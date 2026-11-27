Gigi Becali (68 de ani), patronul FCSB, a dezvăluit că a găsit un mijlocaș ofensiv pe care și-ar dori să-l transfere în această iarnă.

Omul de afaceri a anunțat că este dispus să ofere 1,2 milioane de euro în schimbul acestuia, jumătate din suma solicitată de clubul la care evoluează.

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Patronul roș-albaștrilor se implică personal în campania de transferuri din această iarnă. Becali susține că a început să urmărească mai mulți dintre fotbaliștii propuși de staff-ul echipei.

Gigi Becali a găsit un nou decar pentru FCSB

Unul dintre aceștia i-a atras atenția prin calitățile sale tehnice, însă Becali nu este dispus să achite suma cerută pentru transfer.

„M-am uitat acum, așa puțin. Mi-a plăcut foarte mult, e număr 10. S-au interesat, trei milioane. Bă, trei milioane nu dau. Până în două milioane eu dau pe un jucător, dar și două milioane să dau să îl văd eu! Adică trebuie să văd eu în 7-8-10 meciuri.

Mi-au plăcut mișcările în general, adică felul lui de a lovi mingea, de a plasa mingea în poartă. Adică nu joacă la întâmplare. Mi-a plăcut inteligența lui, mișcarea lui, mișcările trupului, ale picioarelor în legătură cu mintea. Adică nu dă la poartă de nebun”, a spus inițial Gigi Becali, conform fanatik.ro.

Nu dau 3 milioane. Eu le-am spus: «Voi spuneți-le un milion jumate!». Că e vorba de dolari, adică 1,2 milioane de euro. Un milion jumate de dolari, am zis eu! Gigi Becali, patron FCSB

Pe lângă mijlocașul ofensiv, lui Becali i-au atras atenția și doi atacanți.

„Am primit mulți jucători. Băieții au văzut peste două sute, trei sute de jucători. Ăia care sunt prea slabi nu se uită la ei. Adică i-au primit, i-au mai văzut acum două luni, știau despre ei, i-au aruncat cum ar veni.

Am văzut niște atacanți. Un atacant când l-am văzut, mi-a trimis un băiat din Londra, că am zis: «Da, dom’le, pe ăsta îl luăm». A zis după impresarul că semnase cu o echipă…

Pe urmă am văzut un olandez care mi-a plăcut, atacant. Fără trei-patru milioane, nu-l dă. Din divizia a doua, de culoare. Bine, mă, să fie sănătos! Dacă aduc jucători, am zis să fie verificați la sânge”, a mai spus Becali.

FOTO. FC Argeș - FCSB 0-0

FCSB ocupă locul 9 în Liga 1, cu 22 de puncte, la trei lungimi de Corvinul Hunedoara, ultima echipă aflată pe o poziție de play-off.

FCSB a realizat deja primul transfer al iernii

FCSB și-a asigurat serviciile internaționalului moldovean Petru Popescu, atacant legitimat la Petrocub Hîncești.

Formația din Republica Moldova a confirmat transferul pe 20 noiembrie, iar fotbalistul urmează să se alăture lotului pregătit de Laurențiu Reghecampf la începutul anului 2027.

Gigi Becali a anunțat că va plăti 250.000 de euro în schimbul atacantului, care va încasa un salariu lunar de 10.000 de euro.

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