Derapajul lui Alibec a ajuns pe masa Comisiei Decizia luată de FRF după ce atacantul i-ar  fi înjurat pe copiii care au venit să-i ceară autografe

CHINDIA - FARUL 3-3. Comisia de Disciplină și Etică din cadrul FRF a analizat gestul lui Denis Alibec (35 de ani) de la finalul meciului.

Atacantul „marinarilor” a fost filmat în timp ce înjura în direcția unor copii ai centrului de juniori Barca Academy, care se află în orașul Târgoviște.

Denis Alibec a scăpat cu fața curată

Chindia a depus plângere împotriva lui Alibec, însă aceasta a fost respinsă de Comisia de Disciplină și Etică din cadrul FRF.

Motivul? Nu au existat dovezi suficiente că veteranul de 35 de ani s-ar fi adresat copiilor prezenți în zonă.

Foto: FRF.ro

De la ce a pornit totul

„Duceți-vă-n p**a mea, că m-ați înjurat tot meciul”, a spus Alibec după ce copiii i-ar fi cerut un autograf, informează fanatik.ro.

Juniorii ar fi confirmat replica fotbalistului, iar directorul de marketing de la Chindia Târgoviște, Cosmin Enache, l-a certat pe atacant.

Ulterior, Denis Alibec a venit cu o reacție la imaginile publicate:

„N-am înjurat copiii, nu am să o fac niciodată! Eu vorbeam cu cei de la Chindia”, a comentat veteranul Farului.

Returul dintre Farul și Chindia din barajul de menținere/promovare în Liga 1 este programat duminică, de la ora 20:30.

