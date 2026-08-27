Ce poți găti cu ciuperci pleurotus? 8 idei simple și delicioase
Șnițele vegetariene din ciuperci Pleurotus. License: e123e4c9675d6f4e6685e38c81bffb4053
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Ce poți găti cu ciuperci pleurotus? 8 idei simple și delicioase

alt-text Publicat: 27.08.2026, ora 11:45
alt-text Actualizat: 27.08.2026, ora 11:46
  • Ciupercile pleurotus se remarcă prin textura lor cărnoasă, cu fibre vizibile, care se desfac ușor în fâșii și absorb rapid aromele din tigaie sau cuptor. Au un gust delicat, iar forma lor, asemănătoare unor evantaie, le face ușor de porționat. 
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Le găsești proaspete în magazinele Profi, iar pentru rețetele de zi cu zi este suficient să le ștergi cu un prosop umed și să îndepărtezi baza mai dură. Nu le ține sub jet de apă, deoarece absorb lichid și își pierd textura la gătire. Rupe-le cu mâna în bucăți mari pentru preparate rustice sau feliază-le gros pentru rețete rapide la tigaie.

Mai jos ai 8 idei, cu ingrediente orientative, timp de pregătire și pași simpli. Alege una și apucă-te de gătit.

1. Ciuperci pleurotus la tigaie cu usturoi și pătrunjel

Ingrediente (2 porții):

  • 300 g pleurotus
  • 2 căței de usturoi
  • 2 linguri ulei de măsline sau 30 g unt
  • sare, piper
  • 1 lingură pătrunjel tocat

Timp de pregătire: 10–12 minute

Pași:

  1. Rupe ciupercile în bucăți mari și încinge bine tigaia.
  2. Așază-le într-un singur strat și lasă-le 3–4 minute fără să le miști, până capătă crustă rumenă.
  3. Întoarce-le, adaugă usturoiul tocat, apoi sare, piper și pătrunjel.

Servește-le imediat, pe pâine prăjită cu cremă de brânză sau lângă un piept de pui la grătar. Dacă vrei o variantă vegetariană consistentă, adaugă-le peste mămăligă caldă și presară telemea maturată.

2. Șnițele din pleurotus

Bucățile mari de pleurotus imită bine textura cărnii după prăjire. Dacă vrei un ghid detaliat, vezi rețeta de snițele din pleurotus și adapteaz-o după preferințe.

Ingrediente (3–4 porții):

  • 400 g pleurotus (bucăți întregi)
  • 100 g făină
  • 2 ouă
  • 150 g pesmet
  • sare, piper
  • ulei pentru prăjit

Timp de pregătire: 20–25 minute

Pași:

  1. Sărează ușor ciupercile și tamponează-le cu șervet.
  2. Trece-le prin făină, ou bătut și pesmet, presând ușor crusta.
  3. Prăjește-le 2–3 minute pe fiecare parte, până devin aurii.

Pentru o variantă de post, amestecă 3 linguri de făină cu aproximativ 120 ml apă minerală și folosește compoziția în loc de ou. Servește șnițelele cu piure de cartofi și salată de varză sau pune-le într-un burger cu sos de iaurt și murături.

3. Tocăniță de pleurotus cu smântână și cimbru

Ingrediente (3 porții):

  • 500 g pleurotus
  • 1 ceapă mare
  • 200 ml smântână pentru gătit
  • 2 linguri ulei
  • 1/2 linguriță cimbru uscat
  • sare, piper

Timp de pregătire: 30 minute

Pași:

  1. Călește ceapa tocată 3–4 minute, apoi adaugă ciupercile rupte.
  2. Gătește la foc mediu până scade lichidul lăsat de ele și încep să se rumenească.
  3. Adaugă smântâna și cimbrul, lasă 5 minute la foc mic și potrivește gustul.

Servește tocănița cu mămăligă sau paste late. Pentru o versiune fără lactate, folosește smântână vegetală sau 2–3 linguri de lapte de cocos și puțin usturoi.

4. Paste cremoase cu pleurotus și parmezan

Ingrediente (2–3 porții):

  • 300 g paste (tagliatelle sau penne)
  • 300 g pleurotus
  • 200 ml smântână pentru gătit
  • 40–50 g parmezan ras
  • 2 căței usturoi
  • ulei de măsline, sare, piper

Timp de pregătire: 20 minute

Pași:

  1. Fierbe pastele conform indicațiilor și păstrează 100 ml din apa în care au fiert.
  2. Rumenește ciupercile la foc mare, adaugă usturoiul și gătește încă un minut.
  3. Toarnă smântâna, încorporează parmezanul și pastele, apoi potrivește consistența cu puțină apă de la paste.

La final, presară piper proaspăt măcinat și puțin pătrunjel. Dacă preferi carne, adaugă bucățele de bacon rumenită separat. Alături merge un vin alb sec sau o limonadă ușor acidulată.

5. Pleurotus la cuptor cu cartofi și rozmarin

Ingrediente (3–4 porții):

  • 400 g pleurotus
  • 700 g cartofi
  • 3–4 linguri ulei de măsline
  • 1 crenguță rozmarin
  • 2 căței usturoi
  • sare, piper

Timp de pregătire: 40–45 minute

Pași:

  1. Taie cartofii în sferturi, amestecă-i cu ulei, sare și rozmarin și coace-i 25 de minute la 200°C.
  2. Adaugă ciupercile rupte și usturoiul zdrobit.
  3. Continuă coacerea încă 15–20 de minute, până se rumenesc.

Așază preparatul pe un platou larg și stropește-l cu puțin ulei aromatizat cu lămâie. Îl poți servi ca fel principal vegetarian sau lângă pește la grătar.

6. Pilaf cu pleurotus și legume

Ingrediente (4 porții):

  • 300 g orez cu bob lung
  • 300 g pleurotus
  • 1 ceapă
  • 1 morcov
  • 700 ml supă de legume
  • 2 linguri ulei
  • sare, piper, 1 foaie de dafin

Timp de pregătire: 35 minute

Pași:

  1. Călește ceapa și morcovul ras, apoi adaugă ciupercile și rumenește-le ușor.
  2. Pune orezul spălat și amestecă un minut.
  3. Toarnă supa fierbinte, adaugă dafinul și fierbe la foc mic 18–20 de minute.

Lasă pilaful acoperit 5 minute înainte de servire. Presară verdeață tocată și servește-l alături de murături sau salată de roșii. Dacă vrei proteine suplimentare, adaugă cuburi de piept de pui sotate separat.

7. Pleurotus crispy la air fryer

Ingrediente (2–3 porții):

  • 300 g pleurotus
  • 80 g făină
  • 1 linguriță boia afumată
  • 1/2 linguriță usturoi granulat
  • 2–3 linguri apă minerală
  • sare

Timp de pregătire: 15–18 minute

Pași:

  1. Amestecă făina cu condimentele și apa minerală până obții o pastă groasă.
  2. Treci ciupercile prin compoziție și așază-le în coșul aparatului, fără să le suprapui.
  3. Gătește la 190°C timp de 12–15 minute, întorcându-le la jumătate.

Servește-le pe un platou cu sos de iaurt cu lămâie sau cu mujdei. Sunt potrivite pentru o masă relaxată cu prietenii sau ca o gustare la un meci.

8. Omletă cu pleurotus și brânză maturată

Ingrediente (1–2 porții):

  • 3 ouă
  • 150 g pleurotus
  • 40–50 g brânză maturată (cheddar, telemea)
  • 1 lingură unt
  • sare, piper, verdeață

Timp de pregătire: 10–12 minute

Pași:

  1. Rumenește ciupercile în unt până capătă culoare aurie.
  2. Bate ouăle cu sare și piper, toarnă-le peste ciuperci.
  3. Presară brânza și pliază omleta când ouăle s-au închegat.

Servește omleta cu pâine integrală prăjită și roșii cherry. Pentru un brunch consistent, adaugă felii de avocado sau o salată verde cu dressing simplu de lămâie.

Alege rețeta care ți se potrivește, salvează articolul și încearcă ideile pe rând. Dacă testezi una dintre ele, potriveste condimentele după gustul tău și împărtășește varianta preferată cu cei apropiați.

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