Ce ghinion! FOTO. Ionuț Radu, învins în prelungiri de Real Madrid după o deviere nefericită +17 foto
Ionuț Radu. Foto: Imago
Stranieri

Ce ghinion! FOTO. Ionuț Radu, învins în prelungiri de Real Madrid după o deviere nefericită

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 06.03.2026, ora 23:43
alt-text Actualizat: 07.03.2026, ora 03:00
  • Celta Vigo a cedat pe teren propriu cu Real Madrid, scor 1-2, în etapa #27 din La Liga, după un final de meci dramatic.
  • Ionuț Radu (28 de ani), portarul român al gazdelor, a avut câteva intervenții importante, dar a fost învins la ultima fază periculoasă a partidei.

Real Madrid a început mai bine meciul și a pus rapid presiune pe poarta lui Radu.

Celta Vigo - Real Madrid 1-2. Echipa lui Ionuț Radu, răpusă în prelungiri

În minutul 10, Vinicius Junior a scăpat singur, a șutat puternic, însă mingea a lovit bara, spre norocul portarului român.

Un minut mai târziu, șansa nu a mai fost de partea lui Celta la o lovitură de colț a „galacticilor”. Tchouameni a primit mingea la marginea careului și, nestingherit, a șutat perfect, mingea a izbit bara și a intrat în plasă.

Primul gol primit de Ionuț Radu în meciul Celta Vigo - Real Madrid 1-2. Foto: Captură, Prima Sport
Primul gol primit de Ionuț Radu în meciul Celta Vigo - Real Madrid 1-2. Foto: Captură, Prima Sport

Galerie foto (17 imagini)

Primul gol primit de Ionuț Radu în meciul Celta Vigo - Real Madrid 1-2. Foto: Captură, Prima Sport Primul gol primit de Ionuț Radu în meciul Celta Vigo - Real Madrid 1-2. Foto: Captură, Prima Sport Primul gol primit de Ionuț Radu în meciul Celta Vigo - Real Madrid 1-2. Foto: Captură, Prima Sport Primul gol primit de Ionuț Radu în meciul Celta Vigo - Real Madrid 1-2. Foto: Captură, Prima Sport Primul gol primit de Ionuț Radu în meciul Celta Vigo - Real Madrid 1-2. Foto: Captură, Prima Sport
+17 Foto
labels.photo-gallery

Celta a reacționat rapid. În minutul 25, Swedberg a pătruns în careu, a întors balonul la 8 metri de poartă, de unde Borja Iglesias a șutat pe centru și a restabilit egalitatea.

În repriza secundă, Real a continuat să atace, însă Radu a fost la post. În minutul 67, Vinicius a încercat din nou să-l învingă, dar șutul său a fost prins fără emoții de portarul român.

Celta a fost foarte aproape să dea lovitura în minutul 87, când Iago Aspas a trimis un șut care a lovit bara.

Ocaziile ratate aveau însă să îi coste pe elevii lui Claudio Giraldez.

În minutele de prelungire, Federico Valverde a interceptat o minge la marginea careului și a șutat spre poartă.

Balonul a fost deviat de Marcos Alonso, iar Ionuț Radu a fost păcălit de traiectorie și nu a mai putut interveni.

Al doilea gol primit de Ionuț Radu în meciul Celta Vigo - Real Madrid 1-2. Foto: Captură, Prima Sport
Al doilea gol primit de Ionuț Radu în meciul Celta Vigo - Real Madrid 1-2. Foto: Captură, Prima Sport

Galerie foto (30 imagini)

Al doilea gol primit de Ionuț Radu în meciul Celta Vigo - Real Madrid 1-2. Foto: Captură, Prima Sport Al doilea gol primit de Ionuț Radu în meciul Celta Vigo - Real Madrid 1-2. Foto: Captură, Prima Sport Al doilea gol primit de Ionuț Radu în meciul Celta Vigo - Real Madrid 1-2. Foto: Captură, Prima Sport Al doilea gol primit de Ionuț Radu în meciul Celta Vigo - Real Madrid 1-2. Foto: Captură, Prima Sport Al doilea gol primit de Ionuț Radu în meciul Celta Vigo - Real Madrid 1-2. Foto: Captură, Prima Sport
+30 Foto
labels.photo-gallery

Real Madrid a ajuns la 63 de puncte și s-a apropiat la doar un punct de liderul Barcelona, care are însă un meci în minus disputat.

Celta Vigo se află pe locul 6, cu 40 de puncte.

Real Madrid Celta Vigo Ionut Radu la liga
