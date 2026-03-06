Celta Vigo a cedat pe teren propriu cu Real Madrid, scor 1-2, în etapa #27 din La Liga, după un final de meci dramatic.

Ionuț Radu (28 de ani), portarul român al gazdelor, a avut câteva intervenții importante, dar a fost învins la ultima fază periculoasă a partidei.

Real Madrid a început mai bine meciul și a pus rapid presiune pe poarta lui Radu.

Celta Vigo - Real Madrid 1-2 . Echipa lui Ionuț Radu, răpusă în prelungiri

În minutul 10, Vinicius Junior a scăpat singur, a șutat puternic, însă mingea a lovit bara, spre norocul portarului român.

Un minut mai târziu, șansa nu a mai fost de partea lui Celta la o lovitură de colț a „galacticilor”. Tchouameni a primit mingea la marginea careului și, nestingherit, a șutat perfect, mingea a izbit bara și a intrat în plasă.

Celta a reacționat rapid. În minutul 25, Swedberg a pătruns în careu, a întors balonul la 8 metri de poartă, de unde Borja Iglesias a șutat pe centru și a restabilit egalitatea.

În repriza secundă, Real a continuat să atace, însă Radu a fost la post. În minutul 67, Vinicius a încercat din nou să-l învingă, dar șutul său a fost prins fără emoții de portarul român.

Celta a fost foarte aproape să dea lovitura în minutul 87, când Iago Aspas a trimis un șut care a lovit bara.

Ocaziile ratate aveau însă să îi coste pe elevii lui Claudio Giraldez.

În minutele de prelungire, Federico Valverde a interceptat o minge la marginea careului și a șutat spre poartă.

Balonul a fost deviat de Marcos Alonso, iar Ionuț Radu a fost păcălit de traiectorie și nu a mai putut interveni.

Real Madrid a ajuns la 63 de puncte și s-a apropiat la doar un punct de liderul Barcelona, care are însă un meci în minus disputat.

Celta Vigo se află pe locul 6, cu 40 de puncte.

