Feblețea lui Pancu e scumpă Câți bani trebuie să plătească CFR Cluj pentru primul transfer cerut de noul tehnician

Csikszereda a setat suma de transfer pentru care Anderson Ceara (26 de ani) ar putea ajunge la CFR Cluj.

La finalul duelului direct, câștigat de CFR Cluj, 3-1, Daniel Pancu și-a manifestat interesul pentru transferul lui Anderson Ceara.

„L-am remarcat de mult timp pe Anderson Ceara, l-am analizat mai multe meciuri. Eu unul l-aș dori la echipă”, a spus antrenorul clujenilor, la Digi Sport.

Csikszereda a setat suma de transfer a lui Anderson Ceara

Csikszereda ar fi dispusă să renunțe la serviciile lui Anderson Ceara, însă conducerea celor de la CFR Cluj ar trebui să bage adânc mâna în buzunar, potrivit prosport.ro.

Deși jucătorul este cotat la numai 300.000 de euro conform transfermarkt.com, mutarea sa în Gruia s-ar putea realiza în schimbul a 800.000 de euro , susține sursa menționată.

Suma dorită de ciucani ar putea fi refuzată de CFR Cluj, întrucât transferul lui Anderson Ceara ar fi al doilea cel mai scump din ultimele sezoane pentru „feroviari”, după Louis Munteanu (2.3 milioane de euro).

Cariera lui Anderson Ceara

Anderson Ceara a fost adus de echipa pregătită de Robert Ilyeș în 2024, fiind liber de contract după despărțirea de Santos din 2023.

În primul sezon petrecut la Miercurea Ciuc, când Csikszereda era în Liga 2, mijlocașul brazilian a evoluat în 32 de partide, a marcat de 4 ori și a oferit 7 pase decisive.

Evoluțiile sale solide l-au făcut pe Anderson Ceara să fie un jucător de bază pentru Robert Ilyeș.

A promovat cu Csikszereda în prima divizie și a bifat, până acum, 23 de partide în acest sezon, în care a produs 8 goluri: a înscris de 4 ori și a oferit tot atâtea pase decisive.

De-a lungul carierei, Anderson Ceara a mai jucat pentru formații din Brazilia, țara sa natală: Santos, Maringa, Santa Cruz sau Clube de Regatas Brasil.

