras puternic, pe centrul porții și a transformat lovitura de pedeapsă.

În repriza secundă, Africa de Sud a încercat să egaleze, însă fără succes.

Salah a adus victoria și în primul meci cu Zimbabwe, 2-1, când a marcat golul decisiv în minutul 90+1.

Egipt a acumulat 6 puncte în două meciuri și este matematic calificată în optimile de finală ale Cupei Africii.

În duelul cu Angola, ce va avea loc luni, 29 decembrie, în etapa #3 din faza grupelor Cupei Africii, Egipt va lupta pentru a-și asigura prima poziție.

La sud-africani a jucat și Ngezana, fundașul FCSB.

6.7
este nota primită de Siyabonga Ngezana pentru prestația din Egipt - Africa de Sud, 1-0, conform sofascore.com

Clasamentul Grupei B

Poziție / EchipăMeciuri (golaveraj)Punctaj
1. Egipt2 (3-1)6
2. Africa de Sud2 (2-2)3
3. Zimbabwe2 (2-3)1
4. Angola2 (2-3)1
Primele 2 clasate se califică în optimile de finală ale Cupei Africii

calificare egipt africa de sud cupa africii pe natiuni mohamed salah
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share