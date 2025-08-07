Fază controversată la CFR - Braga FOTO. Clujenii au cerut penalty în repriza a doua » Dan Petrescu, sancționat pentru proteste vehemente

- La meciul dintre CFR Cluj și Braga a avut loc o fază controversată în minutul 69, atunci când formația ardeleană a cerut lovitură de la 11 metri, după un duel în careul echipei portugheze.
CFR Cluj și Braga se întâlnesc în dublă manșă în turul 3 preliminar al UEFA Europa League. În tur, scorul a fost 2-1 pentru portughezi. Returul e pe 14 august.
Fază controversată la CFR Cluj - Braga. „Feroviarii” au cerut lovitură de la 11 metri
În minutul 69 al partidei de pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”, în careul celor de la Braga a avut loc un duel între Zalazar (Braga) și Antonio Bosec (CFR Cluj).
În timp ce jucătorul de la CFR înainta spre poartă, Zalazar l-a împins pe Bosec, iar ulterior cei doi au căzut în careu.
De pe banca CFR-ului, antrenorul Dan Petrescu a protestat vehement decizia arbitrului de a nu acorda penalty, iar apoi acesta a fost sancționat cu cartonaș galben, după un scurt dialog cu arbitrul din Azerbaijan.
„Centralul” a lăsat jocul să continue, neverificând monitorul VAR.
Galerie foto (11 imagini)
CFR Cluj - Braga 1-2
Au marcat: Sinyan ('30) / Gorby ('17, '51)
- CFR Cluj: Hindrich - Bosec, Sinyan, Ilie, Camora - Fică, Djokovic, Korenica - Nkololo, Munteanu, Postolachi
- Rezerve: Micai, Abeid, Bolgado, Deac, Rocha, Badamosi, Gjorgjiesvski, Keita, Cordea, Kresic, Kun, Grigor
- Antrenor: Dan Petrescu
- Braga: Hornicek - Gomez, Oliveira, Niakate, Lagerbielke - Moutinho, Horta, Gorby- Dorgeles, Navarro, Zalazar
- Rezerve: Tiago Sa, Bellaarouch, Lelo, Carvalho, Fernandes, El Ouazzani, Gharbi, Moscardo, Pau Victor, Arrey-Mbi, Rodrigues, Vidigal
- Antrenor: Carlos Vicens
- Stadion: „Dr. Constantin Rădulescu” (Cluj-Napoca)
- Arbitru: Elchin Masiyev. Asistenți: Elshad Abdullayev, Parvin Talibov. Arbitru VAR: Cesar Soto Grado. Asistent VAR: Alejandro Muñiz Ruiz