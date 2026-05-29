Mărturie, la 12 ani de la accidentul lui Schumacher Pilotul elicopterului care l-a transportat la spital pe fostul campion din Formula 1: „Am crezut că glumește”
foto: Imago
Formula 1

Mărturie, la 12 ani de la accidentul lui Schumacher Pilotul elicopterului care l-a transportat la spital pe fostul campion din Formula 1: „Am crezut că glumește”

alt-text Publicat: 29.05.2026, ora 18:31
alt-text Actualizat: 29.05.2026, ora 18:40
  • La aproape 12 ani de la accidentul de schi care i-a schimbat viața lui Michael Schumacher (57 de ani), pilotul elicopterului care l-a transportat la spital pe fostul campion din Formula 1 a vorbit pentru prima dată despre momentele dramatice trăite pe pârtia din Alpii francezi.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Yannick Dainese, pilot al companiei SAF Hlicopteres la momentul accidentului, a rememorat intervenția de urgență din 29 decembrie 2013, când germanul a suferit un traumatism cranian grav în stațiunea Meribel.

„M-au ofensat” Furia lui Shevchenko față de legendele care au fost în Rusia în timp de război. Reacția lui Capello
Citește și
„M-au ofensat” Furia lui Shevchenko față de legendele care au fost în Rusia în timp de război. Reacția lui Capello
Citește mai mult
„M-au ofensat” Furia lui Shevchenko față de legendele care au fost în Rusia în timp de război. Reacția lui Capello

Mărturie, la 12 ani de la accidentul lui Schumacher

Într-un interviu acordat publicației franceze L'Equipe, Dainese a mărturisit că, inițial, a crezut că este vorba despre o glumă atunci când unul dintre salvatori i-a spus că victima era chiar Michael Schumacher.

„Un salvator a sărit din elicopter împreună cu doctorul și mi-a spus: «Mergem la Schumacher!» La început am crezut că glumește.

Dar când comandantul ne-a ordonat să ne scoatem microfoanele și camerele GoPro și să le interzicem jurnaliștilor să ne însoțească, am înțeles că era adevărat”.

Dainese a menționat că presiunea psihologică a fost enormă, având în vedere statutul legendar al fostului pilot Mercedes.

Subconștient, presiunea era acolo pentru că știam că era venerat ca un zeu. Dar pentru mine, el a fost doar o altă persoană grav rănită Yannick Dainese, pilot de elicopter

Francezul își amintește ce s-a întâmplat pe pârtie. Zona a fost rapid izolată, iar accesul a fost permis doar echipelor medicale, salvatorilor și apropiaților lui Schumacher.

După stabilizarea fostului pilot, Dainese și colegii săi l-au imobilizat într-o saltea specială și l-au transportat cu elicopterul la spitalul din Grenoble.

Zborul de aproximativ 25 de minute s-a desfășurat în liniște totală, în timp ce medicii îi monitorizau constant starea.

La acel moment, pilotul nu știa cât de grave erau rănile suferite de Schumacher. A realizat amploarea globală a accidentului abia câteva zile mai târziu, când s-a întors la același spital pentru o altă intervenție.

„Ceea ce am văzut m-a șocat. Erau autobuze, steaguri roșii și oameni peste tot. Spitalul fusese transformat într-un adevărat circuit de Formula 1”.

Schumacher a fost plasat în comă indusă și a suferit două intervenții chirurgicale majore. A rămas în comă timp de aproximativ 250 de zile.

De atunci, familia Schumacher a păstrat o discreție totală în privința stării sale de sănătate. Soția sa, Corinna Schumacher, a limitat accesul la fostul pilot. Doar un cerc foarte restrâns de membri ai familiei, prieteni apropiați și personal medical l-au putut vizita în toți acești aproape 12 ani.

Mărturia pilotului va face parte dintr-un amplu material dedicat accidentului lui Michael Schumacher, care va reuni declarațiile medicilor, salvatorilor și ale altor persoane implicate în operațiunea de salvare din decembrie 2013.

Nu am vrut să vorbesc despre asta cu presa, ca să am liniște. Și, oricum, nu am aceiași avocați ca familia Schumacher! Yannick Dainese, pilot de elicopter

Citește și

 „E un armistițiu” MM Stoica, declarație neașteptată înainte de Dinamo - FCSB: „Am apreciat asta la PCH”
Superliga
17:51
„E un armistițiu” MM Stoica, declarație neașteptată înainte de Dinamo - FCSB: „Am apreciat asta la PCH”
Citește mai mult
 „E un armistițiu” MM Stoica, declarație neașteptată înainte de Dinamo - FCSB: „Am apreciat asta la PCH”
Sorana Cîrstea, prestație incredibilă Românca e în optimi la Roland Garros, după o victorie zdrobitoare! A fost 6-0, 6-0, după doar 56 de minute
Tenis
16:45
Sorana Cîrstea, prestație incredibilă Românca e în optimi la Roland Garros, după o victorie zdrobitoare! A fost 6-0, 6-0, după doar 56 de minute
Citește mai mult
Sorana Cîrstea, prestație incredibilă Românca e în optimi la Roland Garros, după o victorie zdrobitoare! A fost 6-0, 6-0, după doar 56 de minute

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

În fața dronei de la Galați a stat suferință omenească reală. În spatele „isteriei dronelor” stă dorința de a pune mâna pe putere și pe bani
În fața dronei de la Galați a stat suferință omenească reală. În spatele „isteriei dronelor” stă dorința de a pune mâna pe putere și pe bani
În fața dronei de la Galați a stat suferință omenească reală. În spatele „isteriei dronelor” stă dorința de a pune mâna pe putere și pe bani
formula 1 michael schumacher alpii francezi accident schi Yannick Dainese
Știrile zilei din sport
PSG, performanță uluitoare Echipa lui Luis Enrique își păstrează coroana europeană » Gabriel a ratat lamentabil la penalty-uri
Liga Campionilor
22:10
PSG, performanță uluitoare Echipa lui Luis Enrique își păstrează coroana europeană » Gabriel a ratat lamentabil la penalty-uri
Citește mai mult
PSG, performanță uluitoare Echipa lui Luis Enrique își păstrează coroana europeană » Gabriel a ratat lamentabil la penalty-uri
Omul finalelor Kai Havertz i-a adus Liga Campionilor lui Chelsea, acum înscrie și pentru un Arsenal un GOLAZO de zile mari
Liga Campionilor
20:01
Omul finalelor Kai Havertz i-a adus Liga Campionilor lui Chelsea, acum înscrie și pentru un Arsenal un GOLAZO de zile mari
Citește mai mult
Omul finalelor Kai Havertz i-a adus Liga Campionilor lui Chelsea, acum înscrie și pentru un Arsenal un GOLAZO de zile mari
Rapid, strategie pentru titlu Șucu îi face toate poftele lui Pancu. Unde merg giuleștenii în cantonament + 3 amicale importante. Care e meciul-vedetă
Superliga
17:44
Rapid, strategie pentru titlu Șucu îi face toate poftele lui Pancu. Unde merg giuleștenii în cantonament + 3 amicale importante. Care e meciul-vedetă
Citește mai mult
Rapid, strategie pentru titlu Șucu îi face toate poftele lui Pancu. Unde merg giuleștenii în cantonament + 3 amicale importante. Care e meciul-vedetă
Golazo VIDEO.  Jucătorul pentru care Hagi nu vrea să insiste la națională, execuție sclipitoare
Stranieri
18:09
Golazo VIDEO. Jucătorul pentru care Hagi nu vrea să insiste la națională, execuție sclipitoare
Citește mai mult
Golazo VIDEO.  Jucătorul pentru care Hagi nu vrea să insiste la națională, execuție sclipitoare
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:36
Theodor Jumătate A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri
Theodor Jumătate A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri
22:10
PSG, performanță uluitoare Echipa lui Luis Enrique își păstrează coroana europeană » Gabriel a ratat lamentabil la penalty-uri
PSG, performanță uluitoare Echipa lui Luis Enrique își păstrează coroana europeană » Gabriel a ratat lamentabil la penalty-uri
22:48
PSG, campioană și la încasări Câți bani vor încasa francezii din partea UEFA după finala câștigată cu Arsenal
PSG, campioană și la încasări Câți bani vor încasa francezii din partea UEFA după finala câștigată cu Arsenal
21:47
Haos la Paris, în timpul finalei Champions League FOTO: Forțele de ordine, nevoite să intervină! Arestări după actele de vandalism din timpul meciului PSG - Arsenal
Haos la Paris, în timpul finalei Champions League FOTO: Forțele de ordine, nevoite să intervină!  Arestări după actele de vandalism din timpul meciului PSG - Arsenal
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte
Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București
Mărgici

Radu Naum: Mărgici

Radu Naum: Mărgici
Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!
Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce <span>l-a</span> șocat pe Șucu la Rapid
Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!
Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională
Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale
Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu <span>n-a</span> șutat la poartă
Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților
FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?
Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?
Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii
O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare <span>într-o</span> seară memorabilă
Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului
Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război
Casca

Cristian Geambașu: Casca

Cristian Geambașu: Casca
Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima
Top stiri
Mai pleacă 3 dinamoviști Andrei Nicolescu a anunțat numele acestora + obiectivul „câinilor” pentru sezonul viitor: „Ăsta e targetul”
Superliga
16:43
Mai pleacă 3 dinamoviști Andrei Nicolescu a anunțat numele acestora + obiectivul „câinilor” pentru sezonul viitor: „Ăsta e targetul”
Citește mai mult
Mai pleacă 3 dinamoviști Andrei Nicolescu a anunțat numele acestora + obiectivul „câinilor” pentru sezonul viitor: „Ăsta e targetul”
România, în optimi Victorie categorică obținută de „tricolori” la Euro 2026! Cu cine vor juca mai departe
Alte sporturi
20:58
România, în optimi Victorie categorică obținută de „tricolori” la Euro 2026! Cu cine vor juca mai departe
Citește mai mult
România, în optimi Victorie categorică obținută de „tricolori” la Euro 2026! Cu cine vor juca mai departe
Ronaldo, pe teren și la CM 2030? Selecționerul Portugaliei lansează o idee incredibilă: „Nu vă îndoiți!”
Campionatul Mondial
16:02
Ronaldo, pe teren și la CM 2030? Selecționerul Portugaliei lansează o idee incredibilă: „Nu vă îndoiți!”
Citește mai mult
Ronaldo, pe teren și la CM 2030? Selecționerul Portugaliei lansează o idee incredibilă: „Nu vă îndoiți!”
VIDEO | Ultima etapă de "lucrări grele" pe șantierul la șinele de tramvai de pe strada Clăbucet, care afectează dramatic viețile oamenilor din cartier
B365
29.05
VIDEO | Ultima etapă de "lucrări grele" pe șantierul la șinele de tramvai de pe strada Clăbucet, care afectează dramatic viețile oamenilor din cartier
Citește mai mult
VIDEO | Ultima etapă de "lucrări grele" pe șantierul la șinele de tramvai de pe strada Clăbucet, care afectează dramatic viețile oamenilor din cartier

Echipe/Competiții

fcsb 106 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 52 rapid 37 Universitatea Craiova 17 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
30.05

Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor începe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share