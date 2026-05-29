L-au luat de la nuntă degeaba?! „Planul Alex Pop” a dat greș la Dinamo! Ce s-a întâmplat cu câteva ore înainte de barajul cu FCSB

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a explicat situația lui Alex Pop (26 de ani)

Atacantul își programase nunta în același weekend cu barajul, însă acum este în drum spre „Arcul de Triumf” pentru meciul cu FCSB.

Partida se joacă astăzi, de la 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Atacantul lui Dinamo era anunțat indisponibil pentru derby-ul cu FCSB, din barajul pentru Conference League, după ce își programase nunta în același weekend cu meciul.

Andrei Nicolescu a explicat cum încearcă să-l recupereze pe Alex Pop în ziua nunții

„Avem câțiva absenți la care nu ne așteptam și, din punctul ăsta de vedere, ne-a cam stricat un pic planurile. Sper că băieții se vor monta. Atmosfera e foarte bună, important e să ne facem jocul.

Pentru Alex am încercat să facem o surpriză, să îl punem în cursă, să vină de la Cluj, după aia să îl ducem noi cu o cursă privată înapoi. Nu știu dacă se încadrează.

E foarte greu să se încadreze, dar am zis să îl punem pe foaie, ca să nu se întâmple să vină și să nu fie pe foaie ”, a spus președintele „câinilor”, înainte de meci, la Prima Sport.

FOTO: Antrenamentul lui Dinamo înaintea meciului cu FCSB

Pop nu s-a aflat în autocarul echipei înaintea partidei de pe „Arcul de Triumf”, însă Dinamo încearcă să-l aducă de urgență la meci.

Decizia a venit după ce „câinii” au aflat că nu se pot baza pe George Pușcaș în duelul cu FCSB.

Avionul urma să decoleze din Cluj abia în jurul orei 19:40, astfel că, în cel mai optimist scenariu, Alex Pop ar ajunge la București în jurul orei la care începe meciul.

Cifrele atacanților lui Dinamo în acest sezon:

Alex Pop: 40 de meciuri, 3 goluri, o pasă de gol sezonul acesta

George Pușcaș: 8 meciuri, un gol, o pasă de gol

Mamoudou Karamoko: 27 de meciuri, 6 goluri, o pasă de gol

Andrei Nicolescu: „Nu avem miză financiară, e miză de orgoliu”

Oficialul dinamovist a vorbit și despre miza partidei cu FCSB.

Noi nu avem miză financiară, e miză de orgoliu și de dinamică a clubului. E miza de a transforma clubul ăsta în ceva puternic. E important pentru jucători să acceadă această treaptă. Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo

Nicolescu a sugerat că Dinamo ar fi putut obține mai mult dacă anumite momente ar fi fost gestionate diferit sau dacă unele decizii de arbitraj ar fi fost în favoarea echipei.

„Dacă aveam un pic mai mult noroc în anumite momente, reușeam mai multe în acest sezon.

Dacă aveam mai multă abilitate de a fi mai prietenoși cu arbitrii și arbitrii să fie mai prietenoși cu noi, cu siguranță aveam mai multe puncte în acest sezon și nu discutam despre acest meci de baraj.

Dar asta e, a fost un sezon corect și sunt convins că aceste greșeli de arbitraj nu sunt doar împotriva lui Dinamo, ele se vor aplatiza și toată lumea va primi ceea ce merită”, a mai spus oficialul lui Dinamo, înainte de meci.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport