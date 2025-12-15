Procesul Burleanu - Prunea, închis după 4 ani Litigiul în care șeful FRF a cerut daune morale de 500.000 de lei a fost tranșat de Înalta Curte

Conflictul juridic dintre președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu (41 de ani), și Florin Prunea (57 de ani) s-a încheiat definitiv în favoarea fostului portar al Generației de Aur.

După aproape cinci ani de procese, toate instanțele sesizate au respins pretențiile șefului FRF, iar recursul formulat de acesta a fost anulat la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Florin Prunea a câștigat definitiv procesul cu Răzvan Burleanu. Șeful FRF ceruse daune morale de 500.000 de lei

Totul a început în ianuarie 2021, când Răzvan Burleanu l-a chemat în judecată pe Florin Prunea la Tribunalul București.

Președintele FRF a reclamat faptul că fostul goalkeeper, care s-a erijat în principalul contestatar al Generației de Aur la adresa sa, a lansat, în mod repetat, declarații defăimătoare, atât în presă, cât și pe rețelele de socializare, încă de la alegerea sa în fruntea Federației Române de Fotbal.

Prin cererea de chemare în judecată, Burleanu a solicitat:

încetarea oricăror declarații considerate defăimătoare;

plata unor daune morale în valoare de 500.000 de lei;

achitarea cheltuielilor de judecată.

În motivarea acțiunii, consemnată de rejust.ro, reclamantul a susținut că, de la alegerea sa în fruntea FRF, a fost ținta unei „campanii de denigrare” duse de Florin Prunea.

Printre expresiile invocate în fața instanței s-au numărat apelative precum „neica nimeni”, „zero barat”, „mediocru” sau „parașutat în această funcție”.

Cei care îl țin pe acest băiat în funcție vor plăti. Fotbalul românesc este în colaps. Gică Hagi nu este mic și niciunul dintre noi nu suntem mici. Burleanu când va termina acest mandat, va rămâne cel care i-a ciuruit pe Lucescu, pe Chivu, pe Lupescu și pe generația mea. Vă aduceți aminte cu ce ură a spus-o în 2014 când a câștigat alegerile, «un fleac, i-am ciuruit!». Un neica nimeni, un zero barat, care a fost parașutat în această funcție. Florin Prunea (2020, Realitatea Plus)

Tribunalul: Criticile lui Prunea, în limitele libertății de exprimare

În decembrie 2021, Tribunalul București a respins cererea ca neîntemeiată și l-a obligat pe Răzvan Burleanu să îi plătească lui Florin Prunea suma de 4.162 lei, reprezentând cheltuieli de judecată.

Judecătorul a reținut că Burleanu, în calitate de președinte al FRF, este o persoană publică, iar Prunea și-a exprimat opiniile critice din postura de fost fotbalist emblematic al României, participant la Campionatele Mondiale din 1994 și 1998.

Instanța a concluzionat că nu s-a dovedit intenția pârâtului de a afecta imaginea reclamantului și că afirmațiile făcute se încadrează în limitele dreptului la liberă exprimare, garantat de Constituție.

Curtea de Apel a confirmat verdictul

Răzvan Burleanu a atacat decizia, însă Curtea de Apel București i-a dat din nou dreptate lui Florin Prunea. Pe 26 iunie 2023, instanța de apel a respins apelul ca nefondat, menținând în integralitate hotărârea Tribunalului.

Șeful FRF nu s-a oprit aici și a dus cazul la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Lovitura finală, la Înalta Curte

Doar că, la primul termen de judecată, desfășurat la 4 decembrie 2025, magistrații au pus punct definitiv litigiului, consfințind victoria lui Florin Prunea pe toată linia.

Detaliile soluției: „Anulează recursul declarat de către reclamantul Burleanu Marian Răzvan împotriva deciziei civile nr. 944A din 26 iunie 2023, pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti-Secţia a III-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie. Definitivă”.

