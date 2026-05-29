Mister total la Dinamo Surpriză de proporții pe banca lui Zeljko Kopic, înaintea derby-ului cu FCSB și o absență de marcă

Alex Pop (26 de ani) și-ar fi modificat planurile în ziua derby-ului Dinamo - FCSB, după problemele apărute în atacul echipei lui Zeljko Kopi c.

c. Partida se joacă astăzi, de la 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Atacantul lui Dinamo era anunțat indisponibil pentru derby-ul cu FCSB, din barajul pentru Conference League, după ce își programase nunta în același weekend cu meciul.

Dinamo - FCSB. Surpriză de proporții pe banca lui Zeljko Kopic, înaintea derby-ului de la baraj

Inițial, Zeljko Kopic anunțase că nu se va putea baza pe Alex Pop, deoarece atacantul avea programată cununia religioasă.

Antrenorul croat a fost înțelegător cu situația jucătorului. și a explicat că evenimentul fusese organizat cu mult timp înainte.

Alex Pop nu a mai avut ce să facă în legătură cu acest detaliu, el și-a organizat de foarte mult timp nunta și-i urăm toate cele bune. Noi avem un meci foarte important mâine, iar el are, la rândul lui, un eveniment important în viață. -a părut rău de situația asta, dar nu a mai putut schimba nimic Zeljko Kopic, tehnicianul lui Dinamo

Pop nu s-a aflat în autocarul echipei înaintea partidei de pe „Arcul de Triumf”, însă dinamoviștii încearcă să-l aducă la meci.

Din informațiile GOLAZO.ro, mutarea vine după ce Dinamo a aflat că nu se va putea baza pe George Pușcaș în duelul cu FCSB.

George Pușcaș, atacantul care trebuia să îi ia locul lui Pop, s-a accidentat în minutul 38 al meciului cu CFR Cluj, iar situația sa medicală a rămas incertă înaintea barajului.

Dinamo spera ca Pușcaș să poată fi recuperat măcar parțial pentru duelul decisiv, însă atacantul nu figurează în echipa de start.

Cifrele atacanților lui Dinamo în acest sezon:

Alex Pop: 40 de meciuri, 3 goluri, o pasă de gol sezonul acesta

George Pușcaș: 8 meciuri, un gol, o pasă de gol

Mamoudou Karamoko: 27 de meciuri, 6 goluri, o pasă de gol

FOTO: Antrenamentul lui Dinamo înaintea meciului cu FCSB

Echipele de start:

Dinamo: Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Gnahore, Mărginean, Cîrjan - Milanov, Armstrong, Musi

Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Gnahore, Mărginean, Cîrjan - Milanov, Armstrong, Musi Rezerve: Roșca, Licsandru, Karamoko, Bordușanu, Tarbă, Caragea, Toader, Duțu, Ikoko, Țicu, N'Giuwu, Pop

Roșca, Licsandru, Karamoko, Bordușanu, Tarbă, Caragea, Toader, Duțu, Ikoko, Țicu, N'Giuwu, Pop Antrenor: Zeljko Kopic

Zeljko Kopic FCSB: Târnovanu - Crețu, M.Popescu, Dawa, Radunovic - Tănase, Joao Paulo, Olaru - Toma, Cisotti, O.Popescu

Târnovanu - Crețu, M.Popescu, Dawa, Radunovic - Tănase, Joao Paulo, Olaru - Toma, Cisotti, O.Popescu Rezerve: Popa, Zima, Duarte, Arad, Lixandru, Cercel, Panctea, Ngezana, Stoian, Thiam, Popa

Popa, Zima, Duarte, Arad, Lixandru, Cercel, Panctea, Ngezana, Stoian, Thiam, Popa Antrenor: Marius Baciu

Marius Baciu Arbitru: Marian Barbu, Asistenți: Imre Bucsi și Alexandru Corb, VAR: Adrian Cojocaru, AVAR : Ovidiu Artene

Marian Barbu, Imre Bucsi și Alexandru Corb, Adrian Cojocaru, : Ovidiu Artene Stadion: „Arcul de Triumf”, București

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport