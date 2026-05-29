Ce este eSIM și cum funcționează — tot ce trebuie să știi înainte de prima călătorie

Ultima dată când ai aterizat în afara Uniunii Europene și ai pornit telefonul, primul mesaj a venit de la operator: roaming activat, 25 de lei per GB.

La o săptămână în Turcia cu navigație GPS, plăți mobile și câteva apeluri, ajungi ușor la 200 de lei numai pe date. Există o alternativă mai ieftină, dar ca să o folosești corect trebuie mai întâi să înțelegi ce este ea.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Acest articol explică ce este eSIM, cum diferă de cardul SIM obișnuit, ce telefoane îl suportă, care sunt dezavantajele reale și cum cumperi un plan online cu câteva minute înainte de zbor.

Ce este eSIM: definiție fără jargon tehnic

eSIM înseamnă embedded SIM, adică un card SIM integrat direct în placa de bază a telefonului. Nu are formă fizică. Nu poți să-l scoți, să-l pierzi sau să-l înlocuiești ca pe o cartelă clasică. Stochează aceleași informații ca un card SIM obișnuit: numărul abonatului, datele operatorului și cheile de autentificare a conexiunii.

Diferența față de SIM fizic este simplă: în loc să cumperi o cartelă și să o introduci în slot, descarci profilul operatorului prin internet și îl încarci pe chip-ul integrat. Servicii specializate precum Yesim eSIM oferă planuri de date pentru peste 200 de țări, pe care le activezi prin cod QR în câteva minute, din orice loc cu conexiune Wi-Fi, înainte de zbor.

Standardul tehnic pe care se bazează eSIM este SGP.22, publicat de organizația GSMA în 2016 — același organism care gestionează standardele telefoniei mobile la nivel global. Marea majoritate a producătorilor de smartphone-uri l-au implementat între 2018 și 2020, deci tehnologia are deja câțiva ani în spate și este stabilă.

Pe un singur telefon poți stoca între 2 și 8 profiluri simultan și poți comuta între ele. Concret: îți păstrezi abonamentul românesc activ pe un profil și adaugi un plan de date separat pentru o destinație externă pe alt profil, fără să scoți nicio cartelă.

Cum funcționează eSIM: de la cumpărare la activare

Procesul diferă complet de tot ce știi despre cartelele clasice. Nu cumperi nimic fizic, nu cauți dealer autorizat și nu aștepți livrare.

Pașii concreți:

Alegi serviciul de eSIM și planul potrivit destinației tale. Plătești online și primești un cod QR pe email sau direct în aplicație. Pe iPhone: Configurări → Celular → Adaugă eSIM, selectezi „Utilizează codul QR" și scanezi. Pe Samsung sau Android: Configurări → Conexiuni → Manager SIM → Adaugă plan mobil, scanezi codul. Profilul se descarcă în câteva secunde. Poți seta activarea imediată sau la prima utilizare a datelor.

Toată operațiunea durează sub cinci minute. O poți face de acasă, nu pe aeroportul de destinație la 2 noaptea cu Wi-Fi slab și bagaje în mână.

Un detaliu practic: codul QR poate fi scanat o singură dată. Dacă procesul se întrerupe sau scanezi pe dispozitivul greșit, contactează serviciul pentru un cod nou. În general îl primești fără cost suplimentar.

eSIM vs SIM fizic: ce diferă în practică

Zestavire directă:

Caracteristică SIM fizic (clasic) eSIM Formă Card plastic (nano/micro/standard) Chip integrat, fără formă fizică Schimbare operator Înlocuiești cardul Descarci profil nou Timp de activare Zile (livrare) sau vizită în magazin Câteva minute, online Profiluri simultane 1 card = 1 operator 2-8 profiluri pe același telefon Risc de pierdere Da Nu Compatibilitate Orice model de telefon Numai modele cu chip eSIM Cost date în afara UE Tariful de roaming al operatorului tău De obicei mult mai mic

SIM fizic are un avantaj pe care eSIM nu-l poate înlocui: funcționează pe orice telefon, indiferent de model sau an. Dacă ai un model mai vechi de 2018, eSIM nu este o opțiune.

Ce telefoane suportă eSIM și cum verifici compatibilitatea

Nu orice telefon are chip eSIM integrat. Modelele confirmate:

iPhone:

iPhone XS, XS Max, XR (2018) și toate versiunile mai noi

iPhone SE generația a 2-a (2020) și a 3-a (2022)

iPhone 14 și mai noi vândute în SUA funcționează exclusiv pe eSIM — slotul fizic a dispărut

Samsung Galaxy:

Seria S de la S20 (2020) în sus, inclusiv Plus și Ultra

Z Fold din prima generație, Z Flip din prima generație

Google Pixel:

Pixel 3 și mai noi (atenție: Pixel 3a în anumite variante regionale nu suportă eSIM)

Smartwatch-uri:

Apple Watch Series 4 și mai noi în variantele GPS + Cellular

Samsung Galaxy Watch 4, 5, 6, 7 în variantele LTE

Cum verifici pe telefonul tău: pe iPhone mergi la Configurări → General → Despre și cauți câmpul „EID". Pe Android verifici Configurări → Despre telefon → Stare SIM. Dacă numărul EID apare, chip-ul eSIM este activ. O listă actualizată cu toate modelele, inclusiv ultimele lansări, găsești la pagina ce este eSIM unde producătorii actualizează datele de compatibilitate.

Un aspect tehnic de verificat: telefoanele cumpărate prin abonament de la Digi, Vodafone sau Orange pot fi SIM-locked, adică blocate pe rețeaua operatorului respectiv. Adăugarea unui profil eSIM de la alt furnizor poate să nu funcționeze în acest caz. Deblocarea este gratuită după 12-24 de luni de la cumpărare, la cerere.

eSIM în România: ce oferă Digi, Vodafone, Orange și Telekom

Toți patru operatori mari din România au lansat servicii eSIM pentru propriile abonamente.

Digi este cel mai căutat în online: termenul esim digi înregistrează 1.400 de căutări lunare. Activarea se face prin aplicație sau la ghișeu, cu un cod primit prin SMS. Costul activării este inclus în abonament.

Vodafone Romania permite eSIM atât pe prepay, cât și pe abonamente. Activarea se face prin aplicația MyVodafone sau în magazin. Cartelele Vodafone cu eSIM includ și varianta de transfer dacă schimbi telefonul.

Orange Romania oferă esim orange prepay și variante de abonament. Activarea online sau prin SMS cu setările automate. Orange permite și opțiunea cartela esim orange pentru clienții prepay care nu vor abonament lunar.

Telekom Romania suportă eSIM cu un flux de activare similar celorlalți operatori. Volumul de căutări este mai mic (350/lună), dar serviciul există și funcționează.

Toate aceste eSIM-uri funcționează bine în România și în Uniunea Europeană. Conform regulamentului UE din 2017, roamingul în spațiul european este inclus în planul tău, fără costuri suplimentare. Problema apare la ieșirea din UE: Turcia, Egipt, Moldova, Dubai nu sunt acoperite de acest regulament. Acolo, tarifele de roaming ale operatorilor români pornesc de la 20-25 lei per GB.

Dezavantajele eSIM: ce nu funcționează sau ce creează probleme

Există motive reale pentru care 350 de oameni caută în fiecare lună „dezavantaje eSIM" în România. Iată ce găsesc:

Telefonul trebuie să fie compatibil. Modele fabricate înainte de 2018 nu au chip eSIM. Nu există soluție alternativă — eSIM nu poate fi adăugat ulterior unui telefon care nu l-a avut din fabricație.

Codul QR se scanează o singură dată. Un card SIM fizic îl muți dintr-un telefon în altul în 30 de secunde. Profilul eSIM este legat de dispozitivul pe care a fost activat. Dacă schimbi telefonul, ai nevoie de un profil nou.

China rămâne un caz special. Un plan eSIM cu 4G rapid nu ocolește Marele Firewall. Google, Instagram, WhatsApp și majoritatea serviciilor occidentale sunt blocate sistematic. Un VPN instalat și testat înainte de aterizare este obligatoriu dacă vrei să le folosești acolo.

Unele bănci și platforme resping numerele VoIP la autentificare. Dacă folosești un număr virtual sau un plan eSIM de la furnizor terț ca număr de telefon principal, unele instituții financiare îl pot respinge la configurarea autentificării prin SMS. Această situație apare rar, dar merită verificată înainte de a renunța la SIM fizic complet.

Activarea necesită internet. Profilul eSIM se descarcă online. Fără Wi-Fi sau datele cartelei existente, nu poți descărca un profil nou pe dispozitiv.

Cum alegi un plan eSIM online: ce verifici înainte de cumpărare

Când compari ofertele, patru detalii fac diferența:

Rețeaua din țara de destinație. Planul poate folosi rețeaua locală de top sau o rețea parteneră cu acoperire mai slabă. Verifică ce operator local este listat pentru țara ta. Diferența în zone rurale sau muntoase poate fi semnificativă. Spre exemplu, în Turcia, Turkcell are cel mai bun semnal în stațiunile de pe coastă, în timp ce rețelele partenere pot fi mai slabe în Capadocia.

Planul poate folosi rețeaua locală de top sau o rețea parteneră cu acoperire mai slabă. Verifică ce operator local este listat pentru țara ta. Diferența în zone rurale sau muntoase poate fi semnificativă. Spre exemplu, în Turcia, Turkcell are cel mai bun semnal în stațiunile de pe coastă, în timp ce rețelele partenere pot fi mai slabe în Capadocia. Viteza după epuizarea pachetului. Planurile ieftine limitează viteza la 128-512 kb/s după consumarea GB incluși. Suficient pentru mesaje și hărți, insuficient pentru apeluri video sau streaming.

Planurile ieftine limitează viteza la 128-512 kb/s după consumarea GB incluși. Suficient pentru mesaje și hărți, insuficient pentru apeluri video sau streaming. Valabilitatea de la activare sau de la prima utilizare. Un plan de 7 zile activat cu 4 zile înainte de zbor expiră în ziua a 3-a din vacanță. Verifică dacă serviciul permite setarea datei de start la cumpărare.

Un plan de 7 zile activat cu 4 zile înainte de zbor expiră în ziua a 3-a din vacanță. Verifică dacă serviciul permite setarea datei de start la cumpărare. Posibilitatea de reîncărcare. Unele servicii permit adăugarea de GB în planul activ fără să cumperi un profil nou. Util la vacanțe mai lungi sau la consum mai mare decât estimat.

Cât costă eSIM față de roaming: comparație cu tarifele operatorilor

Destinație Roaming operator RO (1 GB) Plan eSIM (1 GB, minim cumpărat) Economie Turcia 20-25 lei 3-6 lei circa 75% Egipt 20-30 lei 4-7 lei circa 70% Moldova 15-20 lei 3-5 lei circa 70% Dubai 25-35 lei 4-8 lei circa 75% UK depinde de operator* 2-4 lei variabil

*Marea Britanie a ieșit din UE în 2020. Unii operatori români aplică tariful UE voluntar, alții aplică tariful extra-UE. Verifică prețul specific la operatorul tău înainte de plecare.

La 5 GB de date pe o vacanță de o săptămână, diferența dintre roaming și un plan eSIM ajunge la 80-100 lei per persoană. La o familie de patru, 320-400 lei diferență la un singur sejur.

Concluzie: trei pași înainte de următorul zbor

Verifică acum dacă telefonul tău suportă eSIM. Pe iPhone, caută câmpul „EID" în Configurări → General → Despre. Pe Android, mergi la Configurări → Despre telefon. Dacă numărul apare, poți activa un plan oricând.

Dacă plănuiești o călătorie în afara UE, compară tarifele de roaming ale operatorului tău cu prețul unui plan eSIM pentru destinație. Un utilizator din forumul reddit.com r/Romania a rezumat experiența astfel: „Am plătit 18 lei pe 1 GB în Turcia cu Digi și credeam că e normal. Data viitoare iau eSIM de 5 GB pentru aceiași bani." La Turcia, Egipt sau Dubai, diferența ajunge de obicei la 70-75% în favoarea planului eSIM.

Activarea se face în câteva minute prin cod QR. Fă-o cu o zi sau două înainte de zbor, când ai acasă timp și Wi-Fi stabil — nu pe aeroportul de destinație.