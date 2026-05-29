Sorana Cîrstea, prestație incredibilă Românca e în optimi la Roland Garros, după o victorie zdrobitoare! A fost 6-0, 6-0, după doar 56 de minute

- Sorana Cîrstea (36 de ani, #18 WTA) s-a calificat în optimile turneului de la Roland Garros, după ce a învins-o pe Solana Sierra (21 de ani, #68 WTA).
- Românca n-a avut milă de adversara din Argentina: a fost 6-0, 6-0, după doar 56 de minute.
După ce a câștigat 11 game-uri consecutive în meciul cu Eva Lys, Sorana Cîrstea a reușit o nouă performanță incredibilă.
Sorana Cîrstea, în optimi la Roland Garros după 6-0, 6-0 cu Solana Sierra
Sorana a cedat un singur punct în game-urile din primul set în care s-a aflat la lansare. Sierra a opus mai multă rezistență când a servit, însă n-a reușit să-i facă față româncei și a comis foarte multe erori.
Setul secund a avut o desfășurare asemănătoare. De această dată, Cîrstea a pierdut 5 puncte cu serviciul, dar a returnat mult mai bine, dându-i și mai puține șanse Solanei.
Statistica partidei dintre Sorana Cîrstea și Solana Sierra:
- Ași: 3-0
- Duble greșeli: 1-5
- Lovituri câștigătoare: 11-7
- Erori neforțate: 9-30
- Puncte câștigate cu serviciul: 24/30 (80%) - 19/50 (38%)
- Puncte câștigate la retur: 31/50 (62%) - 6/30 (20%)
- Total puncte câștigate: 55-25
Cine este Xiyu Wang, următoarea adversară a Soranei Cîrstea
Jucătoarea din Târgoviște va da în turul 4 („optimi”) peste o sportivă care a obținut deja 6 victorii la Paris.
În turul 3, Xiyu Wang a învins-o cu 6-3, 7-5 pe Yuliia Starodubtseva (#56 WTA), cea care o eliminase în runda anterioară pe Elena Rybakina (favorită #2).
Venită din calificări, unde a trecut de Kristina Mladenovic, Storm Hunter și Polina Kudermetova, jucătoarea din China a mai câștigat un meci în fața muntenegrencei Danka Kovinic, iar în turul 2 a beneficiat de abandonul americancei Hailey Baptiste, în momentul în care a conducea cu 5-4 în primul set.
Xiyu Wang a câștigat singurul meci disputat împotriva Soranei Cîrstea. A fost 3-6, 6-1, 6-1 pentru chinezoaică, în 2020, la Shenzhen.
Cea mai bună clasare a carierei pentru sportiva asiatică a venit în ianuarie 2023, când Wang se afla pe locul 49 în ierarhia WTA.