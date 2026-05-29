Fără nume și sigle! Voyo și organizatorul „UEFAntasticii” explică grafica „roș-albaștrii” vs „alb-vișiniii” + Blocadă CSA Steaua

Joi seară, pe Arcul de Triumf, sub titulatura „UEFAntasticii” s-a reeditat sfertul de finală istoric dintre Steaua și Rapid, din sezonul 2005-2006 al Cupei UEFA.

Voyo a transmis meciul și a folosit ca denumire a echipelor „roș-albaștrii” vs „alb-vișiniii”, nu Steaua - Rapid, nici măcar FCSB - Rapid. Ce spun cei de la Voyo.

Organizatorul evenimentului spune și de ce s-au creat două sigle noi și nu s-au folosit cele pe care le-au purtat pe tricouri cele două echipe în 2006.

Cel mai de succes meci al fotbalului românesc, la nivelul echipelor de club, în cupele europene după 1990, sfertul istoric de finală al Cupei UEFA ediția 2005-2006, Steaua - Rapid, s-a reeditat joi seară.

70.000 de spectatori în 2006, doar 2.500 la reeditare

Într-un eveniment denumit „UEFAntasticii”, meciul a reunit aproape în întregime jucătorii, antrenorii și staff-urile care s-au duelat atunci în cele două meciuri terminate la egalitate, 1-1 în Giulești și 0-0 pe fostul „Lia Manoliu”, în partide care au adunat peste 70.000 de spectatori.

De această dată, evenimentul s-a desfășurat într-un anonimat aproape total. În jur de doar 2.500 de spectatori au fost prezenți pe stadion.

Meciul a fost transmis live de Voyo, iar telespectatorii au văzut pe ecran o denumire ciudată pentru cele două echipe, pe grafica transmisiei: „roș-albaștrii” versus „alb-vișiniii”. Nu Steaua - Rapid, cum a fost în 2006, nici măcar FCSB - Rapid.

Voyo: „Denumire agreată de organizator cu cluburile”

Mai mult, pe echipamentul celor două formații au apărut două sigle care nu au nici o legătură cu cele pe care le aveau cluburile la momentul 2006.

GOLAZO.ro a întrebat Voyo de ce a ales să denumească echipele pe grafica transmisiei live „roș-albaștrii” versus “alb-vișiniii”.

Răspunsul celor de la platforma de streaming deținută de Pro TV a fost: „Formularea folosită în cadrul evenimentului «UEFAntasticii» a fost cea agreată în cadrul contractului semnat de către organizatorii meciului și reprezentanții celor două cluburi”.

Organizatorul: „Formula roș-albaștrii reunea toți suporterii Stelei din 2006”

Redacția a cerut și un punct de vedere organizatorului acestui meci. Tudor Câmpan a explicat mai întâi de ce s-a ajuns ca echipele să fie denumite în acest fel, prin raportare la culorile cluburilor.

„Pentru că ne-am dorit ca toți suporterii pe care Steaua îi avea în 2006 să se simtă parte din acest eveniment.

La momentul respectiv nu existau două echipe, iar suporterii erau într-un singur loc și ne-am gândit că termenul roș-albaștrii reunește pe toată lumea, indiferent că acum susțin pe CSA Steaua sau FCSB.

Am vrut să nu intrăm în nici un fel de probleme și am ales această formulă, care a fost discutată inclusiv cu jucătorii”, a spus organizatorul evenimentului.

CSA Steaua a refuzat să dea sigla „UEFAntasticilor”

În plus, el a explicat și de ce a fost nevoie de crearea altor sigle: „Noi am făcut o solicitare către CSA Steaua, de a ne permite să folosim sigla pe care echipa o avea la acel moment, 2006, când s-a jucat sfertul de finală.

Am fost refuzați și ni s-a explicat că nu pot să dea curs, din moment ce la acea vreme, sigla a fost folosită ilegal, conform sentințelor instanțelor de judecată.

Cum nu puteam folosi sigla aceea, iar denumirea am preferat să fie roș-albaștrii, la cei de la Rapid nici nu ne-am mai dus pentru a cere ceva, doar nu puteam să avem un meci roș-albaștrii versus Rapid sau doar o echipă să aibă sigla de atunci.

Până la urmă, cred că a fost OK și ca denumire și ca identitate vizuală, fiindcă am creat ceva special pentru acest eveniment, care ne-am dorit să fie, de fapt, o sărbătoare a fotbalului românesc”.

Oprița și Ogăraru au participat, dar n-au mers să salute galeria FCSB

La reeditarea meciului de acum 20 de ani au participat și doi foști jucători din sezonul 2005-2006, care în prezent activează la CSA Steaua.

E vorba despre Daniel Oprița, antrenor în ultimii ani în Ghencea, dar care acum e la final de contract și George Ogăraru, cel care se ocupă de Academia Steaua.

La finalul jocului de pe Arcul de Triumf de joi, cei doi au refuzat să meargă, alături de ceilalți fotbaliști, să salute galeria roș-albaștrilor, Peluza Nord, cea care susține în prezent FCSB.

