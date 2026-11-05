Fabregas surprinde Ce a declarat antrenorul lui Como, după ce echipa sa a marcat 9 goluri în Liga Campionilor
Cesc Fabregas
Liga Campionilor

Fabregas surprinde Ce a declarat antrenorul lui Como, după ce echipa sa a marcat 9 goluri în Liga Campionilor

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 05.11.2026, ora 09:33
alt-text Actualizat: 05.11.2026, ora 09:48
  • Cesc Fabregas (39 de ani), antrenorul echipei Como, a avut o reacție modestă după ce echipa sa a obținut cea mai categorică victorie din istoria Ligii Campionilor, 9-1 cu Lens.
  • Ultima dată când o echipă a marcat 9 goluri într-un meci disputat în deplasare a fost în 1971.
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Como nu a avut milă de Lens în etapa #4 din faza principală din Liga Campionilor.

Italienii au condus cu 3-0 după primele 45 de minute, iar în repriza a doua s-au dezlănțuit și au mai marcat de 6 ori.

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Lens - Como 1-9. Cesc Fabregas: „Trebuie să dăm dovadă de modestie”

Cesc Fabregas a fost încântat de jocul prestat de echipa sa și a dat dovadă de modestie la interviu în urma rezultatului istoric din Liga Campionilor.

„Acesta este fotbalul, astăzi (n.r. - miercuri) totul a fost de partea noastră. Acum trebuie să ne gândim la următorul meci (n.r. - cu Interul lui Cristi Chivu). Trebuie să încheiem această perioadă cât mai bine posibil.

A fost o seară frumoasă pentru Como și pentru suporterii noștri. Acum trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ și să dăm dovadă de modestie. Trebuie să continuăm să muncim și să învățăm, nu să ne credem mai buni decât suntem.

Când am văzut că ultimele noastre meciuri (n.r. - din Liga Campionilor) vor fi împotriva lui PSG și Barcelona, m-am gândit că trebuie să obținem cât mai multe puncte posibil.

Sunt două echipe care au un nivel superior față de celelalte. Totuși, mai avem mult de jucat până atunci și cred că voi recupera foarte mulți dintre jucătorii care lipsesc. Pentru noi este vital să avem tot lotul la dispoziție”, a declarat Cesc Fabregas pentru Sky Sport, citat de tuttomercatoweb.com.

Astăzi totul a fost de partea noastră și trebuie să le mulțumesc tuturor. Cesc Fabregas, antrenor Como

Doar două echipe au mai reușit să câștige un meci la o diferență de 8 goluri, după introducerea formatului modern al Ligii Campionilor, în 1992.

Liverpool a învins-o pe Beșiktaș cu 8-0 în 2007, iar Real Madrid a câștigat cu același scor în fața lui Malmo, în 2015.

Como este abia a doua echipă care a înscris 9 goluri în meci din Liga Campionilor. Bayern Munchen a mai reușit această performanță, în 2024, când a trecut de Dinamo Zagreb cu 9-2.

Ultima echipă care a înscris de 9 ori într-un meci disputat în deplasare este Feyenoord, într-un meci cu Olympiacos, în 1971, în Cupa Campionilor Europeni, conform Opta.

Pentru Como urmează meciul cu Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu, de duminică, de la ora 19:00, din etapa 11 din Serie A.

Como, victorie istorică cu Lens

Grecul Anastasios Douvikas a deschis scorul în minutul 7. Acesta a bifat „dubla” în minutul 32, iar Nico Paz a punctat pentru 3-0 chiar înainte de pauză.

Italienii s-au dezlănțuit în repriza secundă, atunci când au marcat de 6 ori. Da Cunha (47), Kempf (53), Douvikas (57), Liberali (62), Baturina (69) și Papaccioli (90+1) au mai punctat pentru echipa lui Cesc Fabregas.

Ruben Aguilar a marcat golul de onoare al lui Lens, în minutul 65, după o execuție spectaculoasă în urma unui corner.

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