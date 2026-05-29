„Trebuia să arbitreze un bărbat” Declarații controversate la Roland Garros: „E foarte dificil pentru o femeie să facă asta”

Adolfo Daniel Vallejo a criticat-o pe Ana Carvalho (30 de ani), arbitrul de scaun al partidei pe care paraguayanul a pierdut-o în turul 2 de la Roland Garros.

Paraguayanul Vallejo (22 de ani, #71 ATP) a fost învins de Moise Kouame (17 ani, #318 ATP), după un meci care a avut o desfășurare spectaculoasă și a durat cinci ore.

Daniel Vallejo, nervos la Roland Garros: „Trebuia să arbitreze un bărbat”

Kouame a câștigat primele două seturi (6-3, 7-5), Vallejo a reușit să egaleze (6-3, 6-2) și a condus cu 5-2 în setul decisiv, dar nu a reușit să închidă partida.

Cel care a obținut victoria a fost francezul, cu 10-8 în super-tiebreak. Acesta a profitat de vacarmul produs de fanii aflați pe terenul „Suzanne-Lenglen”.

După meci, jucătorul din America de Sud a criticat prestația arbitrului de scaun, afirmând că brazilianca Ana Carvalho nu era persoana potrivită pentru un duel precum cel de la Paris.

„Un astfel de meci trebuie arbitrat de un bărbat, este foarte dificil pentru o femeie să facă asta, pentru că publicul este foarte exigent și ai nevoie de multă tărie ca să te opui mulțimii.

Publicul a depășit cu mult limita, dar înțeleg că își susțin compatriotul. Este un public destul de intens și de aceea eram pregătit, știam deja că va fi așa și, să fiu sincer, nu m-a afectat, ci mai degrabă l-a întărit pe el”, a declarat Vallejo, potrivit claytennis.com.

Ana Carvalho și Moise Kouame (Foto: IMAGO)

Vallejo a adăugat, potrivit puntodebreak.com: „Când conduceam cu 5-2 în setul cinci, sincer cred că era deja destul de învins. Dar publicul a început să înnebunească complet și parcă jucam la Cupa Davis. Datorită acestui fapt, s-a pus din nou pe picioare și a început să joace incredibil”.

Publicul a influențat 90% această înfrângere. Meciul era deja complet în mâinile mele. A fost foarte dificil să joc în acea atmosferă. Aici s-a făcut cu adevărat diferența. Daniel Vallejo, locul 71 mondial

Daniel Vallejo: „E dificil pentru un arbitru să gestioneze această situație”

Jucătorul din Paraguay susține că Ana Carvalho ar fi trebuit să-l sancționeze pe Moise Kouame pentru „tragerile de timp” repetate.

„Cred că a pierdut mult timp în numeroase ocazii, întinzându-se pe jos sau trăgând de timp. Și nu e normal ca publicul să strige un minut întreg, în momentul în care nu se joacă.

Într-un meci în care aspectul fizic contează atât de mult, dacă îi acorzi unui jucător mult timp, este evident că acesta va profita de asta. Adevărul este că și pentru un arbitru este dificil să gestioneze această situație”, a mai spus Vallejo.

Iubesc acest sport tocmai pentru asta: atmosfera, presiunea, publicul. Nu e ușor să joci în fața a 10.000 de oameni, dar am reușit să valorific energia lor în mod pozitiv. Prefer cu mult asta decât să joc în fața a zece oameni. M-am distrat cu adevărat acolo. Moise Kouame, locul 318 mondial

Beneficiar al unui wildcard, Kouame va juca în turul 3 împotriva unui alt jucător din America de Sud, chilianul Alejandro Tabilo (28 de ani, 36 ATP).

