Fază controversată la CFR - Braga  FOTO. Clujenii au cerut penalty în repriza a doua » Dan Petrescu, sancționat pentru proteste vehemente +11 foto
Dan Petrescu FOTO: Raed Krishan
Europa League

Fază controversată la CFR - Braga FOTO. Clujenii au cerut penalty în repriza a doua » Dan Petrescu, sancționat pentru proteste vehemente

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 07.08.2025, ora 21:35
alt-text Actualizat: 07.08.2025, ora 21:46
  • La meciul dintre CFR Cluj și Braga a avut loc o fază controversată în minutul 69, atunci când formația ardeleană a cerut lovitură de la 11 metri, după un duel în careul echipei portugheze.

CFR Cluj și Braga se întâlnesc în dublă manșă în turul 3 preliminar al UEFA Europa League. În tur, scorul a fost 2-1 pentru portughezi. Returul e pe 14 august.

CFR Cluj - Braga 1-2  Înfrângere la limită pentru ardeleni în prima manșă a turul trei preliminar din Europa League
Citește și
CFR Cluj - Braga 1-2 Înfrângere la limită pentru ardeleni în prima manșă a turul trei preliminar din Europa League
Citește mai mult
CFR Cluj - Braga 1-2  Înfrângere la limită pentru ardeleni în prima manșă a turul trei preliminar din Europa League

Fază controversată la CFR Cluj - Braga. „Feroviarii” au cerut lovitură de la 11 metri

În minutul 69 al partidei de pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”, în careul celor de la Braga a avut loc un duel între Zalazar (Braga) și Antonio Bosec (CFR Cluj).

În timp ce jucătorul de la CFR înainta spre poartă, Zalazar l-a împins pe Bosec, iar ulterior cei doi au căzut în careu.

De pe banca CFR-ului, antrenorul Dan Petrescu a protestat vehement decizia arbitrului de a nu acorda penalty, iar apoi acesta a fost sancționat cu cartonaș galben, după un scurt dialog cu arbitrul din Azerbaijan.

„Centralul” a lăsat jocul să continue, neverificând monitorul VAR.

CFR Cluj a cerut penalty în meciul cu Braga FOTO Captură video Prima Sport
CFR Cluj a cerut penalty în meciul cu Braga FOTO Captură video Prima Sport

Galerie foto (11 imagini)

CFR Cluj a cerut penalty în meciul cu Braga FOTO Captură video Prima Sport CFR Cluj a cerut penalty în meciul cu Braga FOTO Captură video Prima Sport CFR Cluj a cerut penalty în meciul cu Braga FOTO Captură video Prima Sport CFR Cluj a cerut penalty în meciul cu Braga FOTO Captură video Prima Sport CFR Cluj a cerut penalty în meciul cu Braga FOTO Captură video Prima Sport
+11 Foto
labels.photo-gallery

CFR Cluj - Braga 1-2

Au marcat: Sinyan ('30) / Gorby ('17, '51)

  • CFR Cluj: Hindrich - Bosec, Sinyan, Ilie, Camora - Fică, Djokovic, Korenica - Nkololo, Munteanu, Postolachi
  • Rezerve: Micai, Abeid, Bolgado, Deac, Rocha, Badamosi, Gjorgjiesvski, Keita, Cordea, Kresic, Kun, Grigor
  • Antrenor: Dan Petrescu
  • Braga: Hornicek - Gomez, Oliveira, Niakate, Lagerbielke - Moutinho, Horta, Gorby- Dorgeles, Navarro, Zalazar
  • Rezerve: Tiago Sa, Bellaarouch, Lelo, Carvalho, Fernandes, El Ouazzani, Gharbi, Moscardo, Pau Victor, Arrey-Mbi, Rodrigues, Vidigal
  • Antrenor: Carlos Vicens
  • Stadion: „Dr. Constantin Rădulescu” (Cluj-Napoca)
  • Arbitru: Elchin Masiyev. Asistenți: Elshad Abdullayev, Parvin Talibov. Arbitru VAR: Cesar Soto Grado. Asistent VAR: Alejandro Muñiz Ruiz
CFR Cluj - Braga FOTO Raed Krishan - GOLAZO (3).jpeg
CFR Cluj - Braga FOTO Raed Krishan - GOLAZO (3).jpeg

Galerie foto (38 imagini)

CFR Cluj - Braga FOTO Raed Krishan - GOLAZO (1).jpeg CFR Cluj - Braga FOTO Raed Krishan - GOLAZO (2).jpeg CFR Cluj - Braga FOTO Raed Krishan - GOLAZO (3).jpeg CFR Cluj - Braga FOTO Raed Krishan - GOLAZO (4).jpeg CFR Cluj - Braga FOTO Raed Krishan - GOLAZO (5).jpeg
+38 Foto
labels.photo-gallery

VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

Metaloglobus se întărește Nou-promovata a transferat doi jucători înainte de meciul cu Dinamo
Superliga
20:23
Metaloglobus se întărește Nou-promovata a transferat doi jucători înainte de meciul cu Dinamo
Citește mai mult
Metaloglobus se întărește Nou-promovata a transferat doi jucători înainte de meciul cu Dinamo
Pierde Sepsi la „masa verde”?  Reacția lui Ovidiu Burcă: „Arbitrul a fost informat”
Liga 2
20:11
Pierde Sepsi la „masa verde”? Reacția lui Ovidiu Burcă: „Arbitrul a fost informat”
Citește mai mult
Pierde Sepsi la „masa verde”?  Reacția lui Ovidiu Burcă: „Arbitrul a fost informat”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

O tehnologie „aproape uitată” reînvie în Rusia după tăierea internetului mobil
O tehnologie „aproape uitată” reînvie în Rusia după tăierea internetului mobil
O tehnologie „aproape uitată” reînvie în Rusia după tăierea internetului mobil
CFR Cluj Sporting Braga Dan Petrescu europa league
Știrile zilei din sport
FCSB&Pro TV, echipă imbatabilă Meciul campioanei, lider detașat de audiență! De 3 ori peste Antena 1
Europa League
15:42
FCSB&Pro TV, echipă imbatabilă Meciul campioanei, lider detașat de audiență! De 3 ori peste Antena 1
Citește mai mult
FCSB&Pro TV, echipă imbatabilă Meciul campioanei, lider detașat de audiență! De 3 ori peste Antena 1
PSV plusează!  Suma pe care o plătește campioana Olandei pentru a-l transfera pe Dennis Man de la Parma
Stranieri
14:04
PSV plusează! Suma pe care o plătește campioana Olandei pentru a-l transfera pe Dennis Man de la Parma
Citește mai mult
PSV plusează!  Suma pe care o plătește campioana Olandei pentru a-l transfera pe Dennis Man de la Parma
Scandal imens cu agentul lui Rațiu Marca a scris despre „comportamentul de interlop” și amenințările impresarului, apoi a șters textul!
Stranieri
10:58
Scandal imens cu agentul lui Rațiu Marca a scris despre „comportamentul de interlop” și amenințările impresarului, apoi a șters textul!
Citește mai mult
Scandal imens cu agentul lui Rațiu Marca a scris despre „comportamentul de interlop” și amenințările impresarului, apoi a șters textul!
 Cine e Assad, noul star al Craiovei Salt uriaș în ultimul an, dar și o mare problemă! Ce acuzații i s-au adus în Polonia
Conference League
11:56
Cine e Assad, noul star al Craiovei Salt uriaș în ultimul an, dar și o mare problemă! Ce acuzații i s-au adus în Polonia
Citește mai mult
 Cine e Assad, noul star al Craiovei Salt uriaș în ultimul an, dar și o mare problemă! Ce acuzații i s-au adus în Polonia
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:17
UEFA i-a pedepsit Yamal și Lewandowski, amendați pentru încălcarea protocolului antidoping! » Ce s-a întâmplat
UEFA i-a pedepsit Yamal și Lewandowski, amendați pentru încălcarea protocolului antidoping! » Ce s-a întâmplat
19:52
Vasseur cere răbdare pentru Hamilton Șeful Ferrari spune că a „subestimat” șocul transferului de la Mercedes: „Schimbarea nu e ușoară”
Vasseur cere răbdare pentru Hamilton Șeful Ferrari spune că a „subestimat” șocul transferului de la Mercedes: „Schimbarea nu e ușoară”
19:27
Jucător acuzat de viol, la Villareal Val de critici după anunțul transferului lui Thomas Partey » Fanii protestează dur. Cum justifică clubul
Jucător acuzat de viol, la Villareal Val de critici după anunțul transferului lui  Thomas Partey » Fanii protestează dur. Cum justifică clubul
17:01
De ce a mers în Sudan Reghecampf a dat cărțile pe față: „Singura echipă unde pot face asta” + Buget, peste FCSB!
De ce a mers în Sudan Reghecampf a dat cărțile pe față: „Singura echipă unde pot face asta” + Buget, peste FCSB!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici
Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi
Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?
Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!
Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al <span>derby-ului</span>
Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru
David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”
Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”
Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal
David nu a fost zeu

Cristian Munteanu: David nu a fost zeu

Cristian Munteanu: David nu a fost zeu
Continuați, sunteți pe drumul bun!

Cristian Geambașu: Continuați, sunteți pe drumul bun!

Cristian Geambașu: Continuați, sunteți pe drumul bun!
Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!

Dan Udrea: Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!

Dan Udrea: Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!
David, soarele care ne orbește

Radu Naum: David, soarele care ne orbește

Radu Naum: David, soarele care ne orbește
David, campion: hai cu hate!

Cătălin Tolontan: David, campion: hai cu hate!

Cătălin Tolontan: David, campion: hai cu hate!
Efectul David

Cristian Geambașu: Efectul David

Cristian Geambașu: Efectul David
Cazul Târnovanu sau când TikTok-ul dăunează grav sănătății

Dan Udrea: Cazul Târnovanu sau când TikTok-ul dăunează grav sănătății

Dan Udrea: Cazul Târnovanu sau când <span>TikTok-ul</span> dăunează grav sănătății
Top stiri din sport
Cluj Arena, transformată FOTO. Imagini de la prima zi a festivalului Untold » Cum arată acum stadionul lui U Cluj
Diverse
13:38
Cluj Arena, transformată FOTO. Imagini de la prima zi a festivalului Untold » Cum arată acum stadionul lui U Cluj
Citește mai mult
Cluj Arena, transformată FOTO. Imagini de la prima zi a festivalului Untold » Cum arată acum stadionul lui U Cluj
Bîrligea, în lacrimi Atacantul a fost emotiv după victoria cu Drita: „Am crezut că  nu mai știm să dăm două pase”
Europa League
00:10
Bîrligea, în lacrimi Atacantul a fost emotiv după victoria cu Drita: „Am crezut că nu mai știm să dăm două pase”
Citește mai mult
Bîrligea, în lacrimi Atacantul a fost emotiv după victoria cu Drita: „Am crezut că  nu mai știm să dăm două pase”
Drita - FCSB nu se vede la TV Anunțul a fost făcut  în direct
Europa League
07.08
Drita - FCSB nu se vede la TV Anunțul a fost făcut în direct
Citește mai mult
Drita - FCSB nu se vede la TV Anunțul a fost făcut  în direct
Rădoi e precaut Antrenorul celor de la U Craiova și-a avertizat elevii, după  succesul răsunător  cu Spartak Trnava: „Nu trebuie să avem asta în minte”
Conference League
00:55
Rădoi e precaut Antrenorul celor de la U Craiova și-a avertizat elevii, după succesul răsunător cu Spartak Trnava: „Nu trebuie să avem asta în minte”
Citește mai mult
Rădoi e precaut Antrenorul celor de la U Craiova și-a avertizat elevii, după  succesul răsunător  cu Spartak Trnava: „Nu trebuie să avem asta în minte”

Echipe/Competiții

fcsb 122 CFR Cluj 51 dinamo bucuresti 54 rapid 20 Universitatea Craiova 27 petrolul ploiesti 10 Poli Iasi 3 uta arad 7 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 Jorge Costa ion iliescu europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
08.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share