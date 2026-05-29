„Trebuia să arbitreze un bărbat” Declarații controversate la Roland Garros: „E foarte dificil pentru o femeie să facă asta”
Ana Carvalho și Moise Kouame (Foto: IMAGO)
Tenis

„Trebuia să arbitreze un bărbat” Declarații controversate la Roland Garros: „E foarte dificil pentru o femeie să facă asta”

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 29.05.2026, ora 13:47
alt-text Actualizat: 29.05.2026, ora 13:59
  • Adolfo Daniel Vallejo a criticat-o pe Ana Carvalho (30 de ani), arbitrul de scaun al partidei pe care paraguayanul a pierdut-o în turul 2 de la Roland Garros.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Paraguayanul Vallejo (22 de ani, #71 ATP) a fost învins de Moise Kouame (17 ani, #318 ATP), după un meci care a avut o desfășurare spectaculoasă și a durat cinci ore.

Lovitură de teatru cu Arena Națională FCSB și Dinamo, blocate să intre pe stadion până în august?! Ce concert negociază Primăria la final de iulie
Citește și
Lovitură de teatru cu Arena Națională FCSB și Dinamo, blocate să intre pe stadion până în august?! Ce concert negociază Primăria la final de iulie
Citește mai mult
Lovitură de teatru cu Arena Națională FCSB și Dinamo, blocate să intre pe stadion până în august?! Ce concert negociază Primăria la final de iulie

Daniel Vallejo, nervos la Roland Garros: „Trebuia să arbitreze un bărbat”

Kouame a câștigat primele două seturi (6-3, 7-5), Vallejo a reușit să egaleze (6-3, 6-2) și a condus cu 5-2 în setul decisiv, dar nu a reușit să închidă partida.

Cel care a obținut victoria a fost francezul, cu 10-8 în super-tiebreak. Acesta a profitat de vacarmul produs de fanii aflați pe terenul „Suzanne-Lenglen”.

După meci, jucătorul din America de Sud a criticat prestația arbitrului de scaun, afirmând că brazilianca Ana Carvalho nu era persoana potrivită pentru un duel precum cel de la Paris.

„Un astfel de meci trebuie arbitrat de un bărbat, este foarte dificil pentru o femeie să facă asta, pentru că publicul este foarte exigent și ai nevoie de multă tărie ca să te opui mulțimii.

Publicul a depășit cu mult limita, dar înțeleg că își susțin compatriotul. Este un public destul de intens și de aceea eram pregătit, știam deja că va fi așa și, să fiu sincer, nu m-a afectat, ci mai degrabă l-a întărit pe el”, a declarat Vallejo, potrivit claytennis.com.

Ana Carvalho și Moise Kouame (Foto: IMAGO) Ana Carvalho și Moise Kouame (Foto: IMAGO)
Ana Carvalho și Moise Kouame (Foto: IMAGO)

Vallejo a adăugat, potrivit puntodebreak.com: „Când conduceam cu 5-2 în setul cinci, sincer cred că era deja destul de învins. Dar publicul a început să înnebunească complet și parcă jucam la Cupa Davis. Datorită acestui fapt, s-a pus din nou pe picioare și a început să joace incredibil”.

Publicul a influențat 90% această înfrângere. Meciul era deja complet în mâinile mele. A fost foarte dificil să joc în acea atmosferă. Aici s-a făcut cu adevărat diferența. Daniel Vallejo, locul 71 mondial

Daniel Vallejo: „E dificil pentru un arbitru să gestioneze această situație”

Jucătorul din Paraguay susține că Ana Carvalho ar fi trebuit să-l sancționeze pe Moise Kouame pentru „tragerile de timp” repetate.

„Cred că a pierdut mult timp în numeroase ocazii, întinzându-se pe jos sau trăgând de timp. Și nu e normal ca publicul să strige un minut întreg, în momentul în care nu se joacă.

Într-un meci în care aspectul fizic contează atât de mult, dacă îi acorzi unui jucător mult timp, este evident că acesta va profita de asta. Adevărul este că și pentru un arbitru este dificil să gestioneze această situație”, a mai spus Vallejo.

Iubesc acest sport tocmai pentru asta: atmosfera, presiunea, publicul. Nu e ușor să joci în fața a 10.000 de oameni, dar am reușit să valorific energia lor în mod pozitiv. Prefer cu mult asta decât să joc în fața a zece oameni. M-am distrat cu adevărat acolo. Moise Kouame, locul 318 mondial

Beneficiar al unui wildcard, Kouame va juca în turul 3 împotriva unui alt jucător din America de Sud, chilianul Alejandro Tabilo (28 de ani, 36 ATP).

Citește și

Olăroiu, înapoi în România? VIDEO. Tehnicianul nu exclude o revenire în Liga 1: „E casa mea” » Cum vede naționala cu Hagi pe bancă
Diverse
10:00
Olăroiu, înapoi în România? VIDEO. Tehnicianul nu exclude o revenire în Liga 1: „E casa mea” » Cum vede naționala cu Hagi pe bancă
Citește mai mult
Olăroiu, înapoi în România? VIDEO. Tehnicianul nu exclude o revenire în Liga 1: „E casa mea” » Cum vede naționala cu Hagi pe bancă
Se retrage căpitanul! Amicalul Georgia - România va fi ultimul în tricoul naționalei » Federația a anunțat cine preia banderola
Nationala
09:00
Se retrage căpitanul! Amicalul Georgia - România va fi ultimul în tricoul naționalei » Federația a anunțat cine preia banderola
Citește mai mult
Se retrage căpitanul! Amicalul Georgia - România va fi ultimul în tricoul naționalei » Federația a anunțat cine preia banderola

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

În fața dronei de la Galați a stat suferință omenească reală. În spatele „isteriei dronelor” stă dorința de a pune mâna pe putere și pe bani
În fața dronei de la Galați a stat suferință omenească reală. În spatele „isteriei dronelor” stă dorința de a pune mâna pe putere și pe bani
În fața dronei de la Galați a stat suferință omenească reală. În spatele „isteriei dronelor” stă dorința de a pune mâna pe putere și pe bani
Roland Garros Jim Courier arbitru de scaun jannik sinner Juan Manuel Cerundolo aurelie tourte ana carvalho adolfo daniel vallejo moise kouame
Știrile zilei din sport
PSG, performanță uluitoare Echipa lui Luis Enrique își păstrează coroana europeană » Gabriel a ratat lamentabil la penalty-uri
Liga Campionilor
22:10
PSG, performanță uluitoare Echipa lui Luis Enrique își păstrează coroana europeană » Gabriel a ratat lamentabil la penalty-uri
Citește mai mult
PSG, performanță uluitoare Echipa lui Luis Enrique își păstrează coroana europeană » Gabriel a ratat lamentabil la penalty-uri
Omul finalelor Kai Havertz i-a adus Liga Campionilor lui Chelsea, acum înscrie și pentru un Arsenal un GOLAZO de zile mari
Liga Campionilor
20:01
Omul finalelor Kai Havertz i-a adus Liga Campionilor lui Chelsea, acum înscrie și pentru un Arsenal un GOLAZO de zile mari
Citește mai mult
Omul finalelor Kai Havertz i-a adus Liga Campionilor lui Chelsea, acum înscrie și pentru un Arsenal un GOLAZO de zile mari
Rapid, strategie pentru titlu Șucu îi face toate poftele lui Pancu. Unde merg giuleștenii în cantonament + 3 amicale importante. Care e meciul-vedetă
Superliga
17:44
Rapid, strategie pentru titlu Șucu îi face toate poftele lui Pancu. Unde merg giuleștenii în cantonament + 3 amicale importante. Care e meciul-vedetă
Citește mai mult
Rapid, strategie pentru titlu Șucu îi face toate poftele lui Pancu. Unde merg giuleștenii în cantonament + 3 amicale importante. Care e meciul-vedetă
Golazo VIDEO.  Jucătorul pentru care Hagi nu vrea să insiste la națională, execuție sclipitoare
Stranieri
18:09
Golazo VIDEO. Jucătorul pentru care Hagi nu vrea să insiste la națională, execuție sclipitoare
Citește mai mult
Golazo VIDEO.  Jucătorul pentru care Hagi nu vrea să insiste la națională, execuție sclipitoare
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:36
Theodor Jumătate A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri
Theodor Jumătate A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri
22:10
PSG, performanță uluitoare Echipa lui Luis Enrique își păstrează coroana europeană » Gabriel a ratat lamentabil la penalty-uri
PSG, performanță uluitoare Echipa lui Luis Enrique își păstrează coroana europeană » Gabriel a ratat lamentabil la penalty-uri
22:48
PSG, campioană și la încasări Câți bani vor încasa francezii din partea UEFA după finala câștigată cu Arsenal
PSG, campioană și la încasări Câți bani vor încasa francezii din partea UEFA după finala câștigată cu Arsenal
21:47
Haos la Paris, în timpul finalei Champions League FOTO: Forțele de ordine, nevoite să intervină! Arestări după actele de vandalism din timpul meciului PSG - Arsenal
Haos la Paris, în timpul finalei Champions League FOTO: Forțele de ordine, nevoite să intervină!  Arestări după actele de vandalism din timpul meciului PSG - Arsenal
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte
Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București
Mărgici

Radu Naum: Mărgici

Radu Naum: Mărgici
Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!
Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce <span>l-a</span> șocat pe Șucu la Rapid
Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!
Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională
Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale
Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu <span>n-a</span> șutat la poartă
Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților
FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?
Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?
Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii
O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare <span>într-o</span> seară memorabilă
Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului
Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război
Casca

Cristian Geambașu: Casca

Cristian Geambașu: Casca
Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima
Top stiri
Mai pleacă 3 dinamoviști Andrei Nicolescu a anunțat numele acestora + obiectivul „câinilor” pentru sezonul viitor: „Ăsta e targetul”
Superliga
16:43
Mai pleacă 3 dinamoviști Andrei Nicolescu a anunțat numele acestora + obiectivul „câinilor” pentru sezonul viitor: „Ăsta e targetul”
Citește mai mult
Mai pleacă 3 dinamoviști Andrei Nicolescu a anunțat numele acestora + obiectivul „câinilor” pentru sezonul viitor: „Ăsta e targetul”
România, în optimi Victorie categorică obținută de „tricolori” la Euro 2026! Cu cine vor juca mai departe
Alte sporturi
20:58
România, în optimi Victorie categorică obținută de „tricolori” la Euro 2026! Cu cine vor juca mai departe
Citește mai mult
România, în optimi Victorie categorică obținută de „tricolori” la Euro 2026! Cu cine vor juca mai departe
Ronaldo, pe teren și la CM 2030? Selecționerul Portugaliei lansează o idee incredibilă: „Nu vă îndoiți!”
Campionatul Mondial
16:02
Ronaldo, pe teren și la CM 2030? Selecționerul Portugaliei lansează o idee incredibilă: „Nu vă îndoiți!”
Citește mai mult
Ronaldo, pe teren și la CM 2030? Selecționerul Portugaliei lansează o idee incredibilă: „Nu vă îndoiți!”
VIDEO | Ultima etapă de "lucrări grele" pe șantierul la șinele de tramvai de pe strada Clăbucet, care afectează dramatic viețile oamenilor din cartier
B365
29.05
VIDEO | Ultima etapă de "lucrări grele" pe șantierul la șinele de tramvai de pe strada Clăbucet, care afectează dramatic viețile oamenilor din cartier
Citește mai mult
VIDEO | Ultima etapă de "lucrări grele" pe șantierul la șinele de tramvai de pe strada Clăbucet, care afectează dramatic viețile oamenilor din cartier

Echipe/Competiții

fcsb 106 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 52 rapid 37 Universitatea Craiova 17 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
30.05

Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor începe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share