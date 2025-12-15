„Asta mănânc în fiecare zi” Dieta inedită a speranței tenisului mondial: „Are un gust oribil, dar te obișnuiești”

Justin Engel (18 ani, #187 ATP) urmează o dietă specială încă din copilărie.

Germanul, una dintre revelațiile sezonului în circuitul masculin, s-a calificat la ATP Next Gen, după ce Jakub Mensik (20 de ani, #19 ATP) a abandonat.

ATP Next Gen se va desfășura în perioada 17-21 decembrie, la Jeddah, în Arabia Saudită.

Noua senzație din circuitul ATP are o dietă dură: „Mănânc terci în fiecare zi”

Germanul, elev al lui Philipp Kohlschreiber, a vorbit despre dieta care l-a ajutat să intre în top 200 mondial la doar 18 ani.

„Mănânc cât mai puțină pâine posibil și încerc să evit grâul. Tăițeii integrali, de exemplu, sunt foarte importanți pentru mine.

De când aveam trei ani, mănânc terci în fiecare zi, gătit într-o oală uriașă cu lapte de ovăz și fără zahăr. Are un gust oribil, e adevărat, dar te obișnuiești cu el în cele din urmă ”, a spus Engel, potrivit puntodebreak.com.

Sportivul spune că își adaptează mesele în momentele în care se află în deplasări:

„În hoteluri, mănânc întotdeauna omletă, opt până la zece ouă pe zi. Mănânc foarte mult, dar am nevoie de energie”.

Am practicat și mult kickboxing, la un nivel bun, dar în cele din urmă am ales tenisul. Riscul de accidentare ar fi fost prea mare. Totuși, în kickboxing îți antrenezi mult și mentalitatea, mișcările și coordonarea, ceea ce m-a ajutat ulterior foarte mult în tenis. Este un sport care crește foarte mult încrederea în sine. Justin Engel, locul 187 mondial

Justin Engel va juca la ATP Next Gen

Sportivul din Nuremberg a accesat tabloul principal al competiției destinate jucătorilor sub 21 de ani, după ce Jakub Mensik s-a retras din competiție.

„Jakub Mensik s-a retras din finala ATP Next Gen 2025 din motive medicale. Îi urăm lui Jakub tot binele în recuperare și în pregătirile pentru sezonul 2026”, au transmis organizatorii ATP Next Gen, pe Instagram.

An update on Jakub Mensik 👇#NextGenATPFinals pic.twitter.com/j3eK9ceV6R — Next Gen ATP Finals (@nextgenfinals) December 10, 2025

Componența ATP Next Gen 2025:

Justin Engel (Germania) - 18 ani, #187 ATP

Learner Tien (SUA) - 20 de ani, #28 ATP

Alexander Blockx (Belgia) - 20 de ani, #116 ATP

Dino Prizmic (Croația) - 20 de ani, #128 ATP

Martin Landaluce (Spania) - 19 ani, #134 ATP

Nicolai Budkov Kjaer (Norvegia) - 19 ani, #136 ATP

Nishesh Basavareddy (SUA) - 20 de ani, #167 ATP

Rafel Jodar (Spania) - 19 de ani, #168 ATP

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport