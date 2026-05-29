Mister total la Dinamo Surpriză de proporții pe banca lui Zeljko Kopic, înaintea derby-ului cu FCSB și o absență de marcă

Publicat: 29.05.2026, ora 19:12
Actualizat: 29.05.2026, ora 20:10
  • Alex Pop (26 de ani) și-ar fi modificat planurile în ziua derby-ului Dinamo - FCSB, după problemele apărute în atacul echipei lui Zeljko Kopic.
  • Partida se joacă astăzi, de la 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Atacantul lui Dinamo era anunțat indisponibil pentru derby-ul cu FCSB, din barajul pentru Conference League, după ce își programase nunta în același weekend cu meciul.

Inițial, Zeljko Kopic anunțase că nu se va putea baza pe Alex Pop, deoarece atacantul avea programată cununia religioasă.

Antrenorul croat a fost înțelegător cu situația jucătorului. și a explicat că evenimentul fusese organizat cu mult timp înainte.

Alex Pop nu a mai avut ce să facă în legătură cu acest detaliu, el și-a organizat de foarte mult timp nunta și-i urăm toate cele bune. Noi avem un meci foarte important mâine, iar el are, la rândul lui, un eveniment important în viață. -a părut rău de situația asta, dar nu a mai putut schimba nimic Zeljko Kopic, tehnicianul lui Dinamo

Pop nu s-a aflat în autocarul echipei înaintea partidei de pe „Arcul de Triumf”, însă dinamoviștii încearcă să-l aducă la meci.

Din informațiile GOLAZO.ro, mutarea vine după ce Dinamo a aflat că nu se va putea baza pe George Pușcaș în duelul cu FCSB.

George Pușcaș, atacantul care trebuia să îi ia locul lui Pop, s-a accidentat în minutul 38 al meciului cu CFR Cluj, iar situația sa medicală a rămas incertă înaintea barajului.

Dinamo spera ca Pușcaș să poată fi recuperat măcar parțial pentru duelul decisiv, însă atacantul nu figurează în echipa de start.

Cifrele atacanților lui Dinamo în acest sezon:

  • Alex Pop: 40 de meciuri, 3 goluri, o pasă de gol sezonul acesta
  • George Pușcaș: 8 meciuri, un gol, o pasă de gol
  • Mamoudou Karamoko: 27 de meciuri, 6 goluri, o pasă de gol

Echipele de start:

  • Dinamo: Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Gnahore, Mărginean, Cîrjan - Milanov, Armstrong, Musi
  • Rezerve: Roșca, Licsandru, Karamoko, Bordușanu, Tarbă, Caragea, Toader, Duțu, Ikoko, Țicu, N'Giuwu, Pop
  • Antrenor: Zeljko Kopic
  • FCSB: Târnovanu - Crețu, M.Popescu, Dawa, Radunovic - Tănase, Joao Paulo, Olaru - Toma, Cisotti, O.Popescu
  • Rezerve: Popa, Zima, Duarte, Arad, Lixandru, Cercel, Panctea, Ngezana, Stoian, Thiam, Popa
  • Antrenor: Marius Baciu
  • Arbitru: Marian Barbu, Asistenți: Imre Bucsi și Alexandru Corb, VAR: Adrian Cojocaru, AVAR: Ovidiu Artene
  • Stadion: „Arcul de Triumf”, București

