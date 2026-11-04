Ce înseamnă marcajele de dimensiune de pe anvelopă și de ce contează fiecare cifră
Publicitate

Ce înseamnă marcajele de dimensiune de pe anvelopă și de ce contează fiecare cifră

alt-text Publicat: 04.11.2026, ora 09:47
alt-text Actualizat: 04.11.2026, ora 09:50
  • Marcajele de pe flancul unei anvelope indică dimensiunea și caracteristicile sale de bază
  • Înțelegerea lor vă ajută să cumpărați și să montați corect anvelope compatibile cu mașina dumneavoastră
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Atunci când trebuie să cumpărați anvelope noi, veți întâlni o serie de cifre și litere inscripționate pe flancul fiecărei anvelope. Un exemplu obișnuit este 225/45 R17 94W. Pentru cine nu este familiarizat cu aceste marcaje, combinația poate părea complicată, însă fiecare element oferă o informație importantă despre dimensiunea, construcția și capacitățile anvelopei.

Alegerea corectă nu ține doar de diametrul jantei. Lățimea, înălțimea flancului, indicele de sarcină și indicele de viteză trebuie să corespundă cerințelor mașinii. Folosirea unor anvelope cu dimensiuni sau caracteristici necorespunzătoare poate influența stabilitatea, consumul, confortul, precizia vitezometrului și funcționarea unor sisteme precum ABS sau ESP.

Informațiile aprobate de producător pot fi găsite în cartea tehnică a mașinii, în manualul de utilizare sau pe eticheta amplasată, de regulă, pe stâlpul ușii șoferului, pe capacul rezervorului ori în zona torpedoului. Unele automobile permit mai multe dimensiuni de anvelope și jante, dar acestea trebuie respectate exact. Faptul că o anvelopă încape pe jantă sau în pasajul roții nu înseamnă automat că este potrivită pentru mașina dumneavoastră.

Cum se citește dimensiunea unei anvelope

În exemplul 225/45 R17, primul număr, 225, reprezintă lățimea anvelopei în milimetri. În acest caz, anvelopa are o lățime nominală de 225 de milimetri. O anvelopă mai lată poate oferi o suprafață de contact mai mare pe carosabil uscat, însă poate influența consumul, zgomotul la rulare și comportamentul mașinii pe ploaie. De aceea, lățimea trebuie aleasă în funcție de specificațiile producătorului, nu doar după preferințe.

Ce înseamnă marcajele de dimensiune de pe anvelopă și de ce contează fiecare cifră Ce înseamnă marcajele de dimensiune de pe anvelopă și de ce contează fiecare cifră

Numărul 45 indică raportul dintre înălțimea flancului și lățimea anvelopei. Acesta nu este exprimat în milimetri, ci ca procent. În exemplul de mai sus, înălțimea flancului reprezintă 45% din lățimea de 225 de milimetri. Cu cât acest număr este mai mic, cu atât flancul este mai redus. Anvelopele cu talon mai mic pot oferi o reacție mai rapidă la comenzile direcției, dar pot transmite mai multe denivelări în habitaclu și sunt mai vulnerabile la loviturile puternice în gropi.

Litera R arată că anvelopa are construcție radială. Aceasta este cea mai răspândită configurație pentru automobilele moderne. În cazul unei anvelope radiale, straturile interne sunt dispuse într-un mod care ajută la obținerea unui echilibru bun între stabilitate, confort și durabilitate.

Ultimul număr din această parte a marcajului, 17, reprezintă diametrul jantei, exprimat în inci. O anvelopă marcată R17 se montează numai pe o jantă cu diametrul de 17 inci. Nu poate fi montată corect pe o jantă de 16 sau 18 inci, chiar dacă lățimea pare apropiată.

Indicele de sarcină și indicele de viteză sunt la fel de importante

După dimensiunea principală urmează de obicei alte două marcaje, precum 94W. Numărul 94 reprezintă indicele de sarcină. Acesta indică masa maximă pe care o poate suporta o singură anvelopă la presiunea corectă și în condițiile prevăzute de producător. În acest exemplu, indicele 94 corespunde unei sarcini maxime de 670 de kilograme pentru fiecare anvelopă.

Este important să nu alegeți anvelope cu un indice de sarcină mai mic decât cel recomandat pentru mașina dumneavoastră. O anvelopă subdimensionată din acest punct de vedere poate fi suprasolicitată, mai ales atunci când automobilul circulă cu pasageri și bagaje. Proprietarii de SUV-uri, break-uri sau mașini electrice trebuie să acorde o atenție specială acestui aspect, deoarece masa totală a vehiculului poate fi mai mare.

Litera W reprezintă indicele de viteză, adică viteza maximă pentru care anvelopa a fost proiectată să funcționeze în condiții corespunzătoare. Indicele W este asociat unei viteze de până la 270 km/h. Nu înseamnă că trebuie sau că este permis să circulați cu această viteză, ci doar că anvelopa poate suporta solicitările specifice până la limita sa tehnică.

În funcție de modelul de mașină, puteți întâlni indici de viteză precum T, H, V, W sau Y. Alegerea unui indice prea mic poate fi periculoasă și poate să nu respecte cerințele tehnice ale automobilului. În cazul anvelopelor de iarnă, legislația permite uneori folosirea unui indice de viteză mai mic decât cel al anvelopelor de vară, însă acesta trebuie ales în limitele prevăzute de producător și semnalizat corespunzător pentru șofer.

Citirea corectă a marcajelor vă ajută să comparați ofertele atunci când cumpărați anvelope (de vară, iarnă, sau all season) online sau dintr-un service. Astfel, puteți evita situația în care alegeți un produs care pare potrivit ca diametru, dar are un talon, un indice de sarcină sau un indice de viteză incompatibil cu mașina dumneavoastră.

Citește și

INTERVIU Care e miza ca România să aibă un om la vârful unei organizații de zeci de state, deși în unele nu avem nici ambasade. Dacian Cioloș explică de ce nu se consideră nici „omul Franței”, nici „al Europei”
INTERVIU Care e miza ca România să aibă un om la vârful unei organizații de zeci de state, deși în unele nu avem nici ambasade. Dacian Cioloș explică de ce nu se consideră nici „omul Franței”, nici „al Europei”
INTERVIU Care e miza ca România să aibă un om la vârful unei organizații de zeci de state, deși în unele nu avem nici ambasade. Dacian Cioloș explică de ce nu se consideră nici „omul Franței”, nici „al Europei”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:01
Pleacă de la Dinamo Andrei Nicolescu a anunțat despărțirea de un jucător esențial pentru „câini” sezonul trecut
Pleacă de la Dinamo Andrei Nicolescu a anunțat despărțirea de un jucător esențial pentru „câini” sezonul trecut
12:07
„Are nevoie să fie pusă la punct” Cuvinte grele spuse de Jessica Pegula despre o jucătoare din TOP 3 WTA! N-a scăpat nici antrenoarea! Microfoanele au înregistrat tot!
„Are nevoie să fie pusă la punct” Cuvinte grele spuse de Jessica Pegula despre o jucătoare din TOP 3 WTA! N-a scăpat nici antrenoarea! Microfoanele au înregistrat tot!
12:18
Harry Kane a semnat Englezul a devenit cel mai bine plătit fotbalist din Europa! Ce sumă va încasa
Harry Kane a semnat Englezul a devenit cel mai bine plătit fotbalist din Europa! Ce sumă va încasa
11:35
Primele rezultate ale autopsiei Lovitura suferită pe teren de Jesus de Miguel i-ar fi provocat un traumatism fatal. Sunt așteptate și alte investigații
Primele rezultate ale autopsiei Lovitura suferită pe teren de Jesus de Miguel i-ar fi provocat un traumatism fatal. Sunt așteptate și alte investigații
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce <span>l-a</span> mințit Răducioiu pe Prunea
Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?
Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu <span>anti-FCSB!</span> Noroc că avem VAR!
Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă
Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți
Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!
„Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?
Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu <span>l-a</span> umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, <span>s-a</span> descalificat pe el însuși!
Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul
Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”
Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede <span>s-a</span> dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial
Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?
Mbappe, China și libertatea de exprimare

Silviu Tudor Samuilă: Mbappe, China și libertatea de exprimare

Silviu Tudor Samuilă: Mbappe, China și libertatea de exprimare
Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze

Dan Udrea: Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze

Dan Udrea: Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze
Ultimul rege

Radu Naum: Ultimul rege

Radu Naum: Ultimul rege
Umilirea lui Mbappe

Cristian Geambașu: Umilirea lui Mbappe

Cristian Geambașu: Umilirea lui Mbappe
De ziua românului Chivu

Silviu Tudor Samuilă: De ziua românului Chivu

Silviu Tudor Samuilă: De ziua românului Chivu
Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!

Dan Udrea: Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!

Dan Udrea: Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!
Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei

Cătălin Tolontan: Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei

Cătălin Tolontan: Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei
Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”

Theodor Jumătate: Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”

Theodor Jumătate: Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”
Top stiri
Ultimele rămășițe Imagini spectaculoase din aer cu șantierul din Ștefan cel Mare! Ce a mai rămas din fosta arenă Dinamo + când va începe noua construcție
Superliga
04.11
Ultimele rămășițe Imagini spectaculoase din aer cu șantierul din Ștefan cel Mare! Ce a mai rămas din fosta arenă Dinamo + când va începe noua construcție
Citește mai mult
Ultimele rămășițe Imagini spectaculoase din aer cu șantierul din Ștefan cel Mare! Ce a mai rămas din fosta arenă Dinamo + când va începe noua construcție
„Da, Șucu e cu Zelenski, ești nebun?” Răzvan Raț a răbufnit după  acuzațiile lui Gigi Becali: „Câtă cretinătate”
Campionate
03.11
„Da, Șucu e cu Zelenski, ești nebun?” Răzvan Raț a răbufnit după acuzațiile lui Gigi Becali: „Câtă cretinătate”
Citește mai mult
„Da, Șucu e cu Zelenski, ești nebun?” Răzvan Raț a răbufnit după  acuzațiile lui Gigi Becali: „Câtă cretinătate”
Liga Campionilor Interul lui Chivu a făcut spectacol cu Feyenoord + PSG a demolat-o pe Villarreal
Liga Campionilor
04.11
Liga Campionilor Interul lui Chivu a făcut spectacol cu Feyenoord + PSG a demolat-o pe Villarreal
Citește mai mult
Liga Campionilor Interul lui Chivu a făcut spectacol cu Feyenoord + PSG a demolat-o pe Villarreal
Traseul interzis de care aproape c-am uitat. Pe unde n-avea voie nici picior de om când se făcea Magistrala de metrou M2, cu toit cu fanteziile cuplului Ceuașescu
B365
04.11
Traseul interzis de care aproape c-am uitat. Pe unde n-avea voie nici picior de om când se făcea Magistrala de metrou M2, cu toit cu fanteziile cuplului Ceuașescu
Citește mai mult
Traseul interzis de care aproape c-am uitat. Pe unde n-avea voie nici picior de om când se făcea Magistrala de metrou M2, cu toit cu fanteziile cuplului Ceuașescu

Echipe/Competiții

fcsb 50 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 21 rapid 22 Universitatea Craiova 13 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 9 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova u cluj fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share