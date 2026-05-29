„Trebuia chemat în locul oricui” Nu l-a menajat pe Gică Hagi, după convocările făcute pentru meciurile cu Georgia și Țara Galilor: „Nu merita”

Marius Lăcătuș (62 de ani) l-a criticat pe Gică Hagi pentru primele selecții făcute după preluarea echipei naționale.

Fostul jucător al Stelei nu înțelege de ce Laurențiu Popescu, portarul care a făcut eventul cu Universitatea Craiova, a fost lăsat în afara lotului, care este oricum unul numeros.

Marius Lăcătuș: „Popescu trebuia chemat în locul oricui, în afară de Radu”

„Eu cred că trebuia convocat Laurențiu Popescu încă dinainte, nu acum că s-a accidentat Radu. Trebuia convocat în locul oricui, în afară de Ionuț Radu.

Dacă tu ca portar al campioanei și al câștigătoarei de Cupă nu ești chemat, atunci ți se aprinde așa un beculeț în cap: «Oare am făcut și eu ceva în campionatul ăsta? Mi-am adus și eu contribuția cu ceva?»”, a spus Marius Lăcătuș, la Digi Sport, potrivit gsp.ro.

În plus, Marius Lăcătuș a subliniat și convocarea lui Alex Dobre, jucătorul Rapidului, despre care crede că nu merita, de această dată, să fie pe lista selecționerului:

Din păcate, evoluțiile lui Dobre nu au fost de un nivel foarte bun. Eu cred că nu merita, mai repede. Marius Lăcătuș

Lotul României pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor

Portari : Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 1/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0);

: Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 1/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0); Fundași : Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (U Cluj, 1/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

Mijlocași : Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 38/4), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 7/0), Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 12/0), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), David MATEI (Universitatea Craiova, 0/0);

Atacanți: Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 17/1), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 6/0), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7).

Lotul de mai sus urmează să fie completat de Gică Hagi cu alți 4 jucători, aleși la finalul barajului dintre Dinamo și FCSB, programat în această seară, de la 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

