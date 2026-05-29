Mărturie, la 12 ani de la accidentul lui Schumacher Pilotul elicopterului care l-a transportat la spital pe fostul campion din Formula 1: „Am crezut că glumește”

La aproape 12 ani de la accidentul de schi care i-a schimbat viața lui Michael Schumacher (57 de ani), pilotul elicopterului care l-a transportat la spital pe fostul campion din Formula 1 a vorbit pentru prima dată despre momentele dramatice trăite pe pârtia din Alpii francezi.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Yannick Dainese, pilot al companiei SAF Hlicopteres la momentul accidentului, a rememorat intervenția de urgență din 29 decembrie 2013, când germanul a suferit un traumatism cranian grav în stațiunea Meribel.

Mărturie, la 12 ani de la accidentul lui Schumacher

Într-un interviu acordat publicației franceze L'Equipe, Dainese a mărturisit că, inițial, a crezut că este vorba despre o glumă atunci când unul dintre salvatori i-a spus că victima era chiar Michael Schumacher.

„Un salvator a sărit din elicopter împreună cu doctorul și mi-a spus: «Mergem la Schumacher!» La început am crezut că glumește .

Dar când comandantul ne-a ordonat să ne scoatem microfoanele și camerele GoPro și să le interzicem jurnaliștilor să ne însoțească, am înțeles că era adevărat”.

Dainese a menționat că presiunea psihologică a fost enormă, având în vedere statutul legendar al fostului pilot Mercedes.

Subconștient, presiunea era acolo pentru că știam că era venerat ca un zeu. Dar pentru mine, el a fost doar o altă persoană grav rănită Yannick Dainese, pilot de elicopter

Francezul își amintește ce s-a întâmplat pe pârtie. Zona a fost rapid izolată, iar accesul a fost permis doar echipelor medicale, salvatorilor și apropiaților lui Schumacher.

După stabilizarea fostului pilot, Dainese și colegii săi l-au imobilizat într-o saltea specială și l-au transportat cu elicopterul la spitalul din Grenoble.

Zborul de aproximativ 25 de minute s-a desfășurat în liniște totală, în timp ce medicii îi monitorizau constant starea.

La acel moment, pilotul nu știa cât de grave erau rănile suferite de Schumacher. A realizat amploarea globală a accidentului abia câteva zile mai târziu, când s-a întors la același spital pentru o altă intervenție.

„Ceea ce am văzut m-a șocat. Erau autobuze, steaguri roșii și oameni peste tot. Spitalul fusese transformat într-un adevărat circuit de Formula 1”.

Schumacher a fost plasat în comă indusă și a suferit două intervenții chirurgicale majore. A rămas în comă timp de aproximativ 250 de zile.

De atunci, familia Schumacher a păstrat o discreție totală în privința stării sale de sănătate. Soția sa, Corinna Schumacher, a limitat accesul la fostul pilot. Doar un cerc foarte restrâns de membri ai familiei, prieteni apropiați și personal medical l-au putut vizita în toți acești aproape 12 ani.

Mărturia pilotului va face parte dintr-un amplu material dedicat accidentului lui Michael Schumacher, care va reuni declarațiile medicilor, salvatorilor și ale altor persoane implicate în operațiunea de salvare din decembrie 2013.

Nu am vrut să vorbesc despre asta cu presa, ca să am liniște. Și, oricum, nu am aceiași avocați ca familia Schumacher! Yannick Dainese, pilot de elicopter

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport