Sorana Cîrstea, prestație incredibilă Românca e în optimi la Roland Garros, după o victorie zdrobitoare! A fost 6-0, 6-0, după doar 56 de minute

Sorana Cîrstea (36 de ani, #18 WTA) s-a calificat în optimile turneului de la Roland Garros, după ce a învins-o pe Solana Sierra (21 de ani, #68 WTA).

Românca n-a avut milă de adversara din Argentina: a fost 6-0, 6-0, după doar 56 de minute.

După ce a câștigat 11 game-uri consecutive în meciul cu Eva Lys, Sorana Cîrstea a reușit o nouă performanță incredibilă.

Sorana a cedat un singur punct în game-urile din primul set în care s-a aflat la lansare. Sierra a opus mai multă rezistență când a servit, însă n-a reușit să-i facă față româncei și a comis foarte multe erori.

Setul secund a avut o desfășurare asemănătoare. De această dată, Cîrstea a pierdut 5 puncte cu serviciul, dar a returnat mult mai bine, dându-i și mai puține șanse Solanei.

333.057 de dolari este premiul pe care și l-a asigurat Sorana Cîrstea prin calificarea în optimile de la Roland Garros

Statistica partidei dintre Sorana Cîrstea și Solana Sierra:

Ași: 3-0

Duble greșeli: 1-5

Lovituri câștigătoare: 11-7

Erori neforțate: 9-30

Puncte câștigate cu serviciul: 24/30 (80%) - 19/50 (38%)

Puncte câștigate la retur: 31/50 (62%) - 6/30 (20%)

Total puncte câștigate: 55-25

2.127 de puncte are Sorana Cîrstea în clasamentul WTA Live, după victoria cu Solana Sierra. Ocupă în continuare locul 18, însă se apropie de Iva Jovic (2.366 de puncte), de pe 17

Cine este Xiyu Wang, următoarea adversară a Soranei Cîrstea

Jucătoarea din Târgoviște va da în turul 4 („optimi”) peste o sportivă care a obținut deja 6 victorii la Paris.

În turul 3, Xiyu Wang a învins-o cu 6-3, 7-5 pe Yuliia Starodubtseva (#56 WTA), cea care o eliminase în runda anterioară pe Elena Rybakina (favorită #2).

Venită din calificări, unde a trecut de Kristina Mladenovic, Storm Hunter și Polina Kudermetova, jucătoarea din China a mai câștigat un meci în fața muntenegrencei Danka Kovinic, iar în turul 2 a beneficiat de abandonul americancei Hailey Baptiste, în momentul în care a conducea cu 5-4 în primul set.

Xiyu Wang a câștigat singurul meci disputat împotriva Soranei Cîrstea. A fost 3-6, 6-1, 6-1 pentru chinezoaică, în 2020, la Shenzhen.

Cea mai bună clasare a carierei pentru sportiva asiatică a venit în ianuarie 2023, când Wang se afla pe locul 49 în ierarhia WTA.

